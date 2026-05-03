Tjedni horoskop od 4. do 10. svibnja: Merkur u biku donosi preokret u financijama i ljubavi

Najviše sreće u danima pred nama imat će bikovi, blizanci i vage, a kakva je prognoza za svaki znak otkrijte u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Nakon nedavnih turbulencija, klima u ljubavnom životu napokon se stabilizira. Parovi pronalaze mirniji ritam, osobito u drugoj polovici tjedna kada se komunikacija popravlja. Samce bi mogle privući neočekivano stabilne i umirujuće osobe, što je odmak od tipova koje inače traže. POSAO: Tjedan poziva na više promišljanja nego akcije. Merkur u biku usporava vaš prirodno brzi tempo, pozivajući vas da dobro odvagnete posljedice prije nego što djelujete. Određena financijska ili ugovorna pitanja zahtijevaju pozornost. Strpljenje je ključno; nije vrijeme za ishitrene odluke. ZDRAVLJE I SAVJET: Pripazite na napetost u glavi i ramenima. Istezanje, svjesno disanje i trenuci tišine pomoći će vam u upravljanju nakupljenom energijom. Prošećite na svježem zraku kako biste razbistrili misli.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Bik

LJUBAV: Merkur u vašem znaku olakšava komunikacijske prepreke. Ako imate nešto važno za reći, sada ćete pronaći prave riječi i hrabrost. Parovi ponovno otkrivaju sklad kroz iskrene razgovore, dok samci mogu privući pažnju konkretnih i pouzdanih osoba. POSAO: Proživljavate najznačajniji tjedan u mjesecu. Sa Suncem i Merkurom u vašem znaku, nebeske prilike savršeno su usklađene da podrže važne odluke i donesu opipljive rezultate. Srijeda je povoljna za sklapanje pregovora i potpisivanje dokumenata. ZDRAVLJE I SAVJET: Ugodite si jednostavnim i istinskim zadovoljstvima: dobroj hrani, kontaktu s prirodom i odmoru bez žurbe. Tijelo dobro reagira na rutinu, a ovaj tjedan je savršen za uspostavljanje novih.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★★

Blizanci

LJUBAV: Venera u vašem znaku čini vas magnetski privlačnima i šarmantnima. Samci mogu ostvariti poticajne susrete, posebno u intelektualnim ili kreativnim kontekstima. Parovi ponovno otkrivaju zadovoljstvo zajedništva kroz lakoću i zaigranost. POSAO: Pred vama je vedar i živahan tjedan. Mogu stići zanimljivi prijedlozi, novi kontakti i prilike za realizaciju ideja koje su se činile nemogućima. Vaš um je briljantan, a riječi uvjerljive. Iskoristite to da predstavite svoje vještine. Ipak, pazite da ne rasipate energiju na previše strana. ZDRAVLJE I SAVJET: Vašem živčanom sustavu potrebni su pravi odmori. Postoji rizik da precijenite svoje resurse i dočekate vikend iscrpljeni. Osigurajte si dovoljno sna.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Rak

LJUBAV: Želja za dubokom povezanošću se vraća. Napetosti nakupljene proteklih tjedana mogu popustiti, posebno ako postoji volja za iskrenim dijalogom. Nova poznanstva imaju potencijal, pod uvjetom da ih ne idealizirate prebrzo. Četvrtak bi mogao donijeti važan razgovor. POSAO: Prolazite kroz tjedan spore, ali značajne tranzicije. Znakovi oporavka se množe i možete početi postavljati temelje za sljedeće poglavlje. Nije vrijeme za žurbu, već za metodičan rad i povjerenje u proces. ZDRAVLJE I SAVJET: Potrebna vam je autentična hrana za dušu: zdrava prehrana, mirno okruženje i emocionalne veze koje obnavljaju. Nedjelju posvetite onome što vam pruža osjećaj sigurnosti.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★★ ZDRAVLJE ★★★★

Lav

LJUBAV: U ljubavi tražite intenzitet i strast. Površni odnosi pokazat će svoja ograničenja, dok će se autentične veze ojačati kroz trenutke istinskog dijeljenja. Ipak, moglo bi doći do blage distance jer ste više fokusirani na sebe. POSAO: Ulazite u tjedan visoke energije. Mars u Ovnu potiče ambiciju i snažnu potrebu za priznanjem. Oni koji uspiju strateški usmjeriti ovaj poriv mogu postići značajne rezultate. Ipak, čuvajte se impulzivnih reakcija i ega jer bi vas nepotreban sukob mogao skupo stajati. ZDRAVLJE I SAVJET: Fizička energija je visoka, ali njome treba upravljati. Sport i aktivnosti na otvorenom pomažu u oslobađanju adrenalina. Vikend vas poziva da usporite.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Djevica

LJUBAV: Skloni ste racionalizirati osjećaje, no ovaj vas tjedan potiče na komunikaciju s više topline i manje kontrole. Parovi mogu pronaći sklad kroz iskrene razgovore. Samci su privlačni svojom inteligencijom i pouzdanošću, a netko s posla bi mogao pokazati interes. POSAO: Imate podršku konstruktivne energije Sunca i Merkura u biku. Ovo nije tjedan radikalnih promjena, već značajnog napretka na pažljivo utvrđenim stazama. Vaša preciznost bit će nagrađena, a srijeda je povoljna za rješavanje nekog praktičnog problema. ZDRAVLJE I SAVJET: Obratite pozornost na probavni sustav i svoju sklonost perfekcionizmu. Trenuci neplaniranog opuštanja i mali, spontani užici podići će vam raspoloženje.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Vaga

