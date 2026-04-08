Kako koži vratiti sjaj? Navike i proizvodi koje već danas možete uključiti u rutinu

Nakon duge zime, koža vapi za obnovom. Prelazak na proljetnu rutinu njege nije samo izmjena proizvoda na polici, već svjesno odgovaranje na stvarne potrebe vaše kože

S dolaskom proljeća i toplijih dana, mijenjaju se potrebe naše kože. Što joj je doista potrebno u ovom prijelaznom razdoblju? Tri su ključna cilja: ukloniti nakupljene mrtve stanice kako bi ponovno prodisala, pružiti joj dubinsku hidrataciju lakšim formulama koje je neće opteretiti i osigurati joj snažnu zaštitu od sve jačeg sunca.

Čišćenje i piling

Najvažnije je kožu prije svega dobro očistiti i pripremiti za upijanje aktivnih tvari.

Nježni gelovi za čišćenje

S rastom temperatura i vlage u zraku, lojne žlijezde postaju aktivnije, što može dovesti do pojačanog mašćenja i začepljenih pora. Zato je prvi korak zamjena gustih, mliječnih čistača laganim gelovima ili pjenama. Oni učinkovito uklanjaju nečistoće i višak sebuma bez narušavanja zaštitne barijere kože, ostavljajući je čistom i svježom, a ne zategnutom.

Piling nove generacije

Zaboravite na agresivne mehaničke pilinge. Proljetna obnova traži nježnost. Enzimski pilinzi, primjerice s ekstraktima papaje, nježno otapaju odumrle stanice, dok kemijski pilinzi s AHA i BHA kiselinama poput glikolne i mliječne kiseline potiču izmjenu stanica i vraćaju koži blistavost. Posebno su praktične blazinice natopljene kiselinama, koje kombiniraju piling i hidrataciju. Dermatolozi ističu kako glikolna kiselina pomaže koži zadržati vlagu, dok je mliječna kiselina idealna za suhe i osjetljive tipove kože.

Revitalizacija kože

Nakon čišćenja, kožu treba dobro rehidrirati. Zima, hladnoća, suhi zrak od grijanja, pa i teška šminka dehidrirali su kožu i potrebno ju je pomladiti.

Serumi s vitaminom C

Ako postoji jedan sastojak koji je sinonim za blistavost, to je vitamin C. Ovaj moćni antioksidans ključan je u borbi protiv slobodnih radikala, posvjetljivanju hiperpigmentacijskih mrlja nastalih tijekom zime i poticanju proizvodnje kolagena. Proljetna rutina nezamisliva je bez seruma koji će koži dati zdravi sjaj, zaštititi je od vanjskih utjecaja i ujednačiti ten.

Lagani hidratantni serumi

Teška ulja i guste kreme ustupaju mjesto laganim, vodenastim serumima. Hidratacija se postiže slojevitim nanošenjem proizvoda bogatih hijaluronskom kiselinom, koja može zadržati i do tisuću puta više vode od svoje težine. U fokusu su i sastojci poput peptida, koji potiču proizvodnju kolagena, te niacinamida, koji jača barijeru kože, umiruje crvenilo i regulira proizvodnju sebuma.

Završni dodir

Za prekrasnu kožu povremeno se počastite dodatnim tretmanima koji će vam dati poseban sjaj.

Detoksikacija i umirivanje

Barem jednom tjedno priuštite koži dubinsko čišćenje maskom na bazi gline ili sumpora, koje izvlače nečistoće iz pora. Nakon duge zime, koža može biti i osjetljiva, stoga su maske s umirujućim sastojcima poput aloe vere ili zelenog čaja odličan izbor za smirivanje iritacija. Za brzu rehidrataciju tijekom dana, pri ruci imajte maglicu za lice koja će vratiti vlagu i elastičnost.

Prozračne gel-kreme

Baš kao što zimski kaput mijenjamo za laganu jaknu, tako i tešku zimsku kremu treba zamijeniti prozračnom gel-kremom. Ove "water-cream" formule pružaju obilje vlage bez osjećaja težine i masnog traga, dopuštajući koži da "diše" i sprječavajući začepljenje pora. Birajte formule koje će se lijepo složiti ispod kreme sa zaštitnim faktorom.

Zaštita od sunca

Iako je zaštita od sunca nužna tijekom cijele godine, s dolaskom proljeća i jačim UV zračenjem postaje apsolutni prioritet.

SPF u laganim formulama

Moderni zaštitni faktori dolaze u obliku laganih fluida i seruma koji se brzo upijaju, ne ostavljaju bijeli trag i funkcioniraju kao savršena podloga za šminku. Svakodnevna primjena proizvoda sa SPF-om 30 ili višim ključna je za prevenciju fotostarenja, hiperpigmentacija i oštećenja kože. Ne zaboravite ni na zaštitu usana, koje su također osjetljive na sunce.