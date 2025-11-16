Horoskop za ponedjeljak: Rakovi će žariti i paliti, a blizanci biti nervozni

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

Ljubav: Imat ćete vrlo originalne ideje kako razviti jedan odnos. Utjecat ćete na tu osobu, ali će vas ona ipak kritizirati. Posao: Sve što je tajno, zapetljano, skriveno ili neistraženo danas će vam dolaziti na dnevni red na poslu. Neki će biti pravi detektivi. Zdravlje&savjet: Vizije u bojama kroz snove.

Bik

Ljubav: Svojom domišljatošću, maštom ili intuicijom vi biste danas mogli impresionirati mnoge oko sebe. Zapamtit će vas. Posao: Danas ćete utjecati na stvari iz sjene. Bit ćete nevidljivi, ali ćete vući konce na vrlo suptilan način. Zdravlje&savjet: I dalje vas muči umor.

Blizanci

Ljubav: Oni u stabilnim vezama shvatit će da je najbolje jednostavno voljeti bez previše riječi. Samci neka što manje pričaju, a naklonost neka pokažu djelima. Posao: Suradnja s drugima umarat će vas i činiti nervoznim jer ćete imati osjećaj da stalno nešto morate objašnjavati. Zdravlje&savjet: Pođite ranije na počinak.

Rak

Ljubav: Danas ćete u ljubavi žariti i paliti sto na sat. Malo tko će vam moći odoljeti. Bit će strasti, erotike i zadovoljstva. Posao: Zagonetke koje postoje na vašem radnom mjestu vi ćete raskrinkati s lakoćom. Bit će to zanimljiva otkrića. Zdravlje&savjet: Razmišljate o novom sportu.

Lav

Ljubav: Potreba za dijeljenjem svega što vas snađe bit će jaka, ali će partner biti rezerviran prema vama. Odredite dokle možete ići. Posao: Svi poslovi u kojim mogu doći do izražaja vaše kvalifikacije i specifična znanja danas su dobro postavljeni. Zdravlje&savjet: Neki otkrivaju svoje nove talente.

Djevica

Ljubav: Imat ćete vrlo specifične, ali dobre ideje kojim ćete uspjeti nadvladati distancu u osobnim odnosima. Posao: Dobit ćete posebna znanja. Neki će se iznenaditi kad shvate da otkrivaju dublje uvide u stvarnost. Zdravlje&savjet: Idite za svojom intuicijom.

Vaga

Ljubav: Imate sve adute u svojim rukama. Potrebno je samo pričati o svemu onom što vam leži na srcu. Posao: Pred vama je iznimno zanimljiv poslovni dan. Konačno će na dnevni red doći teme koje su vama sve, samo ne dosadne. Zdravlje&savjet: Uhvatite koju zraku sunca.

Škorpion

Ljubav: Neobavezna druženja uz kavicu mogla bi se lako pretvoriti u nešto više. Bit ćete ugodno iznenađeni ovom mogućnošću. Posao: Danas biste se na poslu mogli pokazati kao pravi financijski čarobnjak jer ćete se dosjetiti nečega što drugima neće pasti na pamet. Zdravlje&savjet: Poradite na istraživanju detalja.

Strijelac

Ljubav: Pred vama su mnogobrojne ljubavne prilike, a neke od njih čekaju vas na putovanju. Bit će vam lijepo. Posao: Da bi stigli do svog cilja, morat ćete istražiti neke vrlo suptilne detalje koje mnogi guraju pod tepih. Zdravlje&savjet: Nemojte izgubiti kompas.

Jarac

Ljubav: Otvoreni ste za sve ljubavne prilike kojih neće nedostajati. Istovremeno se u vama rađaju posebni seksualni zahtjevi. Posao: Nema potrebe išta činiti na silu, jer će se uz malo više strpljenja sve otvarati baš onako kako treba. Zdravlje&savjet: Maknite se od mračnih ljudi.

Vodenjak

Ljubav: Nervozu i napetost zbog nerazumijevanja u osobnim odnosima možete ukloniti čistom esencijom ljubavi bez riječi – s pomoću nježnosti. Posao: Mogući su mali nesporazumi u suradnjama ili verbalnim dogovaranjima. Mašta će vam pomoći da dokučite bit. Zdravlje&savjet: Ne pričajte previše.

Ribe

Ljubav: Zbog prolaznog otuđenja u osobnim odnosima vaše će ljubavno samopouzdanje pasti. Pomoći će izlazak i dobar provod. Posao: Na radnom mjestu ćete se baviti vrlo specifičnim temama o kojim neki možda samo sanjaju. One uključuju istraživanja i kreativnost. Zdravlje&savjet: Medalja ima dvije strane.