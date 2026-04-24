Lakovi za nokte do 3 eura koji traju danima: Savršena manikura ne mora biti skupa
U svijetu ljepote visoka cijena ne jamči uvijek i kvalitetu. To se posebno odnosi na lakove za nokte - poznati brendovi nude impresivne palete dugotrajnih i sjajnih lakova po cijenama koje ne opterećuju novčanik, a omogućavaju kvalitetnu manikuru.
Provjereni klasici: Catrice i essence
Ovi njemački divovi godinama dominiraju drogerijskom scenom. Catrice je poznat po izdržljivosti i odličnim četkicama. Formule im ne mijenjaju teksturu, a linije poput 'Gel Affair' pružaju gel efekt do sedam dana bez UV lampe. S druge strane, essence je sinonim za pristupačnost i inovacije, nudeći široku paletu boja, od klasičnih crvenih do holografskih efekata. Njihova 'Gel Nail Polish' linija, po cijeni od oko 1,70 €, suši se za četrdesetak sekundi i nudi odličnu pigmentaciju već u prvom sloju.
Brzina i sjaj: Rimmel i Lovely
Rimmel se ističe svojom
'60 Seconds Super Shine' linijom koja nudi znatno brže sušenje od prosjeka. Široka i ravna četkica olakšava nanošenje, a dva sloja su često dovoljna za potpunu pokrivenost. Brend Lovely nudi 'Classic' kolekciju s visokim sjajem i dugotrajnom formulom, a recenzije ističu trajnost manikure i do pet dana bez pucanja.
Ponuda iz drogerija: Delia i dm brendovi
Poljski brend Delia Cosmetics nudi linije poput 'Hybrid Gel' koje obećavaju dugotrajnost i visoki sjaj uz nevjerojatno brzo sušenje. U ponudi dm-a ističu se njihovi brendovi. Trend!t up, s cijenama oko dva eura, hvaljen je zbog postojanosti i činjenice da se ne zgušnjava u bočici. S-he nudi manja pakiranja, idealna za isprobavanje boja, a rjeđa tekstura omogućuje nanošenje tankih slojeva koji se brzo suše.