Sienna Miller otkrila 'sendvič' beauty trik za besprijekoran ten koji traje cijeli dan

Ova tehnika savršeno se uklapa u ljetne trendove koji naglašavaju postizanje blistavog, ali postojanog tena

Slavna glumica Sienna Miller nedavno je sa svojim pratiteljima podijelila tajnu dugotrajnog i svježeg izgleda šminke, idealnog za ljetne dane i večeri. Riječ je o takozvanoj "sendvič" tehnici nanošenja proizvoda koja osigurava da ten izgleda blistavo i besprijekorno satima, bez osjećaja težine na licu. Ova metoda, koju obožavaju i vizažisti slavnih, postala je pravi hit jer sprječava topljenje šminke i daje koži zdrav sjaj.

Što je točno 'sendvič' tehnika?

Ova tehnika, koju je popularizirala vizažistica Charlotte Tilbury, a čija je dugogodišnja klijentica i ambasadorica upravo Sienna Miller, temelji se na slojevitom nanošenju proizvoda u prahu i spreja za fiksiranje. U nedavnoj objavi, 44-godišnja glumica otkrila je postupak u tri jednostavna koraka koji jamči postojanost.

Nakon što završite s nanošenjem tekuće podloge i ostatka šminke, ključ je u završnim koracima. Prvo, nanesite tanak sloj pudera u kamenu ili prahu na T-zonu i sva područja lica koja se inače maste. Zatim, obilno poprskajte lice sprejom za fiksiranje. Dok se sprej suši, ponovno lagano nanesite puder na ista područja. Rezultat je, kako kaže Miller, "blistav, svjež i živahan" završni izgled koji se "neće pomaknuti s mjesta", a istovremeno dopušta koži da diše.

Ključni proizvodi za postizanje izgleda

Za izvođenje ove tehnike ključna su dva proizvoda koja i sama glumica koristi. Riječ je o puderu za matiranje Airbrush Flawless Finish (oko 47 €), koji je omiljen jer, prema riječima jedne korisnice, "zamagljuje pore bez nakupljanja u borama" i "zaglađuje kožu bez isušivanja". Drugi ključni proizvod je sprej za fiksiranje Airbrush Flawless Setting Spray (oko 36 €). Ovaj hidratantni i hranjivi sprej, koji je nedavno viđen i na glumici Zendayi, stvara zaštitni sloj preko šminke i osigurava joj dugotrajnost, dajući koži zdrav i blistav sjaj.

Dok Miller za nanošenje pudera koristi kist, neki vizažisti i ljubitelji šminke preferiraju spužvicu ili jastučić za puder kako bi proizvod čvrsto utisnuli u kožu, što daje još glađe i dugotrajnije rezultate.

Profimedia

Tajna osunčanog tena bez sunčanja

Sienna Miller poznata je po svom prirodnom, osunčanom izgledu koji često postiže uz pomoć multifunkcionalnih proizvoda. U jednoj od prijašnjih objava otkrila je kako koristi Unreal Skin Glow Tint Foundation Stick (oko 45 €) kao podlogu, ali i kao bronzer. Prvo nanosi svjetliju nijansu kao bazu za ujednačavanje tena, a zatim tamniju nijansu nanosi na mjesta gdje bi je "sunce prirodno dotaknulo" - na jagodice, duž nosa, na sljepoočnice i uz rub kose.

Prema njezinim riječima, rezultat je takav "kao da imate vizažista i dvotjedni odmor u pet minuta". Za dodatnu svježinu, glumica koristi i kremasta rumenila u stiku koja se stapaju s kožom i daju joj prirodan izgled zdravlja.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!