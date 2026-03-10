Nova frizura Margot Robbie: Glumica drastičnom promjenom najavila proljeće

Ovim potezom Margot Robbie još je jednom potvrdila svoj status modne ikone, pokazavši kako jedna promišljena promjena može u potpunosti transformirati cjelokupan dojam. Njezin novi lob istovremeno je elegantan, moderan i nosiv, što ga čini savršenom inspiracijom za nadolazeću sezonu

Čini se da ne postoji bolje mjesto za ulazak u novu stilsku eru od prvog reda revije modne kuće Chanel. Barem ako je suditi prema Margot Robbie, koja je svojim dolaskom na Pariški tjedan mode potvrdila da je duga kosa, koju je njegovala mjesecima, sada stvar prošlosti. Slavna glumica pojavila se na predstavljanju Chanelove kolekcije za jesen i zimu 2026./2027. s potpuno novom frizurom i time označila kraj imidža vezanog uz promotivnu turneju za njezin posljednji film, "Orkanski visovi".

Profimedia

Nakon višemjesečne dominacije gotičke romantike, dugih valova i pletenica koje su savršeno utjelovile lik Cathy Earnshaw, Robbie se odlučila za radikalan, ali iznimno elegantan zaokret. U Grand Palaisu u Parizu, okružena zvijezdama poput Lily-Rose Depp i Jennie Kim, predstavila je modernu verziju boba koja, prema mišljenju modnih stručnjaka, ima sve predispozicije da postane najtraženija frizura godine.

Profimedia

Pariški šik za novu sezonu

Nova frizura Margot Robbie zapravo je takozvani "lob", odnosno duži bob čija dužina seže točno do ključne kosti, što ga čini iznimno praktičnim i svestranim. Riječ je o preciznom, tupom rezu koji je djelo frizerskog stilista Cervanda Maldonada, dok je za finalni styling, kao i uvijek, bio zadužen njezin dugogodišnji suradnik Bryce Scarlett.

Frizura je upotpunjena prozračnim, takozvanim "zavjesa" šiškama koje ležerno padaju preko čela i daju joj dozu francuskog šarma. Kosa nije strogo ravna, već je stilizirana u blage, razbarušene valove koji stvaraju dojam opuštenosti i daju joj volumen i teksturu. Glumica je zadržala svoju prepoznatljivu plavu boju, no stilist za boju Jacob Schwartz osvježio ju je toplim zlatnim pramenovima i suptilno tamnijim korijenom, tehnikom poznatom kao "root smudge", koja doprinosi prirodnijem izgledu.

"Bob sa šiškama moderan je look za proljeće", izjavio je Maldonado za Vogue, dodavši: "On nas uvodi u ljeto sa stilom koji ne zahtijeva previše truda. Dužina je svestrana i laka za oblikovanje ili podizanje, ako je to potrebno."

Više od obične frizure

Drastična promjena frizure slavnih osoba rijetko je samo estetske prirode. Često simbolizira kraj jednog životnog ili profesionalnog poglavlja i početak novog. U slučaju Margot Robbie, odbacivanje duge kose jasan je vizualni odmak od ere filmova "Barbie" i "Orkanski visovi", tijekom kojih je njezin izgled bio snažno vezan uz likove koje je tumačila.

Profimedia

Stručnjaci se slažu da je ovakav potez često povezan sa željom za promjenom percepcije. "Postoji izreka da se žena koja ošiša kosu sprema promijeniti svoj život", komentirali su australski frizeri za "The Sydney Morning Herald", ističući kako šiške unose dozu odvažnosti i svježine. Ovaj "statement" look naglašava njezine crte lica, ističe jagodice i pokazuje njezinu prirodnu ljepotu bez potrebe za skrivanjem iza duge kose. Iako ovo nije prvi put da tridesetpetogodišnja glumica nosi bob, s obzirom na kontekst, ova se promjena doživljava kao posebno značajna.

Savršeno uklopljen styling

Kako bi dojam bio potpun, glumica je novu frizuru uparila s besprijekornim stylingom s potpisom Chanela. Odabrala je naizgled jednostavnu, ali efektnu kombinaciju koja je uključivala prozirni bijeli top ispod kojeg se nazirao crni čipkasti grudnjak. Taj ležerni komad iskombinirala je sa sivim hlačama širokih nogavica koje su zapravo imale "trompe l'oeil" efekt trapera, a potječu iz Chanelove couture kolekcije za proljeće 2026. godine.

Cjelokupan izgled zaokružila je ikoničnim modnim dodacima klasičnim dvobojnim cipelama u bež i crnoj boji te maslinastozelenom verzijom torbe Chanel 2.55. Minimalna šminka u prirodnim tonovima dodatno je naglasila svježinu njezina izgleda, prepuštajući novoj frizuri da bude u centru pažnje.