Vrijeme je za lakši make-up: Ovo su najbolje BB i CC kreme sa zaštitnim faktorom

S dolaskom toplijih dana mnogi u svojoj beauty rutini biraju laganije formule koje koži omogućuju da diše, a pritom pružaju dovoljno prekrivanja za ujednačen i svjež ten. Upravo zato BB i CC kreme postaju jedan od najpraktičnijih proizvoda za svakodnevni make-up

S dolaskom toplijih i sunčanijih dana, teški slojevi pudera postaju sve manje privlačni. Koža traži da diše, a naglasak se prebacuje s potpunog prekrivanja na svjež, prirodan i blistav izgled. Upravo tu na scenu stupaju BB i CC kreme, hibridni proizvodi koji su revolucionirali svijet ljepote spajajući najbolje od njege kože i make-upa. One ne samo da ujednačavaju ten i prikrivaju manje nepravilnosti, već kožu njeguju, hidratiziraju i, što je najvažnije, štite od štetnog sunčevog zračenja.

Ako želite pojednostaviti svoju jutarnju rutinu i zamijeniti nekoliko proizvoda jednim, vrijeme je da istražite svijet ovih višenamjenskih krema. No, kako biste mogli odabrati idealnu za svoj tip kože, važno je razumjeti ključnu razliku između njih.

Koja je razlika između BB i CC kreme?

Iako se granice između njih često brišu, osnovna razlika leži u njihovoj primarnoj namjeni. Naziv BB krema dolazi od engleskog izraza "Beauty Balm" ili "Blemish Balm". Riječ je o proizvodu koji je zamišljen kao balzam za ljepotu, s naglaskom na hidrataciju, njegu i vrlo lagano prekrivanje. Idealna je za suhu ili zrelu kožu kojoj je potrebna dodatna vlaga i koja želi postići onaj popularni "no-make-up" make-up izgled. Pruža tek toliko boje da ujednači ten i da mu zdravi sjaj, dok istovremeno hrani kožu sastojcima poput hijaluronske kiseline ili antioksidansa.

S druge strane, CC krema znači "Color Correcting" ili "Color Control". Kao što joj i samo ime govori, njezin je glavni zadatak korekcija boje. Formulirana je kako bi neutralizirala specifične probleme poput crvenila, sivila ili hiperpigmentacijskih mrlja. CC kreme obično nude nešto jače prekrivanje od BB krema, ali su i dalje osjetno lakše od klasičnih tekućih pudera. Zahvaljujući pigmentima koji korigiraju boju, stvaraju besprijekornu i ujednačenu podlogu bez osjećaja težine na licu.

Najbolje BB i CC kreme za proljeće i ljeto

Tržište je prepuno sjajnih opcija, a mi smo izdvojili nekoliko favorita koji se ističu svojom formulom, učinkovitošću i, naravno, zaštitnim faktorom.

IT Cosmetics Your Skin But Better CC+ Cream SPF 50+

Ova krema s razlogom ima kultni status. Predstavlja savršeni spoj visoke pokrivne moći i intenzivne njege. Sadrži hidrolizirani kolagen, peptide, niacinamid i hijaluronsku kiselinu, a uz sve to nudi i vrlo visok zaštitni faktor 50+. Iako pruža potpuno prekrivanje, na koži ostavlja prirodan i blistav finiš bez osjećaja maske, što je čini idealnom za one koji žele sakriti nepravilnosti, ali i dalje izgledati svježe. Cijena: oko 50 €

Erborian CC Crème SPF 30

Korejska tajna savršene kože. CC Crème spaja njegu i make-up u jednom koraku. Hibridna formula trenutno stvara blistav i besprijekoran ten. Poboljšana formula ikonične CC Crème donosi: poboljšanu teksturu, viši SPF 30 i proširenu paletu nijansi. Cijena: oko 50 €

e.l.f. Camo CC Cream SPF 30

Ovaj drogerijski favorit dokaz je da kvaliteta ne mora biti skupa. Ova CC krema postala je viralni hit zbog svoje impresivne pokrivne moći koja parira i mnogo skupljim proizvodima. Formulirana je s peptidima i niacinamidom, pruža srednje do potpuno prekrivanje s prirodnim, polumat finišem i odlično traje tijekom cijelog dana. Cijena: oko 15 €

Lumene CC Color Correcting Cream SPF 20

Skandinavski brend Lumene donosi nam laganu CC kremu koja se fokusira na osvježavanje i ujednačavanje tena. Obogaćena arktičkom izvorskom vodom i uljem sjemenki brusnice, ova krema hidratizira kožu i daje joj zdravi sjaj. Prekrivanje je lagano, ali nadogradivo, a idealna je za postizanje svježeg i odmornog izgleda. Cijena: oko 16 €

Garnier Skin Naturals BB dnevna krema Hyaluronic Aloe All-in-One

Garnier Classic „All-in-one“ dnevna BB krema s novom formulom, obogaćenom hijaluronskom kiselinom, ekstraktom aloe vere i mineralnim pigmentima, prilagođava se prirodnoj boji tena, dopuštajući koži da diše. Lagana tekstura pruža 24h intenzivnu hidrataciju i pomaže u zaštiti kože od UV zraka. Cijena: oko 10 €

ziaja BB krema za lice SPF 15

Ziaja BB krema za svijetli ton namijenjena je normalnoj, suhoj i osjetljivoj koži, pružajući laganu njegu sa zaštitnim faktorom SPF 15. Ova krema brzo se upija i savršeno se stapa s prirodnim tonom kože. Njezina umirujuća formula pomaže u smanjenju iritacija, prekriva crvenilo i nepravilnosti te ujednačava ten. Cijena: oko 7 €

Nivea BB 5u1 dnevna krema SPF 20

NIVEA BB krema pažljivo ujednačava ten i umanjuje vidljivost pora. Zahvaljujući inovativnoj formuli obogaćenoj mineralima i provitaminom B5 koža dobiva prijeko potrebnu hidrataciju i poprima zdrav izgled u samo jednom koraku. Krema je pogodna za korištenje na svim tipovima kože. Cijena: oko 8 €

Maybelline New York Fit Me! BB krema SPF 50

Fit me! BB krema savršena je kombinacija njege, zaštite i savršenstva u jednom. S formulom koja sadrži 90 % hranjivih sastojaka, pruža koži hidrataciju tijekom cijelog dana, dok SPF 50 štiti od UV zračenja. Njena lagana tekstura ugodna je na koži i osigurava svjež i blistav ten. Cijena: oko 6 €