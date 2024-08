5 promjena u njezi kože koje bi svaka žena iznad 50-e trebala napraviti

Prije svega, želimo istaknuti da nipošto ne zagovaramo koncept da svaka žena svakim rođendanom mora trošiti novac na potpuno nove proizvode za njegu kože. Iako bi kozmetička industrija voljela da mislimo da nam treba novi arsenal za njegu kože svaki put kada proslavimo novi rođendan, želje i potrebe naše kože ostaju manje-više konstantne tijekom većeg dijela našeg odraslog života (uz nekoliko izmjena tu i tamo).

Problem je u tome što prečesto, u mlađim godinama, zanemarujemo svoju kožu, zbog čega se kasnije moramo nositi s posljedicama. I nažalost, kao i kod većine stvari u životu, najbolji način rješavanja problema s kožom je prevencija.

Nemojte nas krivo shvatiti - starenje kože jedan je od prirodnih procesa u životu, ali to ne znači da izbor načina života nema moć odrediti njegovu ozbiljnost.

Kad uđemo u 50-e, naša tijela počinju prolaziti kroz prirodne procese koji će pokrenuti proces starenja kože. "Prosječna dob menopauze je oko 53 godine. Kako se prosječni životni vijek povećava, to znači da veliki dio ženske populacije provodi svoje vrijeme u razdoblju nedostatka estrogena. Estrogen je ključni hormon za brojne funkcije kože i uobičajeno je da se pojave brojni problemi, od bora do suhoće kože", rekla je dermatologinja Anjali Mahto za WhoWhatWear.

I zapravo, zbog ovih promjena, ispada da su naše 50-e stvarno vrijeme da počnemo preispitivati svoju rutinu njege kože. Iako možemo nastaviti koristiti većinu naših omiljenih sastojaka i proizvoda, stručnjaci imaju nekoliko ključnih savjeta koji će učiniti naš ten boljim (ili lošijim) nakon pedesete. Provjeri ih u nastavku.

Pojačaj hidrataciju

Bore su možda najveći vizualni učinak starenja kože, ali suhoća je temeljni uzrok većine problema. "Metabolizam kože se u cjelini smanjuje. Barijerna funkcija kože postaje manje učinkovita, a to rezultira transepidermalnim gubitkom vode, što znači da se više vode gubi iz kože. Tu je i ukupno smanjenje proizvodnje sebuma i lipida", objašnjava dermatologinja Mahto.

Stoga je važnije nego ikad usvojiti obnavljajuće hidratantne kreme i serume. Budući da se prirodna proizvodnja sebuma u koži smanjuje, šanse za izbijanje uzrokovano sebumom također se dramatično smanjuju. "Koži treba više vlage kako bi se poboljšala zaštita površinske barijere od gubitka hidratacije. Ceramidi, peptidi, hijaluronska kiselina i glicerin su sastojci koji će vam pomoći", kaže Maryam Zamani, estetičarka lica i okuloplastična kirurginja u klinici Cadogan.

Retinol čini razliku

Više puta smo pisale o retinolu, ali ponovit ćemo još jednom: retinol je jedan od rijetkih dokazanih sastojaka u njezi kože koji zapravo pomaže umanjiti pojavu bora. "Retinol će pomoći vratiti izgled kože i ubrzati obnavljanje stanica. Korištenje će pomoći poboljšati tonus i povećati proizvodnju kolagena koji se smanjuje kako starimo, pridonoseći stvaranju bora", kaže Zamani.

Ako već dosljedno koristiš retinol, važno je da nastaviš s primjenom. Međutim, ako tek krećeš s proizvodima s retinolom, Zamani savjetuje da su 50-e pravo vrijeme za početak, ali svakako ističe da počneš polako: "Ako niste upoznati s upotrebom proizvoda na bazi retinola, počnite s nižom koncentracijom kako bi se koža na nju navikla. Zatim polako povećavajte učestalost i postotak", kaže ona.

Izbjegavaj eksfolijaciju lica

Dok su nam cijelog života stručnjaci govorili da je piling ključan za postizanje mladenačkog, blistavog tena, kad uđemo u 50-te, vrijeme je za reći mu zbogom. "Estrogen ima zaštitnu ulogu u zacjeljivanju rana, a smanjena razina toga nakon menopauze znači da koži treba dulje da zacijeli od ozljeda", objašnjava Mahto.

Što to znači za našu rutinu pilinga? U suštini, kada radimo piling, stvaramo mikro-suze na koži, što zauzvrat pokreće proces zacjeljivanja kože. Međutim, kako koža postaje više suha i manje se može obnavljati, piling postaje manje učinkovit. "Mnogi ljudi smatraju da im koža postaje suha s godinama, što znači da slabije podnosi određene eksfolijacije, poput salicilne kiseline. Možda bi bilo od velike pomoći izbjeći ovo", kaže Mahto.

SPF je važniji nego ikad

Čak i kako starimo, svakodnevna primjena SPF-a ostaje imperativ. "Kumulativno UV zračenje tijekom godina oštećuje vlakna elastina u koži. Njegovo raspadanje rezultira labavom kožom i nemogućnošću vraćanja u formu nakon istezanja", kaže Mahto.

Međutim, osim bora, postoje mnogi drugi problemi s kožom koji se obično javljaju u našim 50-ima, a koji imaju prednosti primjene SPF-a. Dermatologinja Mahto otkriva: "Rozacea uglavnom pogađa žene i česta je tijekom menopauze. Može uzrokovati crvenilo, osjetljivost kože, crvenilo i proširene krvne žile." SPF širokog spektra ima veliku ulogu u smanjenju pojave rozacee, iritacije i upale.

"Nikad ne zaboravite SPF! To je jedan od ključnih čimbenika u sprječavanju fotooštećenja. Znamo da otprilike 70% do 80% oštećenja kože dolazi od UV zraka", kaže Zamani. S obzirom na to da je prirodni obrambeni mehanizam naše kože ugrožen nakon menopauze, važno je zadržati UV zaštitu kao glavni prioritet njege kože.

Izbaci proizvode s pjenom

Jedna od najvažnijih stvari na koju moraš paziti je korištenje proizvoda s pjenom. Poznato je da pjene doprinose suhoći i zapravo mogu povećati osjetljivost, stoga je takve proizvode najbolje izbjegavati. "Preporučam korištenje balzama za čišćenje ili čak krema za čišćenje umjesto pjenastih proizvoda, pogotovo ako je koža osjetljiva ili sklona crvenilu. Koži je često potrebna povećana hidratacija uz aktivne sastojke kako bi se potaknula proizvodnja kolagena", objašnjava dermatologinja Mahto.