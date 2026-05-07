Kreme za lice s vitaminom C su hit s razlogom - evo što trebate znati

Vitamin C već neko vrijeme ima status jednog od najpoželjnijih sastojaka u njezi kože, a sve češće ga nalazimo i u kremama za lice

Vitamin C odavno je postao must-have sastojak u njezi kože, i to s dobrim razlogom – stručnjaci ga često nazivaju pravim saveznikom blistavog tena. Iako ga mnogi prvo povezuju sa serumima, kreme s vitaminom C također su izvrstan dodatak skincare rutini jer uz ciljano djelovanje koži donose i potrebnu hidrataciju. Od ublažavanja tamnih mrlja do poticanja proizvodnje kolagena, dobra krema s vitaminom C može napraviti vidljivu razliku na vašoj koži.

Zašto je vitamin C toliko važan za kožu?

Vitamin C, odnosno askorbinska kiselina, puno je više od sastojka koji samo daje sjaj. Radi se o snažnom antioksidansu koji pomaže neutralizirati štetne slobodne radikale nastale zbog UV zračenja i zagađenja. Upravo su oni jedan od glavnih razloga preuranjenog starenja kože, pojave sitnih linija i gubitka čvrstoće. Redovitom upotrebom vitamin C ne samo da štiti kožu, nego i potiče stvaranje kolagena, ključnog za elastičan i mladolik izgled. Dermatolozi često naglašavaju da najbolje djeluje kao preventiva, a ne kao rješenje za već nastala oštećenja. Uz to, može pojačati učinak kreme sa zaštitnim faktorom (SPF), pa je odličan dodatak jutarnjoj rutini njege kože.

Kako odabrati idealnu kremu s vitaminom C?

Kod odabira kreme dobro je obratiti pažnju na vrstu vitamina C i njegovu koncentraciju. L-askorbinska kiselina smatra se najučinkovitijom, ali može biti nestabilna i pomalo iritantna za osjetljivu kožu. Zato su danas dostupni i nježniji, stabilniji oblici poput natrijevog askorbil fosfata (SAP) ili tetraheksildecil askorbata (THD). Kao neka zlatna sredina, koncentracije između 10 i 20 posto najčešće daju najbolje rezultate.

Važno je i pakiranje. Vitamin C ne voli zrak ni svjetlost, pa su tamne bočice ili tube s pumpicom bolji izbor jer dulje čuvaju njegovu učinkovitost. Ako imate suhu kožu, birajte bogatije, kremaste teksture, dok će mješovitoj i masnoj koži više odgovarati laganiji gelovi ili fluidi.

Naš izbor najboljih krema s vitaminom C

Uključivanje kreme s vitaminom C u jutarnju rutinu jednostavan je, ali iznimno učinkovit korak prema zdravijoj i sjajnijoj koži. Najbolje ju je nanositi nakon čišćenja, a prije kreme sa zaštitnim faktorom. U nastavku smo izdvojili nekoliko odličnih krema s viaminom C za svaki budžet i tip kože.

Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16

Namijenjena borbi protiv znakova starenja, ova krema stimulira proizvodnju kolagena zahvaljujući peptidima i vitaminu Cg, stabilnom derivatu vitamina C. Djeluje na bore, preoblikuje konture lica i smanjuje vidljivost pigmentacijskih mrlja, ostavljajući ten ujednačenim i blistavim. Cijena: oko 45 €

OleHenriksen Banana Bright+ Instant Glow Moisturizer

Poznata po tome što pruža trenutačni sjaj, ova hidratantna krema kombinira vitamin C s polihidroksi kiselinama (PHA) za nježnu eksfolijaciju. Inspirirana "bananinim puderom", sadrži pigmente koji suptilno korigiraju ten i daju koži zdrav, osunčan izgled. Idealna je za one koji žele trenutačno osvježenje. Cijena: oko 45 €

Paula’s Choice C5 Super Boost Moisturizer

S petpostotnom koncentracijom vitamina C, ova krema nudi višestruke prednosti za zrelu kožu, ali i za sve koji žele spriječiti prve znakove starenja. Hidratantna, ali ne i masna formula jača kožnu barijeru i poboljšava tonus, a praktično pakiranje s pumpicom osigurava higijensko korištenje. Cijena: oko 49 €

Kiehl’s Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate

Iako je riječ o koncentratu, njegova bogata tekstura i snažno djelovanje svrstavaju ga uz bok najboljim kremama. Sadrži 12,5 posto vitamina C i hijaluronsku kiselinu, vidljivo smanjuje bore i fine linije, poboljšava teksturu kože i vraća joj mladenački sjaj. Cijena: oko 87 €

Medicube Deep Vita C Capsule Cream

Ovaj predstavnik K-beauty inovacija nudi jedinstvenu formulu. Sadrži kapsule vitamina C unutar laganog gela koje se miješanjem aktiviraju i pretvaraju u kremastu emulziju. Sprječava oksidaciju sastojka i osigurava maksimalnu svježinu i učinkovitost pri svakom nanošenju, ciljajući hiperpigmentaciju i neujednačen ten. Cijena: oko 30 €

Olival Professional Vitaminska krema C+

Domaći brend Olival nudi kremu koja vitamin C spaja s hranjivim uljima makadamije i badema. Idealna je kao završni korak nakon seruma jer "zaključava" aktivne sastojke, dubinski vlaži i obnavlja kožu, vraćajući joj mekoću i elastičnost. Cijena: oko 13 €

Garnier Skin Naturals Vitamin C gel-krema

Za one koji traže pristupačnu, a učinkovitu opciju, Garnier nudi laganu gel-kremu obogaćenu derivatom vitamina C i ekstraktom limuna. Pruža intenzivnu hidrataciju i potiče blistavost kože, a njezina formula s 98 posto sastojaka prirodnog podrijetla brzo se upija i ne ostavlja masni trag. Cijena: oko 8 €