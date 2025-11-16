Kad srce radi prekovremeno: Kako se nositi s osjećajima prema kolegi

S obzirom na to koliko vremena provodimo na poslu, romantične iskre među kolegama mnogo su češće nego što se misli. Ta doza uzbuđenja može uljepšati svakodnevicu, no važno je znati kako njima upravljati da ne ugroze posao

Kad s nekim provodiš osam ili više sati dnevno, zajedno prolazite kroz stresne, ali i lijepe trenutke – i nerijetko se dogodi povezanost. Blizina, zajednički izazovi i divljenje tuđem znanju ili radnoj etici vrlo lako mogu potaknuti romantične osjećaje.

Takva simpatija svakako nam može biti i pozitivan poticaj. Možda ćeš se više truditi oko svog izgleda, ranije dolaziti na posao ili dati uložiti dodatni napor kako bi ostavila dobar dojam. Dok god ne narušava profesionalne granice, mala zaljubljenost može biti bezazlena i čak korisna za radnu motivaciju.

Kako zadržati profesionalnost i upravljati emocijama

Ako primijetiš da odnos s kolegom troši previše tvoje pažnje ili energije, vrijeme je da postaviš zdrave granice.

Priznaj sebi što osjećaš – ali zadrži fokus

Osjećati privlačnost spram kolege sasvim je prihvatljivo. Iskrenost prema sebi prvi je korak -važno je ostati smirena i racionalna. Ako ti misli tijekom sastanka bježe u pogrešnom smjeru ili pronalaziš 'slučajne' razloge da budeš u nečijoj blizini, nježno se podsjeti na svoje obaveze. Tvoj posao jest i ostaje prioritet.

Postavi jasne granice

Pokušaj ograničiti previše privatnih razgovora ili dopisivanja, osobito izvan radnog vremena. Zdrava emocionalna udaljenost pomoći će ti da situacija ne ode u smjeru koji nije primjeren radnom okruženju. Ako se osjećaš preplavljeno emocijama, razgovor s bliskom prijateljicom ili terapeutom može pomoći da ih obradiš bez toga da dođe do komplikacija na poslu.

Kad simpatija preraste u vezu

Naravno, i to se događa – ponekad su osjećaji obostrani i priča preraste u pravu ljubavnu vezu. No prelazak iz kolegijalnog u romantičan odnos zahtijeva promišljenost.

Provjeri pravila tvrtke i budi otvorena

Najprije provjeri interne smjernice. Neke kompanije imaju jasna pravila o vezama na poslu, osobito ako postoji razlika u hijerarhiji. Često se traži da se veza prijavi HR-u kako bi se izbjegle sumnje u favoriziranje ili sukob interesa. Otvorenost i transparentnost štite i tebe i partnera.

Pexels

Romantiku ostavite za trenutke izvan ureda

Koliko god se dobro slagali, na poslu je važno ostati profesionalan. Izbjegavajte iskaze nježnosti, privatne prepirke ili rješavanje osobnih situacija tijekom radnog vremena. Prema partneru se ponašaj kao prema svakom drugom kolegi – tako ćete izbjeći neugodnosti u timu i ostati izvan dometa uredskih tračeva.

Razgovarajte o svim scenarijima

Iako nitko ne ulazi u ljubavnu vezu misleći na to da bi odnosu jednom mogao doći kraj, dobro je imati plan. Dogovorite se kako biste se postavili u slučaju nesuglasica ili prekida. Pripazite da vam profesionalni život ostane što manje zahvaćen takvom situacijom. Možda nije romantično, ali je svakako mudro.