Puderi sa SPF-om sve su popularniji: Donosimo favorite koji spajaju njegu i zaštitu

Danas se zaštitni faktor sve češće nalazi i u dekorativnoj kozmetici, a posebno u puderima koji su dio svakodnevne rutine mnogih žena. Puderi sa SPF-om tako omogućuju ujednačen ten i dodatnu zaštitu kože, što ih čini praktičnim izborom za proljetne i ljetne dane

Svakodnevna zaštita od sunca temelj je zdrave i mladolike kože, a moderni kozmetički proizvodi čine ovaj korak jednostavnijim no ikad. Među njima se posebno ističu puderi sa zaštitnim faktorom (SPF), hibridni proizvodi koji ujednačavaju ten i istovremeno pružaju štit od štetnog UV zračenja. Ipak, iako su iznimno praktični, važno je znati kako ih pravilno koristiti kako bi njihova zaštitna uloga bila potpuna.

Zašto je zaštita od sunca nezaobilazan korak?

Faktor zaštite od sunca, poznatiji kao SPF (Sun Protection Factor), mjera je koja pokazuje koliko dugo proizvod štiti kožu od UVB zraka, glavnih krivaca za opekline. No, opasnost od sunca ne leži samo u crvenilu. UVA zrake, koje prodiru dublje u kožu, odgovorne su za fotostarenje, odnosno razgradnju kolagena i elastina, što rezultira preuranjenim borama, gubitkom tonusa i pojavom hiperpigmentacijskih mrlja. Najvažnije od svega, redovita zaštita drastično smanjuje rizik od razvoja raka kože.

Jedna od najvećih zabluda jest da je SPF potreban samo ljeti ili tijekom sunčanih dana. Istina je da UV zrake prodiru kroz oblake i staklo, što znači da je koža izložena njihovom utjecaju tijekom cijele godine, pa čak i dok sjedite u uredu pokraj prozora.

Puder sa SPF-om: Dodatna pomoć, ali ne i zamjena za kremu

Puderi sa zaštitnim faktorom predstavljaju izvrstan drugi sloj obrane, no stručnjaci se slažu da rijetko mogu biti jedini izvor zaštite. Glavni razlog leži u količini proizvoda koju nanosimo. Dermatolozi preporučuju nanošenje otprilike 1,25 ml proizvoda (što odgovara količini od pola čajne žličice) samo na lice kako bi se postigla zaštita navedena na pakiranju. Realno, nitko ne nanosi toliku količinu tekućeg pudera jer bi lice izgledalo neprirodno i teško, poput maske.

Zbog toga je ključno puder sa SPF-om shvatiti kao "policu osiguranja" ili dodatnu zaštitu povrh namjenske kreme sa zaštitnim faktorom. Također, važno je razbiti mit o zbrajanju faktora. Ako nanesete kremu sa SPF 30 i preko nje puder sa SPF 20, vaša ukupna zaštita nije SPF 50, već ostaje na razini najvišeg nanesenog faktora, u ovom slučaju SPF 30.

Naš izbor najboljih pudera sa SPF-om

Tržište nudi širok spektar pudera sa zaštitnim faktorom, od laganih toniranih krema do formula s potpunim prekrivanjem. Izdvojili smo nekoliko favorita iz drogerijskog i luksuznog ranga koji spajaju vrhunsku izvedbu i pouzdanu zaštitu.

L'Oréal Paris Infaillible 32-Hour Fresh Wear (SPF 25)

Ovaj tekući puder stekao je kultni status zbog svoje iznimne dugotrajnosti i laganog osjećaja na koži. Formula omogućuje koži da diše, a istovremeno pruža srednje do jako prekrivanje koje se može nadograđivati. Otporan je na znoj i vlagu te osigurava svjež i prirodan izgled tijekom cijelog dana. Cijena: oko 16 €

IT Cosmetics CC+ Cream (SPF 50+)

Ova CC krema je bestseler s razlogom. Nudi nevjerojatno puno prekrivanje koje kamuflira sve nepravilnosti, od crvenila do tamnih mrlja, a istovremeno je prepuna sastojaka za njegu poput hijaluronske kiseline i vitamina E. Pruža blistav, prirodan finiš i iznimno visoku zaštitu. Cijena: oko 47 €

Lancôme Teint Idole Ultra Wear 24h (SPF 35)

Dugotrajni tekući puder Lancôme Teint Idole Ultra Wear 24h nudi besprijekorno prekrivanje i prirodni mat finiš. Prekriva sve nesavršenosti, oduševljava postojanošću čak do 24 sata, ne isušuje kožu i ostavlja je savršeno glatkom i prekrasno ujednačenom. Poboljšan sastav obogaćen hijaluronskom kiselinom, uljem moringe, vitaminom E i zaštitnim faktorom Urban Shield omogućuje koži da diše te je ujedno štiti od sunčevih zraka i onečišćenja iz okoliša. Cijena: oko 50 €

Estée Lauder Futurist Hydra Rescue (SPF 45)

Ovaj hidratantni puder savršen je odabir za suhu i normalnu kožu. Obogaćen je ioniziranom vodom i probioticima koji umiruju i hidratiziraju kožu. Pruža srednje do potpuno prekrivanje uz zdrav i blistav (dewy) finiš koji kožu čini svježom i odmornom. Visok zaštitni faktor dodatni je bonus. Cijena: oko 55 €

Bourjois Always Fabulous (SPF 20)

Bourjois Always Fabulous tekući puder sadrži hijaluronsku kiselinu koja omekšava kožu lica te joj obnavlja volumen i jača ten. Sadrži SPF 20 i vitamin E. Cijena: oko 20 €

Yves Saint Laurent All Hours Foundation (SPF 39)

Za one koji traže besprijekoran mat finiš koji traje cijeli dan, ovo je pravi odabir. Njegova vodootporna formula s hijaluronskom kiselinom klizi po koži, prekriva nepravilnosti i ostavlja prirodan mat izgled bez isušivanja. Iako je izuzetno postojan, ne stvara osjećaj težine na licu. Cijena: oko 60 €

Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting (SPF 30)

Inovativna tehnologija ovog pudera prilagođava se svjetlosti i pokretima lica, osiguravajući da ten izgleda besprijekorno satima. Formula vizualno podiže i zaglađuje kožu, pružajući joj blistavost i srednje do jako prekrivanje. Idealan je za zrelu kožu, ali i za sve koji žele postići svjež i zategnut izgled. Cijena: oko 50 €

Bobbi Brown Intensive Serum Foundation (SPF 40)

Ovaj proizvod je savršen spoj luksuznog seruma za njegu i tekućeg pudera. Sadrži ekstrakte kordicepsa i ginsenga koji energiziraju kožu i vraćaju joj prirodnu blistavost. Osim što pruža prekrasan sjaj i ujednačen ten, dubinski njeguje kožu i štiti je visokim zaštitnim faktorom. Cijena: oko 100 €

Odabir pudera sa zaštitnim faktorom pametan je potez za svakoga tko želi ujediniti njegu, zaštitu i ljepotu u jednom koraku. No, zapamtite, on je partner vašoj SPF kremi, a ne njezina zamjena. Korištenjem oba proizvoda osiguravate da vaša koža ostane zaštićena, zdrava i besprijekorna svakoga dana.