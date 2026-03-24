Vizažistica Valentina Štokovac otkrila nam je što svaka žena treba imati u kozmetičkoj torbici

U vremenu kada se na tržištu pojavljuje sve više i više proizvoda, zbog čega je odabir često izazovniji nego ikad, Valentina nam je rekla na što žene trebaju paziti

U beauty industriji nije lako trajati, a još je teže ostati relevantan. Valentina Štokovac u tome uspijeva već 17 godina. Ova iskusna vizažistica izgradila je ime koje se danas veže uz stručnost, estetiku i besprijekoran osjećaj za suvremene trendove, ali i ono najvažnije – naglašavanje prirodne ljepote. Njezin rad mnogi znaju pod imenom Lebeautymansion.

Osim što radi s klijentima i na različitim projektima, prati najnovija beauty kretanja, Valentina stoji i iza beauty kongresa Muartico, projekta koji okuplja profesionalce iz industrije i potiče razmjenu znanja, iskustava i inspiracije.

U razgovoru nam je otkrila što se doista krije iza dobrog make-upa, koje su najčešće pogreške koje radimo u njezi i šminkanju te kako pronaći vlastiti stil u moru trendova koji se svakodnevno mijenjaju. Otkrila nam je i što bi svaka žena trebala imati u svojoj kozmetičkoj torbici, posebno u vremenu kada se na tržištu pojavljuje sve više i više proizvoda, zbog čega je odabir često izazovniji nego ikad.

Već 17 godina ste u beauty industriji, radite kao make-up artistica. Koliko se beauty industrija promijenila u odnosu na vrijeme kada ste počinjali?

Istina, mogla bih reći da sam nekako i odrasla uz beauty industriju te je upravo rad u beauty svijetu dodatno oblikovao moju osobnost. Kada sam, uz studij na fakultetu, počela ozbiljnije pristupati šminkanju kao mogućoj profesiji nisam ni slutila da će mi jednog dana upravo to biti full time job. Tada je šminkanje bilo zaista rezervirano samo za jako posebne prigode i osim svadbi nije bilo toliko evenata i prigoda za slavlje. S vremenom je, uz medije, promicanje nekih novih beauty navika postalo imperativ, a usluge uljepšavanja uobičajena praksa. Danas se ne bojimo pratiti trendove, isprobavati nove tehnike i moram priznati da se tržište jako brzo prilagođava sezonskim hitovima i novitetima.

Privatna arhiva

Kakvi su zahtjevi žena danas? Što traže kada razmišljaju o svom make-up? Je li se i to promijenilo tijekom posljednjih godina?

U posljednjih smo nekoliko godina prošli zaista jako puno make-up faza. Od naglašenih kontura, teškog full coverage make-upa do prozračnog stiliziranja po principu "manje je više". U suštini, kad podvučem crtu, u zadnje vrijeme žene žele ostati svoje, prepoznatljive, bez drastičnih transformacija. Njeguje se decentna elegancija i mislim da je to najveća moć make-upa, prilagođavanje tržištu i zahtjevima (gotovo) svih klijentica.

Sve je više beauty brendova na tržištu, ali i proizvoda koje žene trebaju imati u svojoj kupaonici i stavljati na lice i tijelo? Kako da danas jedna žena pronađe ono što joj je potrebno u kozmetičkoj torbici?

Mislim da smo preplavljeni beauty savjetima, proizvodima i slaganjem rutine. Retinoli, enzimi, vitamin C, ovlaživači, SPF faktor, pilinzi, pa zamjena za retinol i razne kiseline. Smatram da nam je prvo potrebna edukacija – krenuti od osnova: kako prepoznati vlastiti tip kože, koji smo podton, na što želimo ciljano djelovati i na kakvu smo zapravo rutinu spremni. Ono što smatram da svakoj ženi treba jesu ovlaživači – zbog velikih oscilacija u temperaturama i korištenje velikog broja preparata koža nam je, rekla bih, kronično dehidrirana. Također mislim da je dobro uložiti u kvalitetan puder (koji nije nužno skup) – dakle, uložiti vrijeme u potragu, što ne mora biti ekvivalent potrošenom iznosu u novcu. Dobra dnevna krema – koja je podloga svega "dekorativnog" što slijedi nakon nje, i umivalica prilagođena tipu kože – iznenadili biste se koliko pogrešnih, a ne loših, preparata koristimo.

