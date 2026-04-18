Najbolji ledeni vjetar s jagodama: Prozračna torta koja nestaje u trenu

Istina, priprema ledenog vjetra traži malo više vremena, no svaki uloženi trud vraća se već pri prvom zalogaju. Ova torta nije tek desert, već pravo iskustvo koje će uljepšati svaku svečanu priliku

Ledeni vjetar s pravom nosi titulu jedne od najomiljenijih slastica na našim prostorima. Ova raskošna torta, prozračna poput oblaka, kraljica je rođendanskih proslava i obiteljskih okupljanja. Njezina priprema može se činiti zahtjevnom zbog slaganja slojeva hrskavih beze kora, fine kreme od vanilije, šlaga i svježeg voća, no uz dobru organizaciju i malo strpljenja, rezultat je spektakularan desert koji će svakoga oduševiti.

Iako originalna verzija često uključuje kombinaciju banana i kivija, ledeni vjetar s jagodama postao je apsolutni klasik i vjesnik proljeća. Slatkoća jagoda savršeno se nadopunjuje s laganom kremom i pjenastim korama, stvarajući osvježavajući desert kojem je teško odoljeti. Donosimo detaljan recept s kojim ne možete pogriješiti.

Sastojci za tortu

Za uspješnu izradu važno je pripremiti sve sastojke unaprijed. Količine su prilagođene za veliki lim za pečenje od pećnice, od kojeg se dobiju tri kore.

Za beze kore

devet bjelanjaka

prstohvat soli

300 g šećera

jedna žlica alkoholnog ili jabučnog octa

Za kremu od vanilije

devet žumanjaka

četiri žlice šećera

dva vanilin šećera

četiri žlice oštrog brašna

400 ml mlijeka

250 g maslaca sobne temperature

Za sloj od šlaga

500 ml slatkog vrhnja za šlag

500 g svježih jagoda

Postupak pripreme korak po korak

Ključ uspjeha kod ledenog vjetra leži u strpljenju, osobito kod pripreme beze kora. One se ne peku, već suše na niskoj temperaturi kako bi ostale hrskave i prozračne.

1. Priprema beze kore: pećnicu zagrijte na 130 °C s uključenim ventilatorom, a ako ga nemate, onda na 120 °C. Veliki, plitki lim od pećnice obložite papirom za pečenje. U velikoj posudi počnite miksati bjelanjke s prstohvatom soli. Kada se dobro zapjene, postepeno dodajte šećer, žlicu po žlicu, neprestano miksajući. Miksajte desetak minuta dok ne dobijete vrlo čvrst, gust i sjajan snijeg u kojem se kristali šećera više ne osjete. Na samom kraju lagano umiješajte ocat. Snijeg ravnomjerno rasporedite po limu i stavite ga u pećnicu. Koru sušite oko 90 minuta. Trebala bi dobiti nježnu boju bijele kave. Nakon toga ugasite pećnicu i ostavite koru unutra da se potpuno ohladi, bez otvaranja vrata. Ohlađenu koru pažljivo odvojite od papira i prerežite na tri jednaka, dugačka dijela.

2. Izrada kreme: dok se kora hladi, pripremite kremu. Pjenasto izmiksajte žumanjke sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane svijetla i prozračna. Zatim dodajte brašno i malo mlijeka (od ukupne količine) kako biste dobili glatku smjesu bez grudica. Ostatak mlijeka zakuhajte. U vrelo mlijeko, uz neprestano miješanje pjenjačom, polako ulijevajte smjesu sa žumanjcima. Kuhajte na laganoj vatri dok se krema ne zgusne, pazeći da ne zakuha kako se jaja ne bi zgrudala. Gotovu kremu prebacite u drugu posudu i prekrijte njezinu površinu prozirnom folijom kako se ne bi stvorila korica. Ostavite da se potpuno ohladi. U ohlađenu kremu mikserom umiješajte prethodno pjenasto izrađen maslac sobne temperature.

3. Slaganje torte: slatko vrhnje istucite u čvrsti šlag. Jagode operite, očistite i narežite na ploške. Na pladanj za posluživanje stavite prvu koru. Premažite je trećinom kreme od vanilije, po kremi ravnomjerno rasporedite narezane jagode, a zatim sve prekrijte slojem šlaga. Postupak ponovite i s drugom korom. Na vrh stavite treću koru i cijelu tortu, uključujući i stranice, premažite ostatkom šlaga.

4. Hlađenje i posluživanje: tortu ukrasite svježim jagodama po želji. Prije posluživanja, obavezno je dobro ohladite u hladnjaku, najbolje preko noći. Hlađenjem će se kreme stisnuti, okusi će se prožeti, a kore će taman toliko omekšati da se torta može lako rezati.