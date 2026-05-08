Muči vas perut? Ovi šamponi vraćaju sjaj i svježinu kosi

Gotovo da nema osobe koja se u nekom trenutku nije susrela s neugodnim bijelim ljuskicama na kosi i tamnoj odjeći. Perut, često praćena i svrbežom, jedan je od najčešćih problema vlasišta koji, iako nije zarazan ni opasan, predstavlja značajan estetski i psihološki teret. Srećom, danas je ovo tvrdoglavo stanje moguće držati pod kontrolom, a ključ uspjeha najčešće leži u odabiru pravog šampona.

Zašto se perut uopće pojavljuje?

Perut nastaje zbog poremećaja u normalnom ciklusu obnove stanica kože na vlasištu. Taj proces, koji inače traje gotovo mjesec dana, kod osoba sklonih peruti drastično se ubrzava, što dovodi do nakupljanja i ljuštenja vidljivih nakupina mrtvih stanica. Iako uzroci mogu biti brojni, od hormonalnih promjena i stresa do neodgovarajuće prehrane, znanost kao glavnog krivca najčešće navodi mikroorganizam - gljivicu iz roda Malassezia.

Ova gljivica prirodno živi na koži gotovo svih ljudi, no kod nekih pojedinaca njezin prekomjeran rast izaziva imunološku reakciju i upalu vlasišta. To potiče kožu na ubrzanu regeneraciju i stvaranje ljuskica. Perut se stoga danas smatra blagim oblikom seboreičnog dermatitisa, kroničnog upalnog stanja koje se ne može trajno izliječiti, ali se njegovi simptomi mogu uspješno kontrolirati.

Kako pravilno koristiti ljekoviti šampon?

Čak i najbolji šampon neće djelovati ako se koristi pogrešno. Za maksimalan učinak ključno je ostaviti proizvod da djeluje na vlasištu. Nakon što ga nježno umasirate, prvenstveno na kožu glave, a ne na dužinu kose, ostavite ga da stoji barem tri do pet minuta prije temeljitog ispiranja. Time aktivni sastojci dobivaju dovoljno vremena za borbu protiv gljivica i smirivanje upale.

U aktivnoj fazi, kada je perut izražena, preporučuje se korištenje ljekovitog šampona dva do tri puta tjedno tijekom mjesec dana. Nakon što se stanje smiri, dovoljno je nastaviti s upotrebom jednom tjedno ili jednom u dva tjedna kako bi se spriječio povratak simptoma.

Perut jest tvrdoglav i kroničan problem, no uz pravilan odabir proizvoda i dosljednu primjenu, zdravo vlasište i lijepa kosa bez bijelih tragova postaju dostižan cilj. Ako unatoč tretmanu ne primijetite poboljšanje, preporučuje se konzultacija s dermatologom.

Najpopularniji šamponi protiv peruti

Na tržištu je dostupan širok izbor šampona, od onih dermatoloških iz ljekarni do popularnih drogerijskih brendova. Izdvajamo proizvode koji su se dokazali kao učinkoviti i popularni među korisnicima u Hrvatskoj.

Olival Čičak šampon

Popularan domaći proizvod koji se oslanja na prirodne sastojke. Ekstrakt korijena čička poznat je po svom djelovanju na regulaciju sebuma i jačanje korijena kose, a pomaže i kod peruti.

Olival Čičak šampon - 6,30 €

Vichy Dercos Anti-Dandruff

Jedan od najpoznatijih ljekarničkih šampona, dostupan u verzijama za suhu i masnu kosu. Sadrži selenov disulfid i salicilnu kiselinu te učinkovito uklanja i najtvrdokorniju perut.

Vichy Dercos Anti-Dandruff - 18,60 €

Ducray Kelual DS

Preporučuje se za teža stanja i upornu perut praćenu jakim svrbežom i crvenilom. Njegova formula s ciklopiroks olaminom i cinkom pruža dugotrajno olakšanje.

Ducray Kelual DS Treatment Shampoo - 17,50 €

Head & Shoulders Classic Clean

Apsolutni klasik i najprodavaniji šampon protiv peruti na svijetu. Njegova formula s pirokton olaminom učinkovita je za blagu do umjerenu perut i pogodna za svakodnevnu upotrebu.

Head & Shoulders Classic Clean - 12,50 €

La Roche-Posay Kerium DS

Intenzivni šampon-tretman s LHA™ (lipo-hidroksi kiselinom) za mikropiling i salicilnom kiselinom. Ciljano djeluje na uzrok peruti i sprječava njezino ponovno pojavljivanje.

La Roche-Posay Kerium DS Anti-Dandruff - 29,20 €

Nivea Men Anti-Dandruff Power

Iako namijenjen muškarcima, ovaj šampon je popularan zbog svoje učinkovite formule s bambusovim ekstraktom koja jača kosu i uklanja perut.