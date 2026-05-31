Tjedni horoskop od 1. do 7. lipnja: Strijelce čeka ključan tjedan za posao, a lavove avantura

Strijelac, lav i ribe najsretniji su znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Poboljšanje u osobnim odnosima dat će vam krila. U ljubavi ćete biti direktni i iskreni, no vaša urođena nestrpljivost mogla bi dovesti do napetosti ako osjetite da partner izbjegava razgovor. Tarot karta Sedam štapova upozorava da ne morate braniti svaki svoj potez; birajte bitke mudro i sačuvajte energiju za ono što je važno. POSAO: Saturn u vašem znaku čini vas otpornijima, a Mars u biku budi vaše ambicije. Timski rad je ovog tjedna ključan za uspjeh. Ako ste navikli raditi samostalno, energija Mjeseca u vodenjaku od četvrtka podsjetit će vas zašto je korisno imati podršku kolega, osobito kad preuzmete previše odgovornosti. Pojavljuje se i obećavajuća financijska prilika. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste energije, no vikend iskoristite za odmor. Mjesec u ribama donosi potrebu za usporavanjem. Ne morate žuriti. Uravnotežite ambiciju s emocionalnom svjesnošću i pronađite vrijeme za opuštanje kako biste izbjegli preopterećenje.

Bik

LJUBAV: Fokus je na intimnosti, povjerenju i zajedništvu. S partnerom ćete voditi ozbiljne razgovore o budućnosti i konkretnim planovima. Ako ste slobodni, tjedni horoskop nagovještava da vas umrežavanje i druženja mogu dovesti do zanimljivih poznanstava. Dopustite transformaciji da vam donese emocionalni mir. POSAO: Početak tjedna donosi ponos zbog uloženog truda i postignutih rezultata. Jupiterov tranzit potiče financijski rast. Ipak, tarot karta Četiri novčića upozorava da ne budete previše suzdržani. Ponekad je potrebno uložiti novac da biste ga zaradili. Vrijeme je da se iskreno suočite s financijskim odlukama koje ste izbjegavali. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša metodičnost i strpljenje sada su vaše najveće snage. Obratite pažnju na kosti i zglobove. Vikend provedite sanjareći o velikim ciljevima, ali i planirajući konkretne korake za njihovo ostvarenje.

Blizanci

LJUBAV: Vi ste apsolutne zvijezde tjedna. Sunce u vašem znaku obasjava vas iznutra, a vaš šarm i britak um dolaze do punog izražaja. Ipak, vaš vladar Merkur ulazi u raka, čineći vas emotivnijima nego inače. Tarot karta Ljubavnici poručuje da se na raskrižjima u odnosima vodite intuicijom, a ne samo logikom. POSAO: Riječi su vaše najjače oružje. Iskoristite svoj šarm za sklapanje novih kontakata ili rješavanje nesporazuma. Suradnja s drugima u drugoj polovici tjedna otkrit će vaše skrivene talente. Moguće je da ćete tijekom vikenda biti u centru pažnje, pa pazite na svoje reakcije i energiju. ZDRAVLJE&SAVJET: Zbog mnoštva informacija i obaveza moguć je mentalni umor. Pripazite na kvalitetu sna. Budite strpljivi i pokušajte ostati smireni, osobito ako osjetite emocionalne ispade. Diplomacija i empatija ključne su riječi.

Rak

LJUBAV: Ovo je velik tjedan za vas. Merkur ulazi u vaš znak, što iznimno poboljšava vaše komunikacijske vještine i donosi dodatnu sreću u odnose. Tarot karta As pehara signalizira istinski emocionalni novi početak i potvrđuje da ste na pravom putu. Sada nije vrijeme da šutite o onome što vam je važno. POSAO: Mjesec u vodenjaku od četvrtka pokazuje vam kako ojačati svoje vještine kako biste preuzeli vodstvo. Iako još uvijek učite kako uravnotežiti odgovornosti, ovaj tjedan donosi pomake u učinkovitosti. Vaša strpljivost sjaji i pomaže vam da riješite eventualne sukobe na poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Energija Mjeseca u ribama tijekom vikenda ublažava sve napetosti. To pomaže drugima da vas vide kao vođu i osobu kojoj se mogu povjeriti. Vjerujte emocionalnom rastu koji se događa u vašem životu.

