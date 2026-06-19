Minimalističke manikure: Ovo su najljepše ideje ako volite elegantan look

Ovog ljeta vrijedi jedno beauty pravilo - što jednostavnije, to bolje. Minimalistički nokti u nude, mliječnim i glossy nijansama jedan su od najvećih beauty trendova sezone

Dok ljeti naša make-up rutina postaje laganija, a beauty fokus sve više stavljamo na prirodan i svjež izgled, to isto pravilo vrijedi i kad su u pitanju manikure. Umjesto upečatljivih boja i složenih nail art detalja, ovog ljeta sve su popularnije minimalističke i clean manikure koje izgledaju elegantno, uredno i bezvremenski.

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Ako volite nenametljiv stil i manikure koje pristaju uz svaki outfit, donosimo nekoliko chic ideja koje će dominirati ovog ljeta.

Soap nails

Jedan od najvećih beauty trendova posljednjih sezona svakako su soap nails, manikura koja savršeno prati popularnu clean girl estetiku. Riječ je o ultra prirodnom izgledu noktiju s mekanim mliječnim ili nude tonovima te visokim sjajem koji ostavlja dojam kao da su nokti gotovo mokri. Elegantna, jednostavna i vrlo praktična opcija za ljeto.

Jelly nails

Klasična ružičasta manikura ove sezone dobiva modernu nadogradnju kroz jelly efekt. Nokti izgledaju prozirno, sjajno i gotovo staklasto, a upravo ta lagana translucent završnica daje im svjež i pomalo eteričan izgled. Idealno za one koji vole suptilnu boju, ali žele nešto zanimljivije od klasičnog nude laka.

Breskvaste nijanse

Ako želite odmak od standardnih bež i ružičastih nijansi, nježna boja breskve odličan je izbor. Peach nails donose toplinu i svježinu, a posebno lijepo pristaju uz osunčanu ljetnu kožu. Dovoljno su neutralni da djeluju elegantno, ali ipak malo razigraniji od klasične minimalističke manikure.

Četvrtasti nokti u prirodnim nijansama

Minimalistička manikura ne mora uvijek značiti potpuno nježan izgled. Oštriji, četvrtasti oblik noktiju daje cijeloj manikuri moderniji i pomalo odvažniji karakter, dok prirodne nude nijanse zadržavaju onu sofisticiranu, clean estetiku. Kod ovakve manikure posebno je važna uredna priprema i njegovana kožica oko noktiju jer je fokus upravo na urednosti.

Mliječni nokti

Mliječno bijeli nokti već nekoliko sezona ne izlaze iz beauty trendova, a posebno su popularni tijekom ljeta. Ova manikura odlična je alternativa klasičnoj bijeloj jer izgleda puno mekše i elegantnije. Poluprozirna završnica daje noktima njegovan izgled bez previše upadljivosti.

Glazirani nude nokti

Za one koji vole minimalistički look, ali ipak žele mali efekt luksuza, glazed nude nails odličan su izbor. Nude baza kombinira se sa suptilnim shimmer ili chrome završetkom koji noktima daje sjajnu, gotovo staklastu refleksiju. Elegantno, moderno i dovoljno efektno bez pretjerivanja.

Samo bazni sloj

Ponekad je manje zaista više, a upravo to dokazuje trend koji se svodi isključivo na bazni sloj laka. Lagano ružičasta ili neutralna baza dovoljno je pigmentirana da noktima pruži zdrav i njegovan izgled, ali i dalje djeluje potpuno prirodno. Savršen izbor za ljubiteljice jednostavnosti.

Sheer pink nokti

Poluprozirna ružičasta manikura jedan je od onih bezvremenskih izbora kojem se uvijek vraćamo. Dovoljno je nježna da izgleda prirodno, ali ipak daje dašak boje i dodatnu svježinu. Upravo zato savršeno se uklapa u ljetne dane kada najviše volimo jednostavan i effortless beauty look.