Lakovi za nokte do 3 eura koji traju danima: Savršena manikura ne mora biti skupa

Lijepa i uredna manikura ne mora biti skupa. Brendovi poput Catricea, essencea, Rimmela i Delije pokazuju da se dugotrajna boja i lijep sjaj mogu pronaći i po cijeni manjoj od tri eura

U svijetu ljepote visoka cijena ne jamči uvijek i kvalitetu. To se posebno odnosi na lakove za nokte - poznati brendovi nude impresivne palete dugotrajnih i sjajnih lakova po cijenama koje ne opterećuju novčanik, a omogućavaju kvalitetnu manikuru.

Provjereni klasici: Catrice i essence

Ovi njemački divovi godinama dominiraju drogerijskom scenom. Catrice je poznat po izdržljivosti i odličnim četkicama. Formule im ne mijenjaju teksturu, a linije poput 'Gel Affair' pružaju gel efekt do sedam dana bez UV lampe. S druge strane, essence je sinonim za pristupačnost i inovacije, nudeći široku paletu boja, od klasičnih crvenih do holografskih efekata. Njihova 'Gel Nail Polish' linija, po cijeni od oko 1,70 €, suši se za četrdesetak sekundi i nudi odličnu pigmentaciju već u prvom sloju.

Brzina i sjaj: Rimmel i Lovely

Rimmel se ističe svojom

'60 Seconds Super Shine' linijom koja nudi znatno brže sušenje od prosjeka. Široka i ravna četkica olakšava nanošenje, a dva sloja su često dovoljna za potpunu pokrivenost. Brend Lovely nudi 'Classic' kolekciju s visokim sjajem i dugotrajnom formulom, a recenzije ističu trajnost manikure i do pet dana bez pucanja.

Ponuda iz drogerija: Delia i dm brendovi

Poljski brend Delia Cosmetics nudi linije poput 'Hybrid Gel' koje obećavaju dugotrajnost i visoki sjaj uz nevjerojatno brzo sušenje. U ponudi dm-a ističu se njihovi brendovi. Trend!t up, s cijenama oko dva eura, hvaljen je zbog postojanosti i činjenice da se ne zgušnjava u bočici. S-he nudi manja pakiranja, idealna za isprobavanje boja, a rjeđa tekstura omogućuje nanošenje tankih slojeva koji se brzo suše.

Lovely Fast Dry, 8 ml - 2,40 €

Catrice POOLSIDE OF LIFE, 10 ml - 2,70 €

Rimmel SuperGel lak za nokte - 2,70 €

Regina OLD LOVE 1954 lak za nokte, 7 ml - 2,40 €

Delia Cosmetics Bio Green Philosophy, 11 ml - 2,30 €

s-he colour&style quick'n crazy lak za nokte, 6 ml - sada 0,80 €

AURA Like A Pro! lak za nokte 125 Ferrari Red, 9,5 ml - 2,95 €

essence Gel Nail Color 14 All-Time FavouRed 8ml - 1,70 €

EVELINE Color edition lak za nokte 124, 12 ml - 2,95 €

trend !t up Ultimate Shine & Stay 110 8 ml - 1,95 €

Catrice Gel Affair Nail Lacquer 004 - sada 1,30 €

BEL LONDON Lak za nokte, 10 ml - 2,25 €