Lav

LJUBAV: Tjedan obećava puno društvene stimulacije i sretnih susreta. Energija vas potiče da cijenite ljude oko sebe koji vam pružaju podršku. Četvrtak donosi ulazak novih ljudi u vaš život, a lako ćete se uklopiti u novu zajednicu ili klub. Moguća je i uzbudljiva avantura koja će vam ubrzati puls. POSAO: Nakon uzbudljive energije punog Mjeseca, početak tjedna donosi praktičnost. Vaše vodstvo je prepoznato, ali ne zaboravite delegirati zadatke. Tarot karta Stranica štapova znak je čistog potencijala. Ako imate osjećaj da će se dogoditi nešto dobro, niste u krivu. Ne žurite, ostanite znatiželjni. ZDRAVLJE&SAVJET: Iscjeljenje počinje kada se prestanete izbjegavati teške emocije. Mjesec u ribama čini vikend opuštajućim. Povežite se sa svojom maštovitom stranom i idite tempom koji vam odgovara.

Djevica

LJUBAV: U ljubavi tražite sigurnost i stabilnost. Mjesec u jarcu na početku tjedna jača vam samopouzdanje i približava vas prijateljima. Ipak, pripazite da ne analizirate previše partnerovo ponašanje. Slobodni bi mogli upoznati nekoga kroz poslovne ili svakodnevne aktivnosti. POSAO: Očekuju vas velike mogućnosti za profesionalni napredak, pod uvjetom da prevladate tremu. Pokažite svoju vrijednost s preciznošću koja vas odlikuje. Tarot karta Devet novčića moćna je poruka o zasluženom obilju i prosperitetu. Niste ovdje stigli slučajno. ZDRAVLJE&SAVJET: Ovaj tjedan jednostavno uživajte u svemu što ste dosad izgradili za sebe. Vaša dosljednost stvara dugoročne nagrade. Mjesec u ribama tijekom vikenda donosi ravnotežu i omogućuje vam da budete suosjećajniji.

Vaga

LJUBAV: Tarot karta Dva pehara savršen je znak za vas - predstavlja ravnotežu i sklad. Iskrenost u odnosima tema je tjedna. Ova karta sugerira da se događa nešto dobro u romantičnoj vezi ili bliskom prijateljstvu. Primijetite tko uzvraća vašu energiju; to vam govori gdje trebate uložiti svoje vrijeme. POSAO: Kao kardinalni znak, ovog tjedna doživljavate pozitivan pomak u radnoj etici. Iako ulažete puno energije, Mjesec u jarcu pokazuje vam kako se povući i usredotočiti se na ono što je uistinu važno. Od četvrtka, vaša kreativna energija je snažna i idealna za nove projekte. ZDRAVLJE&SAVJET: Ravnoteža ne znači stalno popuštati drugima. Mentalni umor mogao bi biti izraženiji od fizičkog. Jasnoća dolazi kada se prestanete izbjegavati suočavanje s teškim istinama.

Škorpion

LJUBAV: Emocije će biti duboke i teško ćete pristajati na površne odnose. Mogući su ozbiljni razgovori koji će produbiti vezu. Optimistična energija Mjeseca u ribama tijekom vikenda donosi sklad u vaše odnose, a moguća su i pomirenja. POSAO: Vrijeme je da riješite zaostalo financijsko pitanje. Vaša odlučnost bit će ključna za preokret u složenoj situaciji. Merkur u raku potiče vas da učite nove stvari. Nemojte propustiti rijetku priliku zbog prevelike analize. ZDRAVLJE&SAVJET: Tarot karta Smrt ne označava doslovan kraj, već transformaciju. Nešto se završava kako bi napravilo mjesta za nešto bolje. Vjerujte procesu emocionalne obnove i dopustite si da osjetite gubitak prije nego što krenete naprijed.

