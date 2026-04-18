Capri hlače su se vratile: Izdvojili smo najljepše modele iz high street kolekcija

Capri hlače ponovno su u središtu modnih trendova, a njihov povratak jasno potvrđuje nastavak nostalgije za estetikom ranih 2000-ih. Nekad nezaobilazan komad u ormarima trendseterica, danas se vraćaju u moderniziranom izdanju koje spaja prepoznatljivu siluetu s aktualnim modnim trendovima. Viđene na ulicama modnih metropola i u kolekcijama brojnih brendova, capri hlače ponovno osvajaju modnu scenu - i to s razlogom.

Ovaj model hlača, koji seže do sredine lista, ističe se svojom svestranošću. Klasične uske crne capri hlače djeluju elegantno i lako se uklapaju u minimalističke kombinacije, dok suvremenije verzije donose opušteniji pristup. Široke capri hlače od lana ili pamuka savršeno odgovaraju toplijim proljetnim danima, nudeći udobnost i prozračnost uz dozu nenametljive sofisticiranosti. Upravo ta raznolikost krojeva i materijala čini ih prilagodljivima različitim stilovima – od poslovnog do ležernog.

Kada je riječ o stiliziranju, capri hlače otvaraju niz mogućnosti. Uski modeli odlično se slažu s klasičnim košuljama i balerinkama ili cipelama na malu petu, stvarajući profinjen dnevni look. S druge strane, širi modeli idealni su uz jednostavne topove, lanene košulje ili lagane pletene komade, uz sandale ili natikače. Za večernje kombinacije dovoljno ih je upariti s elegantnijim gornjim dijelom i upečatljivim modnim dodacima kako bi cijeli outfit dobio sofisticiraniji ton.

Capri hlače tako ponovno potvrđuju svoj status modnog klasika koji se uspješno prilagođava novim trendovima. Njihova praktičnost, udobnost i estetska raznolikost čine ih savršenim izborom za prijelazno razdoblje između proljeća i ljeta. U nastavku donosimo favorite iz aktualne high street ponude koji će se lako uklopiti u svaki stil i garderobu.

H&M - 19,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 24,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 29,99 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 27,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 25,95 €