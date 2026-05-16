Horoskop za nedjelju: Škorpione će iznenaditi financijska vijest, ribe su osjetljive

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Vaša komunikacija je danas naelektrizirana, što jača veze kroz dijeljenje snova. Harmoničan aspekt Venere i Kirona pomaže vam da strahove ostavite iza sebe i otvara vas za iscjeljujuće trenutke u odnosima. POSAO: Merkur donosi bljeskove genijalnosti. Moguće su uzbudljive vijesti ili nove ideje o postojećim projektima. Iako ste skloni skakati s teme na temu, mentalno uzbuđenje koje osjećate vrlo je okrepljujuće. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na mentalnu iscrpljenost. Budite otvoreni za nove ideje, jedna od njih može biti ključna.

Bik

LJUBAV: Nježni razgovori i emocionalno razumijevanje poboljšavaju sklad s partnerom. Dan je povoljan za rješavanje tenzija na miran način, a vaša privlačnost je na visokoj razini, što olakšava izražavanje osjećaja. POSAO: Merkur ulazi u vašu kuću financija i donosi iznenadne i progresivne ideje za zaradu. Možda ćete dobiti uvid koji će vas navesti da pristupite svojim financijama na potpuno nov način. Odličan dan za pregovore. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zanemarujte skriveni stres. Dopustite si odmak od problema kako biste vidjeli rješenje,

Blizanci

LJUBAV: S vašim vladarom Merkurom u vašem znaku, vaš šarm i elokvencija su na vrhuncu. Prijatelji vam pružaju podršku, a iskreni razgovori jačaju povjerenje u odnosima. Vaša privlačnost je pojačana. POSAO: Fokusirajte se na prilike umjesto na probleme. Želja za neovisnošću je jaka i želite se slobodno izraziti. Ovo je izvrstan trenutak za generiranje ideja, buđenje interesa za novu temu ili proboj u učenju. ZDRAVLJE&SAVJET: Pronađite vrijeme za odmor od mentalnog napora. Vaša riječ danas ima posebnu težinu, iskoristite je za pozitivne promjene.

Rak

LJUBAV: Obiteljske teme i osjećaj sigurnosti dolaze u prvi plan. Moguće je iscjeljenje kroz povjerljive razgovore. Trenuci provedeni u samoći ili s najbližima mogu biti iznimno zadovoljavajući i obnavljajući za dušu. POSAO: Merkur potiče duboke uvide i jača intuiciju. Možete doći do informacije koja upotpunjuje sliku nekog problema iz prošlosti. Poslušajte unutarnji glas prije donošenja odluka. ZDRAVLJE&SAVJET: Psihički umor mogao bi biti izražen. Dopustite si trenutke tišinie, odgovori će doći sami.

Lav

LJUBAV: Današnja energija potiče druženje. Vaša sposobnost da se opušteno izrazite privlači druge. Neočekivani kontakt ili susret s neobičnom osobom može vam uljepšati dan i vratiti osjećaj lakoće u ljubav. POSAO: S Merkurom i Uranom u kući prijatelja i ciljeva, suradnja i razmjena ideja mogu biti iznimno plodonosne. Razmišljanje izvan okvira pomoći će vam da osmislite nove strategije za postizanje sreće. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste energije za druženje, ali ne zaboravite na odmor. Suradnja s drugima donosi neočekivane prilike i inspiraciju.

Djevica

LJUBAV: Izbjegavajte kritičnost i prakticirajte emocionalno razumijevanje kako biste ojačali veze. Dublji razgovor o zajedničkoj budućnosti ili rješavanje praktičnog pitanja može vas dodatno zbližiti s partnerom. POSAO: Merkur donosi fokus na karijeru. Spoj s Uranom može donijeti proboj u razmišljanju o poslu. Ideje su svježe i uzbudljive, a vi biste mogli doći do novih rješenja. Moguće je i javno priznanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dopustite da vas posao mentalno iscrpi. Promatrajte širu sliku, nemojte se izgubiti u detaljima.

Vaga

LJUBAV: Venera vam pomaže privući toplinu i ohrabrenje. Drugi vam lakše ukazuju povjerenje, što može imati čaroban učinak na odnose. Sposobnost da budete ranjivi bez obrane donosi iscjeljenje. POSAO: Konjunkcija Merkura i Urana potiče vas na razmišljanje izvan okvira. Razgovor o filozofskoj temi može vas motivirati, a moguća je i promjena mišljenja kao rezultat novih informacija. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se optimistično. Istražite nove perspektive, to vodi rastu.

Škorpion

LJUBAV: Odnosi zahtijevaju potpunu iskrenost. Razgovor o dubokim osjećajima može donijeti pročišćenje. Moguće je otkriće koje mijenja dinamiku odnosa, ali vas istovremeno oslobađa tereta prošlosti. POSAO: Merkur i Uran aktiviraju vaš sektor transformacije. Može doći do iznenađujućih vijesti o financijama. Spremni ste ostaviti lošu naviku iza sebe; intuicija vam pomaže otkriti skrivene informacije. ZDRAVLJE&SAVJET: Intenzivna energija može dovesti do napetosti.

Strijelac

LJUBAV: Partner ili bliska osoba mogli bi vas iznenaditi svojim idejama. Razgovori su poticajni i pomažu vam generirati nove smjerove u vezi. Interakcije su živahne i vode vas na zanimljive mentalne putanje. POSAO: Moguć je probojan razgovor ili ideja generirana s poslovnim partnerom. Otvoreni ste za tuđe perspektive, što vam može pomoći da stvari vidite izvan okvira. Timski rad je ključan za uspjeh. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na impulzivnost u komunikaciji.

Jarac

LJUBAV: Dan je dobar za tople razgovore i emocionalnu otvorenost koji jačaju obiteljski sklad. Planiranje budućnosti s voljenom osobom može donijeti osjećaj sigurnosti i dublje povezanosti. POSAO: Merkur ulazi u vaš sektor rada. Mogući su iznenadni uvidi u poboljšanje radnih procesa i neočekivane vijesti. Nove metode za obavljanje poslova mogu se pojaviti kao rješenje. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na nervozu zbog previše ideja. Uvođenje malih promjena u svakodnevnu rutinu može imati veliki učinak.

Vodenjak

LJUBAV: Iznenadni romantični preokreti ili iskren i izravan razgovor su u fokusu. Spontana komunikacija može biti vrlo korisna. Ako ste se ustručavali nešto reći, danas je dan da to izrazite. POSAO: Žudite za mentalnom stimulacijom, a vaša kreativnost je na vrhuncu. Perspektiva se mijenja dok razmatrate nove mogućnosti. Najbolje ideje dolaze vam kada se opuštate i zabavljate. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je ugodna, nervozna uzbuđenost. Slijedite ono što vas uzbuđuje.

Ribe

LJUBAV: Emocije su duboke, a povezanost s voljenima pojačana. Razgovori o osjećajima i obiteljskoj dinamici teku prirodno. Želite poboljšati svoje kućno okruženje kako biste se osjećali ugodnije. POSAO: Mijenja se vaša percepcija osobnog života. Može se pojaviti želja za promjenama u domu, poput preuređenja. Novi pristup komunikaciji s voljenima dolazi prirodno i donosi pozitivne rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Psihička osjetljivost je izražena. Fokusirajte se na pozitivno.

