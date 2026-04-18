Ljepotica u roza kaputu: Ova kombinacija dokaz je da klasika nikad ne izlazi iz mode

Ova kombinacija savršen je primjer kako spojiti bezvremenske komade s trendovskim detaljima i još jednom potvrđuje da zagrebačka špica ostaje nezaobilazna modna pista na otvorenom

Najveća modna pista u našoj zemlji je zagrebačka špica te nam iz tjedna u tjedan donosi zanimljive modne kombinacije. Dosadni Fotograf ekskluzivno za Žena.hr svake subote donosi fotografije, a mi donosimo poseban izbor. I prošle subote špica je donijela pregršt posebnih outfita, a nas je posebno oduševila elegantna plavuša koja je spojila ženstvenost, trendove i dozu pariškog chica.

U središtu outfita nalazi se dugi roza kaput, komad koji odmah podiže svaku kombinaciju i unosi svježinu u proljetnu garderobu. Njegova klasična silueta i nježna pastelna nijansa savršeno balansiraju između sofisticiranog i razigranog, čineći ga idealnim izborom za gradske šetnje i kavu.

Look je dodatno zaokružen svijetlim, ležerno krojenim trapericama koje savršeno odgovaraju nježnoj boji kaputa, dok bež štikle u špic vizualno izdužuju figuru i naglašavaju profinjenost cijelog stylinga.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

Posebnu pažnju privukli su nam detalji, pariški i trendi. Beretka u neutralnoj nijansi i sunčane naočale daju ovom izdanju dodatni šarm, dok je cijela modna priča zaokružena luksuznim dodatkom - Supreme Padlock Gucci torbicom. Ovaj statement komad, s prepoznatljivim GG uzorkom i zlatnim kopčanjem, unosi dašak prestiža i jasno pokazuje smisao za modne klasike s modernim twistom.