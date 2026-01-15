Zimska njega stopala: Kako se riješiti suhih i ispucalih peta u 3 laka koraka

Ispucale pete mogu postati više od estetskog problema, uzrokujući bol, nelagodu pri hodanju, pa čak i rizik od infekcije

Dolazak zime donosi nam udobnost toplih džempera i vrućih napitaka, no hladniji mjeseci često sa sobom nose i jednu neugodnu pojavu: suhu i ispucalu kožu na petama. Kombinacija hladnog zraka na otvorenom i suhog, zagrijanog zraka u zatvorenim prostorima oduzima vlagu našoj koži, a stopala su među prvima na udaru. Iako se često zanemaruju ispod debelih čarapa i čizama, ispucale pete mogu postati više od estetskog problema, uzrokujući bol, nelagodu pri hodanju, pa čak i rizik od infekcije.

Zašto koža na petama puca tijekom zime?

Koža na našim stopalima prirodno je suša od kože na ostatku tijela jer ima manje lojnih žlijezda. Zimi se taj problem pogoršava. Niska vlažnost zraka vani i centralno grijanje unutar naših domova stvaraju okruženje koje doslovno izvlači vlagu iz kože. Zadebljana koža na petama, koja nosi težinu cijelog tijela, gubi elastičnost, postaje kruta i pod pritiskom hodanja počinje pucati.

Osim sezonskih uvjeta, nekoliko navika može dodatno pogoršati stanje. Duga tuširanja ili kupke u vrućoj vodi, iako primamljive tijekom hladnih dana, uklanjaju prirodna ulja s kože i ostavljaju je nezaštićenom. Korištenje agresivnih sapuna koji isušuju kožu, nošenje neodgovarajuće obuće ili predugo stajanje na nogama također doprinose problemu. U nekim slučajevima, suhe pete mogu biti povezane i s određenim medicinskim stanjima poput dijabetesa, psorijaze ili nedostatka vitamina, stoga je važno obratiti pažnju na signale koje nam tijelo šalje.

Pexels

Tretman u tri koraka za oporavak stopala

Srećom, uz dosljednu i pravilnu njegu, moguće je oporaviti kožu peta i vratiti joj mekoću. Ključ je u redovitom ritualu koji se sastoji od namakanja, nježnog pilinga i, najvažnije, dubinske hidratacije.

1. Pripremna kupka

Započnite s opuštajućom kupkom za stopala kako biste omekšali zadebljalu kožu. Napunite lavor mlakom, nikako vrućom vodom, jer će vruća voda dodatno isušiti kožu. Namačite stopala desetak do petnaest minuta. Za dodatni učinak, u vodu možete dodati šaku gorke (Epsom) soli koja opušta mišiće, žlicu meda zbog njegovih antibakterijskih i hidratantnih svojstava ili nekoliko kapi esencijalnog ulja poput lavande.

2. Nježno uklanjanje mrtvih stanica

Nakon što je koža omekšala, vrijeme je za piling. Nježno istrljajte pete kamenom plovućcem ili turpijom za stopala kako biste uklonili površinski sloj mrtvih stanica. Važno je biti nježan i ne pretjerivati. Cilj nije ukloniti svu zadebljalu kožu odjednom, jer to može izazvati iritaciju ili oštetiti zdravu kožu ispod. Izbjegavajte korištenje oštrih predmeta poput žileta. Alternativa mehaničkom pilingu su kreme koje sadrže sastojke poput mliječne (AHA) ili salicilne kiseline (BHA) koje kemijski otapaju veze između mrtvih stanica kože.

3. Intenzivna hidratacija

Ovo je najvažniji korak u borbi protiv suhih peta. Neposredno nakon kupke i pilinga, dok je koža još blago vlažna, obilno nanesite bogatu, hidratantnu kremu. Birajte proizvode koji sadrže sastojke dokazane učinkovitosti. Krema s ureom (obično u koncentraciji od deset do 25 posto) izuzetno je djelotvorna jer ne samo da vlaži, već pomaže i u razgradnji zadebljale kože. Drugi korisni sastojci su glicerin, karite maslac (shea butter) i ceramidi koji pomažu u obnavljanju zaštitne barijere kože.

Za intenzivan noćni tretman, prije spavanja nanesite debeli sloj kreme ili običnog vazelina na pete, a zatim obujte pamučne čarape. Čarape će pomoći zadržati vlagu i osigurati da se krema potpuno upije tijekom noći.

Kada je vrijeme za posjet stručnjaku?

Iako se većina slučajeva suhih i ispucalih peta može riješiti kućnom njegom, postoje situacije kada je potrebno potražiti stručnu pomoć. Ako su pukotine na petama vrlo duboke, krvare, izrazito su bolne ili pokazuju znakove infekcije poput crvenila, otekline i topline, obratite se svom liječniku ili podologu. Osobe s dijabetesom trebaju biti posebno oprezne jer i manje rane na stopalima mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija te bi se trebale redovito konzultirati sa stručnjakom.

Ne dopustite da vam suhe i bolne pete pokvare zimske radosti. Uz malo truda i dosljednosti u njezi, vaša stopala mogu ostati meka, glatka i zdrava tijekom cijele sezone. Redovita hidratacija, pravilan odabir obuće i izbjegavanje isušujućih navika ključ su za udoban korak kroz zimu.