LJUBAV: Želja za skladom je snažno izražena. Parovi mogu delikatno pristupiti neriješenim pitanjima. Samce privlače vedre, komunikativne i znatiželjne osobe. Društvena događanja su plodno tlo za nove susrete, no budite spremni na zaigranost bez previše obaveza. POSAO: Venera u Blizancima olakšava susrete i nove veze, kako na osobnom tako i na profesionalnom planu. Prilike dolaze preko ljudi: neočekivani kontakt ili uspješna prezentacija mogu otvoriti nove horizonte. Vaša prirodna diplomacija sada je najučinkovitija. ZDRAVLJE I SAVJET: Potrebna vam je ravnoteža između vanjskih podražaja i unutarnjeg prostora. Prakse poput joge ili čitanja pomažu u održavanju unutarnjeg centra i štite vas od umora.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Škorpion

LJUBAV: Intenzitet je i dalje visok, ali sada usmjeren na izgradnju, a ne na analizu. Parovi mogu poduzeti značajne korake prema većoj intimnosti. Samci osjećaju privlačnost prema osobama s kojima je moguća stvarna, a ne površna veza. Prepustite vodstvo partneru. POSAO: Nakon snažnog punog Mjeseca u vašem znaku, ovo je vrijeme za integraciju spoznaja i njihovo pretvaranje u konkretne izbore. Mogu stići potvrde vezane za financije ili suradnje. Oni koji su napustili stare situacije, sada shvaćaju da imaju prostora za nešto novo. ZDRAVLJE I SAVJET: Potrebne su vam aktivnosti koje pomažu u oslobađanju nakupljene napetosti, kao što su plivanje, ples ili pisanje. Redovita relaksacija je nužna.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Strijelac

LJUBAV: Tjedan donosi živahan i manje predvidiv ljubavni život. Mnogi će osjetiti privlačnost prema osobi s kojom rade ili će se jednostavno dobro zabavljati. Ipak, u postojećim vezama tražite više dubine, a odnosi koji djeluju previše rutinski pokazat će svoja ograničenja. POSAO: Ovo je neuobičajeno vrijeme povlačenja za vaš znak. Energija je prisutna, ali zvijezde vas pozivaju da je usmjerite prema unutra. Vrijeme je za preispitivanje smjerova i pripremu za promjenu koja se približava, ali još nije stigla. Više organizacije donosi uspjeh. ZDRAVLJE I SAVJET: Tijelo traži oslobađajući pokret: planinarenje, biciklizam ili bilo koja aktivnost koja spaja fizički napor s osjećajem slobode. Ravnoteža između aktivnosti i sna je ključna.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Jarac

LJUBAV: Vaši odnosi napreduju u pozitivnom smjeru dok postajete otvoreniji za ljubav. Voljena osoba obasipat će vas nježnostima, a vi ćete uzvraćati istom mjerom. Samci će imati sve više prilika za susrete s ozbiljnim i pouzdanim osobama. POSAO: Doživljavate tjedan konkretnih potvrda i napretka. Praktična energija idealna je za završavanje projekata i ubiranje plodova discipliniranog rada. Stižu pozitivni signali: priznanje, potvrda budžeta ili jednostavno zadovoljstvo što nešto funkcionira kako ste očekivali. ZDRAVLJE I SAVJET: Morate naučiti odmarati se bez osjećaja krivnje. Napunjeno tijelo produktivnije je od iscrpljenog. Pripazite na napetost u leđima zbog sjedenja.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★★ ZDRAVLJE ★★★★

Vodenjak

LJUBAV: U vezi ćete možda trebati više prostora za sebe, što partneru neće uvijek biti jasno. Slobodne Vodenjake privlače nekonvencionalne osobe, a moguća su poznanstva koja potiču um i izazivaju vaše uobičajene obrasce. POSAO: Tjedan je ispunjen mentalnom stimulacijom i originalnim uvidima. Vaša originalnost dolazi do izražaja, a oni koji mogu jasno predstaviti svoje ideje mogu postići neočekivane rezultate. Tjedan je povoljan za inovativne suradnje i timski rad. ZDRAVLJE I SAVJET: Preaktivan um treba trenutke istinskog isključivanja. Priroda, tišina i manualne aktivnosti pomažu u ponovnom uspostavljanju ravnoteže između misli i prisutnosti.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★★ ZDRAVLJE ★★★★

Ribe

LJUBAV: Tjedan je romantičan i nadahnut. Mašta i stvarnost se isprepliću. Parovi mogu doživjeti trenutke duboke, gotovo mistične povezanosti. Samci privlače emocionalno usklađene osobe. Ipak, pazite da ne idealizirate partnera i ostanete s nogama na zemlji. POSAO: Vaša intuicija je izoštrena, što vam omogućuje da shvatite nijanse koje drugima promiču. Ova osjetljivost postaje strateška prednost u složenim odlukama ili grupnoj dinamici. Kreativnost je pojačana, što je idealno za projekte koji zahtijevaju maštu. ZDRAVLJE I SAVJET: Potrebni su vam trenuci regenerirajuće samoće, kontakt s vodom i meditativne prakse. Slušajte što vam tijelo poručuje i izbjegavajte stresne situacije.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