Privatna arhiva

Što prema vama svaka žena treba imati u kozmetičkoj torbici?

Smatram da u kozmetičkoj torbici treba imati: kremu za ruke – upravo su ruke naša vizit-karta, balzam ili ulje za njegu usana, hidratantnu kremu, što se make-upa tiče tu su: maskara, korektor, puder ili bb krema, rumenilo, ruž i dobra neutralna paleta sjenila. Danas na tržištu imamo multifunkcionalne stickove s kojima zapravo možemo smanjiti broj makeup proizvoda u kozmetičkoj torbici, a istovremeno postići zaista divan i skladan efekt.

Što je ove godine najveći make-up trend?

Ove je godine nekako "back to basics". Fokus je na zdravoj, njegovanoj koži. Prozračan puder u ulozi "second skina", maskara koja suptilno naglašava pogled, kremasta rumenila gotovo stopljena s kožom – generalno "manje je više" – i taj me stav baš veseli. Puderi u obliku seruma s aktivnim sastojcima i SPF faktorom, maskare koje su obogaćene vitaminima i potiču njihov rast, ruževi s njegujućim uljima – tržište osvještava potrebnu da žene žele multifunkcionalne proizvode koji će "raditi posao" i mimo dekorativne svrhe.

I ove godine smo podržali Muartico - regionalni beauty kongres, u njegovoj drugoj ediciji. Zašto ste se odlučili pokrenuti beauty kongres?

Muartico je došao nakon dugo promišljanja i analiziranja tržišta. Radom u beauty industriji promatrala sam potrebe kolegica i beauty brendova. Shvatila sam da naša struka kao i cijela beauty industrija rapidno raste, a da zapravo ne postoji mjesto godišnjeg susreta koje intenzivno objedinjuje masterclassove, predavanja, panele, novitete i zaljubljenike u beauty industriju iz čitave regije s velikim fokusom na slogan kojeg se držimo od prvog dana #znanjedostupnosvima.

Mladen Bolta

Kome je kongres bio namijenjen? Što se moglo naučiti ove godine?

Kongres je namijenjen svim zaljubljenicima u beauty industriju. Onima koji već posluju u struci kao i onima koji u budućnosti žele graditi karijeru u beauty svijetu. Za Muartico nije potrebno "predznanje" – profesionalci će nadograditi svoje znanje, a početnici steći uvid u sve što je zapravo važno usvojiti za buduće poslovanje. Ove smo godine, uz konkretne makeup masterclassove, imali priliku učiti o brendiranju mirisima, marketingu i kako izgraditi vlastiti brend, plasiranju i proizvodnji beauty brenda na tržište, lash i brow lift tehnike - zapravo je bilo jako puno pomno osmišljenih i cjelovitih tema.

Što možemo očekivati u budućnosti? Kako želite razvijati Muartico?

Kada sam započela s radom na projektu Muartico objedinila sam sve ideje u targete koje želim postići u prvoj, drugoj, petoj pa i desetoj godini održavanja kongresa. Ovo je dugoročni projekt i svaka godina nosi svoju temu kao i paneliste koje biram i prilagođavam ovisno o fokusu određene godine.

Mladen Bolta

Prve je godine tema bila "sparkle" – da proslavimo nastanak jednog značajnog i novog projekta uz fokus na glittere koji se zbog mikroplastike i direktive EU u skoroj budućnosti prestaju proizvoditi u obliku koji nam je svima poznat. Ove nam je godine tema bila srebro i neon (pink). Srebrno – sivo kao poticaj za izlazak iz sive zone poslovanja odnosno promicanje legalizacije struke i posla, a neon kao nešto što potiče odvažnost, upečatljivost i odlučnost. Teme za iduće dvije godine su već spremne i jedva čekam moći otkriti ono što nam Muartico u budućnosti nosi.