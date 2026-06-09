Tražite savršenu SPF kremu za lice? Evo na što trebate obratiti pažnju

SPF je postao nezaobilazan dio svakodnevne njege kože, a stručnjaci se slažu da je upravo redovito korištenje zaštitnog faktora jedan od najboljih koraka za očuvanje zdravog i mladolikog izgleda kože. No kako među brojnim formulama pronaći onu koja će odgovarati baš vašem tipu kože? Donosimo praktičan vodič

Krema sa zaštitnim faktorom (SPF) jedan je od najvažnijih proizvoda u svakoj rutini njege kože. I nije rezervirana samo za ljeto. Bez obzira na godišnje doba, SPF bi trebao biti vaš svakodnevni saveznik u očuvanju zdravlja i mladolikog izgleda kože. No, među brojnim formulama, teksturama i vrstama filtera ponekad nije lako pronaći onu pravu kremu za lice sa SPF-om.

Zašto je svakodnevni SPF toliko važan?

Sunčeve zrake prisutne su tijekom cijele godine, čak i kada je vani oblačno ili kada većinu dana provodite u zatvorenom prostoru. UVA zrake prolaze kroz oblake i staklo te prodiru duboko u kožu, gdje ubrzavaju razgradnju kolagena i elastina. Upravo su one jedan od glavnih uzroka prijevremenog starenja kože, pojave bora, gubitka čvrstoće i tamnih mrlja.

UVB zrake odgovorne su za opekline, no obje vrste zračenja mogu dugoročno negativno utjecati na zdravlje kože. Zato dermatolozi godinama ističu isto – ako želite sačuvati kvalitetu kože što dulje, svakodnevni SPF jedan je od najboljih koraka koje možete uvesti u svoju rutinu. Zapravo, riječ je o najjednostavnijoj i najučinkovitijoj anti-age navici.

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Kemijski ili mineralni filteri: u čemu je razlika?

Kada je riječ o zaštiti od sunca, najčešće ćete naići na kemijske i mineralne filtere. Kemijski filteri (poput avobenzona, homosalata i oktokrilena) upijaju UV zrake i pretvaraju ih u toplinu prije nego što mogu oštetiti kožu. Njihova najveća prednost su lagane teksture koje se brzo upijaju, ne ostavljaju bijeli trag i odlično se slažu sa šminkom.

Mineralni filteri djeluju drugačije. Oni koriste cinkov oksid i titanijev dioksid kako bi na površini kože stvorili zaštitni sloj koji reflektira sunčeve zrake. Često su prvi izbor za osjetljivu kožu, kožu sklonu crvenilu ili aknama jer rjeđe izazivaju iritacije. Primjer takve formule je Avene Sun Mineralni fluid za zaštitu od sunca SPF 50+ (cijena: oko 20 €).

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Iako su mineralne kreme nekada bile poznate po gustim teksturama i vidljivom bijelom tragu, današnje formule znatno su napredovale pa su laganije, ugodnije za nošenje i gotovo neprimjetne na koži.

Kako odabrati SPF za lice prema tipu kože?

Ključ je pronaći formulu koja će odgovarati vašem tipu kože i koju ćete s lakoćom uklopiti u svoju rutinu. Ako imate masnu kožu, birajte lagane, nekomedogene formule s oznakama poput "oil-free" ili "dry touch". Gel-kreme i matirajući fluidi pomoći će kontrolirati sjaj tijekom dana bez osjećaja težine na licu.

Dobar primjer su proizvodi poput Eucerin Oil Control Sun gel kreme SPF 50+ (cijena: oko 18 €) ili pristupačniji Nivea UV Face krema za zaštitu kože lica od sunca SPF 50+ (cijena: oko 10 €) koji nude visoku zaštitu bez osjećaja težine.

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Suha koža obično bolje reagira na bogatije formule koje uz zaštitu pružaju i dodatnu hidrataciju. Potražite proizvode s hijaluronskom kiselinom, ceramidima ili skvalanom.

Posljednjih godina posebno su popularni lagani fluidi i vodenaste teksture koje se na koži gotovo ne osjećaju. Među favoritima su La Roche-Posay Anthelios UVMUNE 400 Invisible Fluid SPF50+ (cijena: oko 20 €) i Bioderma Photoderm Aquafluide SPF 50+ (cijena: oko 15 €), koji odgovaraju većini tipova kože. Mnogi od njih sadrže i dodatne njegujuće sastojke poput niacinamida i antioksidansa.

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Sve veću popularnost bilježe i SPF stikovi te sprejevi za lice, koji su posebno praktični za obnavljanje zaštite tijekom dana, čak i preko šminke.

Praktični savjeti za pravilnu primjenu

Ni najbolji SPF neće pružiti punu zaštitu ako ga ne nanosite u dovoljnoj količini. Stručnjaci preporučuju korištenje proizvoda širokog spektra sa zaštitnim faktorom od najmanje 30, iako se sve više dermatologa slaže da je SPF 50 najpouzdaniji izbor za svakodnevnu zaštitu.

Jedno od najpoznatijih pravila je metoda "dva prsta" – proizvod istisnite dužinom kažiprsta i srednjeg prsta, a zatim ga ravnomjerno rasporedite po licu, vratu i ušima. Većina ljudi koristi premalo proizvoda, zbog čega stvarna zaštita često bude manja od one navedene na pakiranju.

SPF je uvijek posljednji korak jutarnje njege i nanosi se prije šminke. Također, zaštitu je potrebno obnavljati svaka dva sata tijekom boravka na suncu te nakon plivanja ili pojačanog znojenja. Važno je znati i da SPF sadržan u puderu ili toniranoj kremi uglavnom nije dovoljan kao jedini oblik zaštite stoga se tijekom duljeg izlaganja suncu preporuča koristiti kremu sa zaštitnim faktorom 50 jer je to najpouzdaniji način zaštite kože lica od štetnog sunčevog zračenja.