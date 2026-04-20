Sephora otvara prvu trgovinu u Zagrebu 23. travnja, znamo kada se otvara u Splitu

Sephora 23. travnja ove godine točno u podne, nakon prepoznatljivog zvuka zagrebačkog Gričkog topa, premijerno otvara vrata očaravajuće trgovine u City Centeru one East u Zagrebu. U isto vrijeme pokreće se i online prodaja te mobilna aplikacija pa će svi ljubitelji Sephore u Hrvatskoj konačno moći uživati u svojim omiljenim beauty proizvodima.

Sephora je pripremila i posebno iznenađenje za svoje posjetitelje. Prvih 1.000 posjetitelja dobit će zanimljive poklone, a uslijedit će i mnoga druga iznenađenja. Želja Sephore je ovaj povijesni trenutak za hrvatske ljubitelje ljepote učiniti što posebnijim i pružiti svojim obožavateljima nezaboravno iskustvo prve kupnje u Sephori. Posebno iznenađenje bit će prvi ikada u Hrvatskoj Masterclass Natashe Denone, svjetski poznate make-up artistice hrvatskog podrijetla čiji proizvodi se prodaju u Sephora trgovinama diljem svijeta. Masterclass održat će se 23.4. u 17.00 sati na Pop up lokaciji na etaži -1 u CCO East. Natasha Denona demonstrirat će svoje najpoznatije tehnike šminkanja, a posjetitelji će moći saznati sve najnovije trendove iz svijeta ljepote.

U novoj Sephora trgovini hrvatski potrošači imat će priliku po prvi puta isprobati originalni asortiman omiljenog brenda Sephora Collection te ekskluzivne i svjetski poznate brendove poput Make up by Mario, Rare Beauty, Glowery, Byoma, Fenty Beauty, Aestura, Le Monde Gourmand, Kosas i mnogi drugi. Od iznimne selekcije proizvoda do impresivnog ambijenta trgovine i vrhunske stručnosti beauty savjetnika, svaki detalj odražava jedinstvenu viziju i know how Sephore. Spajajući inovaciju, kreativnost i personaliziranu uslugu, Sephora nudi više od same prodajne destinacije – pruža jedinstveno i nezaboravno beauty iskustvo koje se može doživjeti samo u Sephori.

Odlazak u Sephoru nije obična kupnja, već mjesto susreta s profesionalcima koji odlično poznaju beauty trendove te prepoznaju specifične potrebe svojih klijenata i imaju odgovore na sva pitanja.

Nova Sephora u Zagrebu spojit će najbolju kombinaciju personaliziranog pristupa stručnog osoblja i tehnologije. Magični Beauty Hub bit će središte trgovine i pružit će klijentima nezaboravno iskustvo pri isprobavanju šminke, proizvoda za njegu kože i kose, mirisa te personaliziranih poklona, naravno uz podršku Sephora beauty savjetnika i profesionalnih vizažista.

S velikim entuzijazmom ekskluzivno najavljujemo i otvorenje druge Sephora trgovine u Hrvatskoj - i prve u Dalmaciji, 28. svibnja u Splitu, u trgovačkom centru Mall of Split.