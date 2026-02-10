Hailey Bieber nastavlja dominaciju: Rhode pustio u prodaju dva nova proizvoda za lice i usne

Oba proizvoda su od devetog veljače dostupna na službenoj stranici brenda, a uskoro stižu i na police Sephore, gdje je Rhode već zabilježio rekordne prodajne rezultate. Ovim potezom Hailey Bieber još jednom dokazuje da razumije puls tržišta, spajajući učinkovite formule s viralnim potencijalom i estetikom koja osvaja na prvu

Čini se da sve što Hailey Bieber dotakne u svijetu ljepote automatski postane kultni klasik. Njezin brend Rhode, poznat po minimalističkoj estetici i formulama koje se fokusiraju na zdravlje kožne barijere, u kratkom je vremenu postigao zvjezdani status. Nakon što je 2025. godina bila obilježena uspješnim lansiranjima i akvizicijom od strane E.l.f. Beauty vrijednom milijardu dolara, Bieber ne usporava. Početkom godine na društvenim mrežama je zagonetno najavila novitete za 2026., a sada su napokon otkrivena dva proizvoda koja će, bez sumnje, uskoro preplaviti naše društvene mreže. Brend je predstavio svoj prvi duo maski: jednu za lice koja obećava trenutno buđenje kože i jednu za usne koja pruža vidljiv volumen.

Šalica kave za lice? Upoznajte Caffeine Reset masku

Prvi novitet koji privlači pažnju jest Caffeine Reset, kremasta maska za skulpturiranje lica. Kao što joj i samo ime govori, glavni sastojak je kofein, poznat po svojoj sposobnosti smanjivanja natečenosti i poticanja cirkulacije. No, formula je puno više od toga. Uz kofein, sadrži i prepoznatljive Rhode peptide koji koži daju sjaj, ekstrakt maka za učvršćivanje te molekulu VBE (Vanillyl Butyl Ether) koja pruža ugodan osjećaj zagrijavanja i potiče budniji izgled kože.

Brend je opisuje kao "šalicu kave za vaše lice", idealnu za jutarnju rutinu kada je koži potrebno brzo osvježenje. Preporučuje se nanijeti izdašan sloj na čistu i suhu kožu, ostaviti da djeluje deset do petnaest minuta, a zatim isprati. Rezultat bi trebala biti trenutno zategnutija, odmornija i manje natečena koža. Zbog svog efekta skulpturiranja, savršena je i kao priprema za šminku, posebno prije nanošenja kontura i bronzera. S obzirom na to da je bez mirisa, sigurna je i za korištenje oko osjetljivog područja očiju. Cijena ove maske na američkom tržištu iznosi 38 dolara.

Novi korak u njezi usana: Peptide Lip Boost

Drugi proizvod nije samo novo izdanje postojećeg favorita, već potpuno nova kategorija za brend. Peptide Lip Boost je bogata, balzamasta maska za usne dizajnirana da pruži trenutačni, ali i dugoročni efekt punoće. Iako Rhode već ima iznimno popularan Peptide Lip Treatment, ova je maska gušća i hranjivija, s ciljanim djelovanjem na volumen.

Njezina formula temelji se na četiri vrste peptida, kompleksu hijaluronske kiseline koja povećava volumen te aminokiselinama koje zaglađuju fine linije na usnama. Sadrži i već spomenutu VBE molekulu, koja ovdje stvara blagi i ugodan osjećaj peckanja, zaslužan za trenutačni vizualni efekt povećanja usana. Maska ima nježnu ružičastu nijansu koja na usnama postaje prozirna, dajući im sjaj poput klasičnog sjajila. Dolazi u dvije verzije: Sugarmint, s osvježavajućim mirisom mente, te Unscented za one koji preferiraju proizvode bez mirisa. Cijena maske za usne je 23 dolara.

Zvjezdana kampanja i daljnji planovi

Lansiranje novih proizvoda prati i vizualno dojmljiva kampanja snimljena u zimskom ugođaju, koja naglašava važnost hidratacije i zaštite kože tijekom hladnijih mjeseci. Uz samu Hailey, zvijezda kampanje je i proslavljeni supermodel Anok Yai, čime Rhode potvrđuje svoj status luksuznog, ali pristupačnog brenda.