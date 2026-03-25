Sienna Miller o trudnoći u 44. godini: 'Zašto ne osuđujemo muškarce koji postaju očevi u 80-ima?'

Slavna glumica Sienna Miller čeka svoje treće dijete i ne skriva koliko uživa u trudnoći u 44. godini. U nedavnom, vrlo iskrenom intervjuu, ne samo da je otkrila kako se osjeća "prizemljenije" nego ikad prije, već je i uputila oštru kritiku dvostrukim standardima društva koje osuđuje starije majke, ali ne i starije očeve. Njezine su riječi odjeknule kao snažna poruka o samopouzdanju i zrelosti.

Miller, koja s 29-godišnjim partnerom Olijem Greenom čeka drugo zajedničko dijete, kaže kako je ovo iskustvo neusporedivo lakše od njezine prve trudnoće u kasnim dvadesetima, kada je rodila kćer Marlowe.

Profimedia

'Tridesete su kaos, a sada sam sretna u krevetu s knjigom'

U razgovoru za časopis Glamour, glumica je objasnila da joj zrelost donosi mir koji joj je ranije nedostajao.

"Kada sam rodila s 29, pa s 42, i sada s 44, mogu reći da je puno, puno lakše. Nema više onog unutarnjeg sukoba i osjećaja rastresenosti, kao da istovremeno morate raditi X, Y i Z", ispričala je.

Dodala je kako danas pronalazi sreću u jednostavnim, mirnim trenucima. "Ako sam u devet navečer u krevetu s knjigom, presretna sam. A sada za to imam i izgovor. Život mi je na puno stabilnijem mjestu", rekla je Miller. Svoje tridesete opisala je kao "kaos" ispunjen pritiskom da se skrasi i zasnuje obitelj. Danas je, kaže, situacija potpuno drugačija.

Profimedia

Oštra poruka kritičarima

Sienna Miller osvrnula se i na predrasude s kojima se žene suočavaju kada odluče imati djecu u kasnijim godinama. Naglasila je kako se takav pritisak rijetko odnosi na muškarce. "Do četrdesete godine nekako već znate tko ste. I uopće vas ne zanima što itko drugi misli. Puno sam prizemljenija osoba", izjavila je pa postavila pitanje koje je odjeknulo u javnosti: "Ne osuđujemo muškarce koji dobivaju djecu u osamdesetima. Zašto, zaboga, uopće postoji takav narativ za žene?"

Ova njezina izjava potaknula je raspravu o dvostrukim mjerilima koja i dalje prevladavaju u društvu. Glumica je također otkrila da je u kasnim tridesetima zamrznula jajne stanice, što joj je donijelo "egzistencijalno olakšanje" iako ih na kraju nije iskoristila jer je uspjela zatrudnjeti prirodnim putem.

Profimedia

Nova faza života i povratak na društvene mreže

Osim trinaestogodišnje kćeri Marlowe, koju ima iz veze s glumcem Tomom Sturridgeom, Sienna s Olijem Greenom već ima jednu kćer, rođenu krajem 2023. godine. Da ulazi u novo, mirnije i samopouzdanije razdoblje života, potvrdila je i povratkom na Instagram nakon osam godina pauze. Tamo je objavila fotografiju svog trudničkog trbuha, signalizirajući da je spremna podijeliti svoju sreću s javnošću, bez obzira na tuđa mišljenja.

Njezina priča inspiracija je mnogim ženama, podsjećajući ih da za majčinstvo nikad nije kasno te da zrelost i životno iskustvo mogu donijeti smirenost i ispunjenje koje je u mlađim danima teško pronaći. Kako je i sama izjavila, veseli se pauzi od posla kako bi se posvetila djeci i prepustila se "slučajnosti života".