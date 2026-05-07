Od maslac žute do boje lavande: Ovo su pedikure koje ćemo nositi cijelo proljeće

Bilo da se odlučite za suptilne mliječne tonove, razigrane pastele ili odvažne tamne nijanse sa sjajnim efektima, jasno je da je pred nama sezona u kojoj su pravila manje važna od osobnog stila. Proljeće 2026. potiče na igru bojama, pružajući bezbroj mogućnosti da svoja stopala pripremite za omiljene sandale

Zima je već neko vrijeme iza nas, a s dolaskom toplijih dana i otvorenih cipela, pažnja se ponovno usmjerava na stopala. Nakon mjeseci skrivanja u čizmama i tenisicama, vrijeme je za osvježenje, a sudeći prema najavama stručnjaka, proljetna sezona 2026. donosi uzbudljiv spoj nježnosti i odvažnosti. Od kremastih pastela do sjajnih završnih slojeva, ovogodišnji trendovi nude ponešto za svaki stil, slaveći individualnost i igru bojama.

Nježne pastelne s modernim pomakom

Pastelne boje vječni su vjesnik proljeća, no ove sezone dolaze s neočekivanim zaokretom. Apsolutni hit je kremasta, maslac žuta boja. Ova topla i nježna nijansa dovoljno je suptilna da ne djeluje napadno, a istovremeno dovoljno upečatljiva da privuče poglede u sandalama. Njezina kremasta podloga sprječava da izgleda isprano na bosim nogama.

Uz nju, veliku popularnost stječu hladniji tonovi. Takozvana "blueberry milk" nijansa, prozirna plavo-ljubičasta boja s mliječnim efektom, postala je viralni hit zbog svoje dubine koja podsjeća na dragi kamen.

Sličan romantičan dojam ostavlja i nježna boja lavande, koja je dovoljno pigmentirana da bude primjetna, a opet blaga da odiše profinjenošću. Paletu zaokružuju zelene nijanse - od svježe mente do zagasitije kadulje i matche, savršene za proljetne kombinacije.

Povratak klasika u novom ruhu

Neki stilovi nikada ne izlaze iz mode, već se samo prilagođavaju duhu vremena. Klasična crvena pedikura i dalje je najtraženija boja u salonima, no ovog proljeća nosi se u nešto hladnijem i dubljem tonu višnje koji odiše samopouzdanjem.

Uz nju, nezaobilazna je i topla koraljna, koja u 2026. naginje više narančastim nego ružičastim tonovima lakova, podsjećajući na boju popularnog Aperol spritza. Veliki povratak doživljava i francuska pedikura, inspirirana devedesetima. Nose se dvije verzije: jedna je suptilna, s gotovo prozirnom mliječnom podlogom i tankim, nježnobijelim vrhom za izgled "tihog luksuza". Druga je odvažnija, s debljom bijelom linijom i četvrtastim oblikom noktiju, što stvara besprijekoran dojam čistoće i uređenosti.

Neočekivani favoriti i efektni detalji

Za one koji žele odmak od pastela i klasike, proljeće nudi bogate i odvažne opcije. Nijansa miješanog bobičastog voća, duboka ljubičasto-ružičasta boja između maline i šljive, savršen je odabir za večernje izlaske. Ona je proljetna evolucija iznimno popularne tamne boje višnje s kraja 2025. godine.

Ove sezone naglasak nije samo na boji, već i na teksturi. Jedan od najjačih trendova prenesenih s manikure je biserni sjaj, poznat kao "glazed doughnut" efekt.

Postiže se nanošenjem bisernog kromiranog praha preko mliječne podloge, čime se stvara prelijevajući sjaj koji noktima daje skupocjen izgled. Sličan dojam postižu i takozvani "cat-eye" lakovi s magnetskim efektom koji stvaraju iluziju dubine na noktima.