Ove frizure idealne su za vruće dane i opuštene ljetne kombinacije

Bez obzira preferirate li kratku, dugu ili podignutu kosu, ovogodišnji trendovi potvrđuju da su najpoželjnije upravo one frizure koje kombiniraju jednostavnost, praktičnost i prirodan izgled. A tijekom ljeta, upravo je to formula koja uvijek funkcionira

Ljeto gotovo uvijek mijenja našu beauty rutinu, a to posebno vrijedi kada je riječ o kosi. Visoke temperature, sunce, more, bazeni i vlaga u zraku znače da većina nas u ovom dijelu godine traži frizure koje izgledaju uredno bez previše truda, lako se održavaju i ne zahtijevaju sate provedene pred ogledalom. Upravo zato tijekom ljetnih mjeseci najčešće biramo praktične stilove koji podnose toplinu, ostaju postojani tijekom dana i istovremeno izgledaju dovoljno chic za gradske kombinacije, odmor ili večernje izlaske.

Trendovi za ljeto 2026. donose naglasak na prirodnu teksturu kose, ležerne oblike i frizure koje djeluju pomalo spontano i 'effortlessly chic'. Veliki povratak bilježe jednostavni repovi, opuštene punđe, slojevito šišanje te frizure koje naglašavaju volumen i pokret. Ako tražite inspiraciju za novu ljetnu frizuru, u nastavku donosimo nekoliko sjajnih prijedloga.

Soft bob ostaje apsolutni favorit

Bob frizura već sezonama ne silazi s liste najpopularnijih, a ovog ljeta nosi se u nešto opuštenijoj verziji. Soft bob karakterizira lagano teksturirana kosa, mekši rubovi i prirodan pokret. Odličan je izbor jer izgleda uredno čak i kada se kosa osuši prirodno, bez pretjeranog stiliziranja.

Sleek niski rep za minimalistički chic izgled

Jednostavan niski rep ove godine dobiva elegantnu verziju koja izgleda vrlo sofisticirano. Kosa se zagladi uz tjeme, dok dužina ostaje ravna ili lagano valovita. Ovo je idealna frizura za dane kada želite izgledati sređeno, a pritom izbjeći kosu koja pada po licu tijekom velikih vrućina.

Messy bun kao nezaobilazni klasik ljeta

Kada temperature postanu previsoke, neuredna punđa uvijek je jedno od najboljih rješenja. Upravo ta pomalo opuštena estetika ponovno je veliki trend u 2026. godini. Nekoliko pramenova uz lice dodat će joj ležeran i romantičan izgled, zbog čega je savršena i za plažu i za večernje ljetne šetnje.

Dugi slojevi za volumen i prirodan pokret

Za sve koji ne žele skraćivati kosu, slojevito šišanje jedan je od najvećih trendova sezone. Dugi slojevi daju kosi lakoću, stvaraju prirodan volumen i omogućuju jednostavnije stiliziranje. Posebno dobro funkcioniraju tijekom ljeta jer kosa djeluje prozračnije i manje teško.

Beach waves i dalje su simbol bezbrižnog ljeta

Gotovo da nema ljetne sezone bez beach waves frizure. Ni 2026. nije iznimka. Lagani valovi koji izgledaju kao da ste upravo došle s plaže savršeno utjelovljuju ljetnu estetiku. Najbolji dio je to što ne moraju izgledati savršeno — upravo malo neuredna tekstura daje im poseban šarm.