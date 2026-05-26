Tjedni financijski horoskop: Škorpione čekaju iznenađenja, bikovi, izbjegavajte sukobe

Dok se svibanj privodi kraju, energija punog Mjeseca u Strijelcu nudi nam priliku za širu perspektivu

Ulazimo u posljednji tjedan svibnja, razdoblje koje astrološki definira brza i komunikativna energija blizanaca. Sa Suncem i Merkurom u ovom zračnom znaku, fokus se prebacuje na pregovore, ugovore i sitne detalje koji mogu presuditi o ishodu vaših financijskih napora. No, tjedan nije samo u znaku lepršave znatiželje; donosi i duboke, intenzivne planetarne aspekte koji će testirati našu strategiju i strpljenje.

Početak tjedna obilježen je suptilnom, ali kreativnom energijom Sunčevog sekstila s Neptunom, što je idealno za poslove koji zahtijevaju maštu i intuiciju. Ipak, sredinom tjedna tenzije rastu. Napeti kvadrat između Marsa u biku i retrogradnog Plutona u vodenjaku donosi na površinu borbe za moć, sukobe oko resursa i testira našu tvrdoglavost. Ovo nije vrijeme za nametanje svoje volje, već za prepoznavanje gdje leži stvarni izvor financijskog pritiska. Tjedan završava spektakularno, s punim Mjesecom u strijelcu u nedjelju, 31. svibnja. Ova snažna lunacija osvjetljava našu dugoročnu viziju, potičući nas da se oslobodimo ograničavajućih uvjerenja i hrabro zakoračimo prema novom poslovnom i osobnom poglavlju.

Ovan

Ovnovi, ovaj tjedan vas potiče da usporite i realnije sagledate svoje financije. Vaš naporan rad konačno će se isplatiti, donoseći željeni uspjeh u karijeri, no ključ je u strateškom djelovanju, a ne u sagorijevanju. Na poslovnom planu očekuje vas važan razgovor ili nova ideja koja bi mogla otvoriti vrata za napredak u lipnju. Budite spremni na putovanje vezano uz posao, posebice ako surađujete s inozemstvom. Vaša odlučnost stvorit će nevjerojatno samopouzdanje, no izbjegavajte preuzimanje nepotrebnih rizika.

Bik

Dani pred vama idealni su za rješavanje praktičnih pitanja i stabilizaciju financija. S Marsom u vašem znaku, osjećat ćete priljev snage i odlučnosti, ali pripazite na kraći fitilj. Izbjegavajte sukobe koji proizlaze iz potrebe za dokazivanjem, posebice ako se radi o sporovima vezanim uz imovinu ili nasljedstvo, koji se ovog tjedna mogu riješiti razgovorom. U drugoj polovici tjedna mogući su pritisak na poslu i manja podrška kolega, stoga se oslonite na vlastitu inteligenciju i marljivost.

Blizanci

Sunce i Merkur u vašem znaku donose vam energiju i osjećaj kontrole. Ovo je odličan tjedan za pregovore, promociju i pokretanje novih planova, no budite spremni na žestoku konkurenciju. Vaša autentičnost i kreativne ideje stavit će vas u središte pozornosti, ali izbjegavajte ulaganje novca u rizične sheme. Mogući su neočekivani troškovi koji bi mogli opteretiti vaš budžet, stoga mudro upravljajte financijama. Ne obećavajte ono što ne možete ispuniti.

Rak

Pred vama su mirni i produktivni dani, idealni za završavanje započetih projekata. S Venerom u vašem znaku, naglasak je na razgovorima o obiteljskim financijama. Vaš entuzijazam i hrabrost bit će u porastu, što će vam pomoći da preuzmete odgovornost i na poslu i kod kuće. Očekujte punu podršku prijatelja i obitelji. Putovanja vezana uz posao pokazat će se ugodnima i korisnima, a uspjeh koji postignete dodatno će ojačati vašu poziciju.

