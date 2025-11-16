Lana Jurčević na najslađi način podijelila vijest o trudnoći: ‘Iznenađenje! Dio mene, drugi dio’

Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević iznenadila je svoje pratitelje najljepšim mogućim vijestima, podijelivši da ona i njezin dugogodišnji partner Filip Kratofil očekuju drugo dijete

Lana Jurčević na svom je Instagram profilu objavila kratki video koji prikazuje pozitivan test na trudnoću, čime je potvrdila da ona i njen partner Filip Kratofil očekuju prinovu. Uz emotikone anđela i bočice, Lana je u opisu kratko napisala: "#DioMene #Part2 #surpriseeee" te je tako na povezala sretnu vijest sa svojom nedavno objavljenom pjesmom "Dio Mene".

Naime, ova objava dolazi nedugo nakon što se Lana vratila na glazbenu scenu i to poslije dvogodišnje stanke. Početkom studenog, na svoj 41. rođendan, objavila je pjesmu "Dio Mene" koju je posvetila upravo svojoj kćerkici Mayli Lily. Sada je simbolično iskoristila isti naziv kako bi najavila "drugi dio" i proširenje obitelji. Malena Mayla Lily, rođena 2023. godine, tako će uskoro postati starija sestra.

Njezini obožavatelji i brojni poznati kolege odmah su preplavili objavu čestitkama i lijepim željama. Komentari poput "Čestitam od srca", "Sretno Lanci" i brojni emotikoni srca pokazuju koliko je javnost sretna zbog nje i njezine obitelji.

Nakon povratka na društvene mreže i glazbenu scenu, čini se da za Lanu Jurčević slijedi jedno od izazovnijih, ali i najljepših razdoblja njezina života - majčinstvo, drugi dio.