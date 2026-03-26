Poznati zagrebački frizer Marko Listeš-Marin otkriva tajne njegovane kose i top trendove

Zagrebačka beauty scena već godinama ima svoje pouzdane adrese kada je riječ o vrhunskoj kosi, a jedno od istaknutijih imena svakako je frizer Marko Listeš-Marin. Iza njega je više od 15 godina profesionalnog iskustva, no njegova strast prema frizerstvu započela je puno ranije – još u djetinjstvu. Njegov put nije bio klasičan, već obilježen hrabrim odlukama, učenjem kroz praksu i snažnom željom za stvaranjem nečeg vlastitog.

Danas je vlasnik uspješnog salona i edukator koji svoje znanje redovito dijeli s kolegama, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Poseban naglasak stavlja na kvalitetu rada i kontinuirano usavršavanje, a upravo ga to čini jednim od onih stručnjaka koji ne prate trendove – već ih stvaraju. U razgovoru s Markom otkrivamo sve o pravilnoj njezi kose, kao i najvažnije trendove koji će obilježiti 2026. godinu.

Koliko su se navike klijenata promijenile posljednjih godina kada je riječ o njezi kose?

Navike su se dosta promijenile. Klijenti su danas informiraniji i više pažnje posvećuju njezi kose nego prije. Sve češće pitaju za savjete kako pravilno održavati kosu kod kuće i razumiju da dobra frizura zapravo ovisi o kvaliteti same kose. Velik utjecaj imaju i društvene mreže, ali i dostupnost informacija. Klijenti danas dolaze s konkretnim pitanjima o proizvodima, sastojcima i tretmanima, što prije nije bilo toliko izraženo. To nas kao struku dodatno potiče da stalno educiramo i sebe i klijente.

Primjećujete li da ljudi danas više pažnje posvećuju zdravlju kose nego prije?

Da, definitivno. Danas se puno više govori o zdravlju kose, kvaliteti proizvoda i pravilnoj njezi. Ljudi su svjesniji koliko toplina, kemijski procesi ili nepravilna njega mogu utjecati na stanje kose. Mislim da smo i mi kao struka postali svjesniji koliko je važno educirati klijente. Frizeri danas sve više objašnjavaju procese, njegu i održavanje kose kod kuće, jer bez toga ni najbolji salonski rezultat ne može dugo trajati.

Koje su najčešće pogreške koje ljudi rade kada je riječ o njezi kose kod kuće?

Najčešće pogreške su nepravilno pranje kose, korištenje proizvoda koji nisu prilagođeni tipu kose i preskakanje balzama ili njege. Također, mnogi koriste figaro ili peglu prilikom stiliziranja bez zaštite za kosu, što dugoročno uzrokuje oštećenja. Na svojim edukacijama često obrađujem i problem pogrešnih proizvoda, pretjeranog korištenja proteina te općenito utjecaj marketinga na ponašanje i odluke klijenata. Ljudi često kupuju proizvode koji su trenutačno popularni, a ne nužno one koji odgovaraju njihovoj kosi.

Koliko često bi se kosa trebala šišati kako bi ostala zdrava?

Ovisi o tipu kose, ali u prosjeku svakih tri do šest mjeseci. Ne mora to biti velika promjena frizure, često je dovoljno samo osvježiti vrhove kako bi kosa zadržala zdrav izgled i oblik.

Svi želimo zdravu i njegovanu kosu. Kako oporaviti kosu nakon zime i pripremiti je za sunčaniji dio godine?

Nakon zime kosa je često suha zbog grijanja, hladnoće i nošenja kapa. Prvi korak je osvježiti vrhove šišanjem, a zatim uvesti hidratantne tretmane i kvalitetnu njegu kod kuće. Također je dobro početi koristiti proizvode koji štite kosu od sunca kako se približavamo ljetu. Moj neizostavni "go-to" proizvod je serum koji osim što hidratizira kosu stvara i 24-satnu zaštitu od vanjskih utjecaja. Može se nanositi na kosu dva puta dnevno, a ne ostavlja vidljive tragove, niti otežava ili masti kosu.

Koje tretmane danas najčešće preporučujete za obnovu oštećene kose?

Najčešće preporučujemo profesionalne tretmane koji obnavljaju strukturu kose i vraćaju joj snagu i elastičnost. Važno je naglasiti da se najbolji rezultati postižu kada se salonski tretmani kombiniraju s pravilnom kućnom njegom. Upravo zato na svojim edukacijama pridajem veliku važnost dobrim konzultacijama, procjeni kose i pravilnom omjeru proteina i hidratacije prilikom salonskih tretmana.

Što trebaju učiniti žene koje posvjetljuju kosu, a što žene koje boje kosu bez posvjetljivača?

Kod posvjetljivanja je posebno važno redovito obnavljati kosu tretmanima i koristiti kvalitetne proizvode za njegu jer taj proces uvelike utječe na strukturu vlasi. Kod klasičnog bojenja kosa je obično manje opterećena, ali i dalje je važno koristiti proizvode koji čuvaju pigment i održavaju kosu zdravom i sjajnom. Također puno ovisi o tipu kose. Ponekad i kosa koja je samo obojena ili tonirana može zahtijevati intenzivnu njegu. Upravo zato svaka naša klijentica ima personalizirani proces njege koji je dio naše evidencije klijenata.

Koje su trenutačno najpopularnije frizure među vašim klijenticama u Zagrebu?

Trenutačno su vrlo popularne prirodnije frizure koje izgledaju dobro i bez puno stiliziranja. Klijentice sve češće traže mekše slojeve i frizure koje su praktične za svakodnevni život. I naravno, ne smijemo zaboraviti veliki povratak boba.

Vraćaju li se neki trendovi iz prošlih desetljeća kada je riječ o šišanju?

Moda se uvijek vraća u ciklusima. Trenutačno vidimo inspiraciju frizurama iz devedesetih i ranih dvijetisućitih, ali u modernijoj verziji. Razlika je u tome što današnje verzije tih frizura izgledaju prirodnije i nosivije. Manje su rigidne, više su prilagođene teksturi kose i načinu života, što ih čini puno lakšima za održavanje. Bob je jedna od frizura koja gotovo nikada ne izlazi iz mode. Svake sezone se pojavljuje u malo drugačijoj verziji, ali uvijek ostaje vrlo popularan jer pristaje različitim tipovima kose i obliku lica. Osobno sam veliki fan boba - it’s a statement cut.

Koje će nijanse biti najveći hit ovo proljeće i ljeto?

Ove sezone očekujemo puno prirodnijih i mekših tonova. Toplije plave nijanse, karamel tonove i boje koje imaju prirodnu dimenziju i izgledaju vrlo sofisticirano. Pomalo se mičemo od jake dimenzije i kreiramo više "blend" efekt.

Je li i dalje popularan balayage?

Balayage je i dalje vrlo popularan jer daje prirodan efekt i lako se održava. Međutim, sve više dolazi trend multitonalnosti gdje zapravo nismo sigurni što su pramenovi, što je obojena kosa, a što je prirodna boja.

Koji biste savjet dali nekome tko razmišlja o velikoj promjeni frizure?

Najvažnije je dobro se konzultirati s frizerom i pronaći frizuru koja odgovara tipu kose, obliku lica i načinu života. Pronađite fotografiju koja odgovara vašoj dužini kose, idealno i teksturi. I nemojte zbog velike želje za promjenom pod svaku cijenu napraviti promjenu ako niste spremni na stiliziranje kose. Stiliziranje čini otprilike 70 % izgleda frizure, a ostalo je šišanje.