Lav

Na poslovnom planu očekuje vas porast pritiska, ali i prilika za javno priznanje. Mogli biste biti nagrađeni za poseban rad, a ljudi će hvaliti vaš stil i trud. Mogući su nepredviđeni financijski izdaci, no istovremeno će se stvoriti i dodatni izvori prihoda. Iskoristite priliku za ulazak u profitabilnu shemu na početku tjedna. Izbjegavajte sukobe s autoritetima i pokažite svoje liderske kvalitete.

Djevica

Zvijezde su na vašoj strani i koji god posao započnete, imat će izgleda za uspjeh. Vaša posvećenost detaljima bit će ključna za rješavanje poslovnih problema, a financije zahtijevaju disciplinu i pametno planiranje. Ovo je tjedan u kojem s lakoćom donosite velike odluke, a drugi će ih cijeniti. Moguća je promjena posla; mogli biste dobiti dobru ponudu, no prije odluke potražite savjet osobe od povjerenja.

Vaga

Ovog tjedna izbjegavajte veća ulaganja na temelju tuđeg nagovora i ne pristajte na financijski pritisak. Mogu se pojaviti iznenadni veliki troškovi koji će poremetiti vaš budžet. Na radnom mjestu ključna je suradnja sa svima, jer bi protivnici mogli pokušati stvoriti prepreke. Vaše diplomatske vještine bit će presudne u pregovorima, a moguć je i potpisivanje važnog ugovora koji osigurava stabilnost.

Škorpion

Mogući su intenzivni razgovori i borba za moć u poslovnim odnosima. Ključno je kontrolirati emocije i izbjegavati izljeve bijesa, jer će se ovog tjedna sve rješavati riječima - i dobro i loše. Ne forsirajte kontrolu tamo gdje su potrebne promjene. Financijski je moguć neočekivani dobitak ili povoljno rješenje dugotrajnog problema s imovinom. Umjesto sukoba, pokušajte surađivati s drugima.

Strijelac

Pred vama je tjedan povećanih poslovnih aktivnosti, a mnoga će uključivati putovanja koja će vas osvježiti i potaknuti nove ideje. Prva polovica tjedna bit će uspješnija od druge, stoga važne poslove završite na vrijeme. Pun Mjesec u vašem znaku u nedjelju stavlja vas u središte događanja, označavajući kraj jednog i početak novog poglavlja. To je odličan dan za postavljanje temelja za dugoročno isplativ posao.

Jarac

Poslovne obveze rastu, ali s njima i mogućnost za konkretne pomake. Tjedan zahtijeva disciplinu i strpljenje, ali donosi i osjećaj stabilnosti i samopouzdanja. Mogli biste sklopiti velik posao ili uspješno realizirati planove za širenje poslovanja. Ako ste bili u financijskoj krizi, ona će ovog tjedna biti prevladana. Prilike za razvoj karijere mogu biti povezane sa stresom, stoga je važno djelovati realno.

Vodenjak

Pluton u vašem znaku donosi situacije koje vas tjeraju da se suočite s onim što ste dugo ignorirali, posebice na financijskom planu. Vaše vještine upravljanja novcem bit će na testu. Na poslu vas očekuje dodatan teret, što će zahtijevati više truda. Razmjena misli s kolegama može postati izvor nove kreativne snage. Izbjegavajte rizične poteze u karijeri i poslovanju.

Ribe

Kraj tjedna donosi snažan fokus na karijeru i dugoročne ciljeve. Profesionalni život pokazat će vam gdje se isplati ulagati trud, no budite spremni na oštru konkurenciju i moguće zastoje na tržištu. Vaša će intuicija biti izuzetno precizna, što je odlično za kreativni rad i važne razgovore. Nemojte donositi odluke vezane uz imovinu u stanju zbunjenosti; pričekajte pravo vrijeme.