Strijelac

LJUBAV: Nakon punog Mjeseca u vašem znaku, motiviraniji ste i drugačije gledate na svijet. U ljubavi vladaju strast i nježnost. Ako ste u vezi, provodit ćete više vremena s prijateljima. Slobodne očekuje spontanost i zanimljiva poznanstva. POSAO: Ovo je jedan od najvažnijih tjedana u godini za vas. Vrijeme je da stanete u središte pozornosti i slijedite svoje ciljeve, jer bi se vrata uskoro mogla otvoriti. Tarot karta Svijet, koja se pojavljuje nakon punog Mjeseca, potvrđuje da je jedan važan životni ciklus zaokružen. ZDRAVLJE&SAVJET: Prije nego što krenete u sljedeću veliku stvar, dopustite si da budete ponosni na put koji ste prešli. Ponekad napuštanje poznatog stvara uspjeh. Vaše sljedeće poglavlje bit će bolje zbog svega što ste naučili.

Jarac

LJUBAV: Merkur ulaskom u raka produbljuje komunikaciju i jača vaše veze. Tarot karta Ljubavnici ukazuje da su pred vama važne odluke vezane uz ljubav ili partnerstva. Birajte ono što donosi dugoročni mir, a ne privremenu kontrolu. POSAO: Mjesec u vašem znaku na početku tjedna radi u vašu korist. Ipak, tarot karta Tri novčića podsjetnik je da se najbolji posao rijetko obavlja sam. Priznanje nečijeg truda prije traženja pomoći može promijeniti cijelu dinamiku razgovora. ZDRAVLJE&SAVJET: Prirodno ste samodostatni, no traženje pomoći nije znak slabosti. Vaša intuicija je izuzetno snažna; vjerujte joj pri donošenju odluka. Vikend iskoristite za regeneraciju i aktivnosti koje hrane vašu dušu.

Vodenjak

LJUBAV: Emocije su ovog tjedna povišene, a ljudi su osjetljiviji nego inače. Vaša iskrenost i izravnost možda neće uvijek naići na odobravanje. Moguće je neobično poznanstvo koje počinje spontano. Ako ste u vezi, održavajte status quo strpljenjem. POSAO: Suradnja s kolegama je naglašena. Odvojite vrijeme za interakciju i aktivno slušajte druge. Kada Mjesec uđe u vaš znak u drugoj polovici tjedna, moći ćete se usredotočiti na svoje ciljeve. Kreativne ideje donose vam prednost. ZDRAVLJE&SAVJET: Tarot karta Pet mačeva postavlja važno pitanje: ako je cijena pobjede narušen odnos, je li pobjeda zaista vrijedna toga? Budite brižni koliko i iskreni. Sportske aktivnosti na otvorenom korisne su za vaše blagostanje.

Ribe

LJUBAV: Ovo je prilično opuštajući tjedan za vas. Merkur u raku donosi puno ljubavi i kreativne energije u vaš svijet. U ljubavi ćete tražiti dubinu, nježnost i osjećaj povezanosti. Nije nemoguće da samci upoznaju osobu iz snova. POSAO: Poslovni ciljevi postaju jasniji, a put prema njima otvoreniji. Vaša intuicija je nevjerojatno jaka, a tarot karte obećavaju da bi vam se emocionalne želje mogle ostvariti. Veliki životni ciklus dolazi do uspješnog završetka. ZDRAVLJE&SAVJET: Tarot karta Mjesec podsjeća vas da provjerite vlastite osjećaje, osobito ako upijate tuđe. Vaša empatija je pojačana, stoga postavite granice kako biste zaštitili svoju energiju. Vjerujte svojoj intuiciji jer vas ona ispravno vodi.