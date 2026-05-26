Praktične i stylish: Chic frizure idealne za ljetne vrućine

Ove sezone nose se opušteni stilovi, prirodna tekstura i frizure koje izgledaju dobro bez previše stiliziranja - od svestranog boba i pixie frizure do kultnih beach waves valova i jednostavnih punđi

Tijekom ljeta najviše volimo frizure koje izgledaju dobro bez puno truda. Visoke temperature, more i užurbaniji dani jednostavno traže opuštene stilove koji ne iziskuju sate i sate provedene pred ogledalom. Upravo zato u toplijim mjesecima biramo ležerne frizure koje izgledaju chic čak i kada su pomalo neuredne, a pritom su praktične i jednostavne za održavanje.

Stoga i trendovi za ljeto 2026. donose spoj opuštenih tekstura, modernih rezova i frizura koje izgledaju dobro čak i kada temperature porastu iznad trideset. Od kratkih i praktičnih stilova do prirodnih valova i kovrča, ove sezone naglasak je na frizurama koje djeluju neopterećeno, a opet jako stylish.

Najpraktičnije frizure za vruće dane

Kad temperature porastu, svi želimo frizuru koja izgleda dobro uz minimalno truda. Upravo zato kratka kosa ponovno dolazi u prvi plan – praktična je, lagana i idealna za ljetne dane. Bob i dalje ostaje jedan od najpopularnijih izbora, ali ove sezone nosi se u modernijim verzijama. Posebno se ističe takozvani “hydro bob”, zaglađena i sjajna frizura s efektnim mokrim izgledom. Kosa se stilizira gelom ili leave-in proizvodima kako bi dobila glossy finish koji izgleda istovremeno elegantno i ležerno. I dalje je vrlo popularan i klasični francuski bob, nešto kraće dužine, savršen za ljeto jer otkriva vrat i djeluje neopterećeno.

Za one koje žele malo odvažniju promjenu, tu je uvijek bezvremenska pixie frizura. Kratka, jednostavna i efektna, pixie naglašava lice i daje cijelom izgledu dozu samopouzdanja. Upravo u toj jednostavnosti leži njezin šarm – nema suvišnog stiliziranja ni kompliciranja, a uvijek izgleda moderno i svježe.

Jednostavne ljetne frizure

Ljeto je idealno vrijeme da pustite kosu da bude ono što jest. Jedan od najvećih trendova sezone je upravo prirodna, pomalo neuredna tekstura koja izgleda kao da niste uložili puno truda, a zapravo izgleda odlično. Kosa osušena na zraku, lagani valovi i opušten volumen postali su poželjniji od savršeno zaglađenih frizura. Fokus je na jednostavnosti i prirodnom dojmu.

I kovrče su napokon dobile pažnju kakvu zaslužuju. Nose se mekano definirane, s puno pokreta i hidratacije, bez pretjeranog stiliziranja. Rezultat je look koji izgleda ležerno, ali i dalje vrlo dotjerano. Ako imate dugu kosu i želite više volumena bez velikog skraćivanja, odličan izbor su slojeviti rezovi poput popularnih “leptir slojeva” koji kosi daju punoću i lakoću.

Frizure za plažu i kultni ljetni valovi

Kad je riječ o ljetnim frizurama, klasični beach waves valovi uvijek su u modi. Riječ je o opuštenoj frizuru koja podsjeća na onu kao da smo upravo izašli iz mora, a sol, vlaga i sunce samo dodatno naglašavaju teksturu, zbog čega ova frizura izgleda još bolje tijekom ljeta.

Osim raspuštenih valova, odličan izbor za plažu su i jednostavne podignute frizure. Neuredne punđe, niski repovi ili kosa omotana maramom izgledaju chic, a pritom su i vrlo praktični za vruće dane. Zalizana punđa također ostaje jedan od omiljenih ljetnih lookova jer djeluje elegantno bez puno truda i savršeno funkcionira u svim prilikama, od plaže do večernjeg izlaska.

Kako napraviti beach waves?

Ako želite postići savršene beach waves valove, postoji nekoliko jednostavnih trikova. Najbrža opcija su figaro ili pegla za kosu. Kod figara je najbolje birati širi promjer i pramenove uvijati naizmjenično prema licu i od lica, dok vrhove možete ostaviti ravnima za moderniji efekt. Peglom ćete dobiti malo opuštenije valove tako da pramen lagano rotirate dok povlačite uređaj prema dolje. Naravno, sprej za zaštitu od topline obavezan je korak.

Ako želite izbjeći toplinu, odlične rezultate daju i metode bez uređaja. Pletenice na lagano vlažnoj kosi preko noći klasik su koji uvijek funkcionira, a možete isprobati i dvije niske punđe koje će tijekom sušenja stvoriti prirodne valove. Za završni touch dovoljno je dodati malo spreja s morskom soli kako bi kosa dobila dodatnu teksturu i onaj pravi ljetni vibe.

Frizure s kopčom za ljeto

Ovo ljeto veliki fokus nije samo na frizurama, nego i na detaljima koje nosimo u kosi. Modni dodaci ponovno su veliki hit i najlakši način da čak i najjednostavniji look izgleda zanimljivije. Velike kopče i dalje su među favoritima za brze i elegantne polupodignute frizure.

Osim njih, sve češće viđamo marame i bandane koje cijelom outfitu daju boho dojam, dok cvjetne kopče unose razigran i ljetni efekt. Ove sezone posebno su popularni i suptilniji detalji poput tankih zlatnih ukosnica, decentnih kopči ili nježnih lančića upletenih u pletenice. Takvi mali, ali efektni detalji mogu napraviti veliku razliku i začiniti i najjednostavniju frizuru.