Tea Kundić-Filčić otkriva sve o trepavicama iz snova i njezi ekstenzija tijekom ljeta

Riječka edukatorica u intervju za Žena.hr objasnila nam je što sve trebamo znati o umjetnim trepavicama i kako ih pravilno održavati tijekom ljetnih vrućina

U svijetu ljepote gdje su detalji presudni, umjetne trepavice postale su nezaobilazan saveznik mnogih žena koje žele izgledati besprijekorno, ali i uštedjeti dragocjeno vrijeme u svakodnevnoj rutini. No kao i svaki dio beauty svijeta i ovaj ima svoja pravila koja je važno poštovati.

O svim tajnama savršeno njegovanih trepavica, najnovijim trendovima i savjetima za pravilnu njegu, razgovarali smo s Teom Kundić-Filčić – Kallos edukatoricom, osnivačicom Lash&Brow Business Conference i vlasnicom renomiranog Lash Room la Vogue studia u Rijeci. Tea je stručnjakinja posvećena ekstenzijama trepavica, edukaciji i mentorstvu, a u razgovoru za Žena.hr otkriva kako svaka žena može postići elegantan, prirodan i dugotrajan look bez kompromisa za zdravlje svojih trepavica.

Koliko su danas popularne umjetne trepavice i što žene najčešće traže?

Umjetne trepavice danas su izuzetno popularne jer ženama štede vrijeme i daju uredan, dotjeran izgled bez puno šminke. Najčešće se traže prirodni efekti, lagani volumen i look prilagođen svakodnevnom izgledu.

Što je trenutačno trendi u svijetu trepavica?

Trenutačno su najpopularniji wet look, wispy efekt i lagani volumen koji izgleda elegantno i prirodno. Sve više žena bira sofisticiraniji i mekši izgled umjesto preteških trepavica.

Kako odabrati idealan stil trepavica prema obliku oka i licu? Što žene trebaju tražiti od lash majstora?

Najvažnije je da lash majstor napravi individualnu procjenu oblika oka, prirodnih trepavica i crta lica. Klijentice bi trebale vjerovati stručnoj procjeni, a ne birati isključivo prema fotografijama s društvenih mreža koje su itekako filtrirane.

Koji su najčešći mitovi o umjetnim trepavicama?

Najčešći mit je da umjetne trepavice uništavaju prirodne. Ako su pravilno aplicirane i održavane, prirodne trepavice ostaju zdrave i neoštećene.

Kako prepoznati kvalitetan salon i stručnjaka? Što žene najčešće griješe pa okrive majstorice?

Kvalitetan salon prepoznaje se po higijeni, kvalitetnim proizvodima i individualnom pristupu klijentu. Najčešće greške kod klijentica su nepravilno održavanje, korištenje masnih proizvoda i trljanje očiju, što može utjecati na trajnost trepavica.

Koliko dugo traju umjetne trepavice i kako ih pravilno održavati?

Umjetne trepavice u prosjeku traju između 3 i 5 tjedana, a nadopuna se preporučuje svaka 2 do 3 tjedna. Važno ih je redovito čistiti i izbjegavati proizvode na bazi ulja. Ako su ekstenzije pravilno aplicirane i ne opterećuju prirodnu trepavicu, ne bi trebalo doći do trajnog oštećenja.

Došlo je ljeto i vrijeme odlaska na more i bazene. Kako visoke temperature i sunce utječu na umjetne trepavice?

Umjetne trepavice odlične su za ljeto jer nema razmazane maskare. Toplina, sunce i pojačano znojenje mogu ubrzati ispadanje trepavica, ali uz pravilnu njegu nema većih problema. Jedan tips&tricks, nakon izlaska iz mora obavezno oprati trepavice običnom vodom.

Postoje li posebne preporuke za njegu trepavica tijekom ljeta? Što izbjegavati?

Tijekom ljeta preporučuje se redovito pranje trepavica, izbjegavanje masnih krema oko očiju i pretjeranog trljanja očiju ili spavanja licem u jastuk.

Imate li možda neku anegdotu iz salona?

Često nam klijentice nakon prvog tretmana kažu da više ne mogu zamisliti jutro bez trepavica jer im uvelike olakšaju svakodnevnu rutinu.

I za kraj savjet za žene koje ne stavljaju ekstenzije. Koje su najčešće pogreške u njezi trepavica koje žene rade?

Najčešće pogreške su neredovito skidanje šminke, agresivno trljanje očiju i pretjerano korištenje vodootporne maskare. Savjet, ako nemate ekstenzije stavite ih i zahvalite mi kasnije!

Koliko su učinkoviti prirodni tretmani poput ricinusovog ulja?

Ricinusovo ulje može pomoći u njezi i hidrataciji trepavica, ali ne može napraviti čuda preko noći. Za zdrave i lijepe trepavice najvažniji su pravilna njega i kvalitetni proizvodi.