Kako postići savršene beach waves? Sve što trebate je dobar slani sprej

Ležerni beach waves već su godinama jedna od najpoželjnijih ljetnih frizura, a za njihov efekt ne morate provesti cijeli dan na plaži. Slani sprejevi za kosu jednostavan su način da u svega nekoliko minuta dodate teksturu, volumen i prirodno razbarušen izgled

Ljeto je idealno vrijeme za opuštene frizure koje izgledaju kao da ste upravo proveli dan uz more. A dobra vijest je da za taj efekt ne morate čekati godišnji odmor. Slani sprejevi za kosu već su godinama jedan od omiljenih proizvoda za stvaranje popularnih beach waves valova jer kosi daju teksturu, volumen i onaj ležeran, pomalo razbarušen izgled koji je zaštitni znak ljeta.

Čemu služe i kako djeluju slani sprejevi?

Slani sprejevi osmišljeni su kako bi oponašali učinak koji morska voda ima na kosu. Sol lagano podiže kutikulu vlasi, zbog čega kosa dobiva više teksture, volumena i bolje zadržava oblik. Rezultat je punija kosa i prirodni, neopterećeni valovi.

Ako već imate prirodno valovitu ili kovrčavu kosu, slani sprej dodatno će naglasiti njezinu teksturu. S druge strane, ravnoj kosi dat će više pokreta i onaj pomalo neuredan izgled koji djeluje vrlo chic. Današnje formule pritom nisu samo obična slana voda. Budući da sol može isušiti kosu, većina slanih sprejeva obogaćena je hidratantnim sastojcima poput aloe vere, glicerina ili biljnih ulja koji pomažu zadržati mekoću i spriječiti isušivanje.

Pexels

Trik za savršene beach waves: Kako pravilno koristiti slani sprej?

Kao i kod većine proizvoda za stiliziranje, najbolji rezultat ovisi o načinu nanošenja. Dobra vijest je da je korištenje vrlo jednostavno.

Nanesite ga na vlažnu kosu

Najljepši efekt postiže se kada slani sprej nanesete na kosu prosušenu ručnikom. Kosa ne treba biti potpuno mokra, već samo lagano vlažna. Prije upotrebe protresite bočicu, zatim sprej ravnomjerno nanesite od sredine dužine prema vrhovima, a po želji malu količinu dodajte i pri korijenu kako biste dobili više volumena. Nakon toga rukama lagano gužvajte pramenove kako biste potaknuli stvaranje valova. Kosu možete ostaviti da se osuši na zraku ili koristiti sušilo s difuzorom.

Nekoliko dodatnih trikova za još ljepše valove

Ako želite izraženije valove, nakon nanošenja spreja ispletite jednu ili dvije pletenice i pričekajte da se kosa potpuno osuši prije nego što ih raspustite. Slani sprej možete koristiti i na suhoj kosi kako biste osvježili frizuru sljedeći dan ili kao podlogu prije stiliziranja. Ipak, vrijedi pravilo da je manje često više – krenite s manjom količinom proizvoda pa po potrebi dodajte još. Previše spreja može učiniti kosu krutom, ljepljivom i izgubiti onaj prirodan, ležeran izgled kojem težite.

Najbolji slani sprejevi koje vrijedi isprobati

Od drogerijskih proizvoda do premium formula, tržište nudi širok izbor slanih sprejeva za svaki tip kose i budžet. U nastavku izdvajamo neke od naših favorita.

Rahua Enchanted Island Salt Spray

Ovaj sprej dobio je najviše ocjene zbog impresivnih rezultata. Formula stvara meke, hidratizirane valove bez osjećaja krutosti ili masnoće. Pruža primjetan volumen i ujednačava teksturu kose za kohezivan izgled kao s plaže. Idealan je za ravnu ili blago valovitu kosu. Cijena: oko 40 €

Promo

Davines This Is A Sea Salt Spray

Preporučen za srednje gustu do gustu kosu, ovaj sprej daje teksturu, volumen i mat završetak. Odličan je za postizanje namjerno neurednog izgleda. Može se nanijeti na vlažnu kosu prije sušenja za definirane valove ili na suhu kosu za dodatnu teksturu bez otežavanja. Cijena: oko 26 €

Promo

Bumble and Bumble Surf Infusion

Ovaj dvofazni sprej kombinira morsku sol s tropskim uljima, što ga čini idealnim za one sa suhom kosom. Daje razbarušenu teksturu i mekoću, kontrolira sitne neposlušne vlasi i pruža UV zaštitu. Prije upotrebe potrebno ga je dobro protresti. Cijena: oko 40 €

Promo

Tinktura Sea Salt sprej

Hrvatski proizvod formuliran s mineralima morske soli pruža kosi teksturu i definiciju bez osjećaja ljepljivosti. Posebno je pogodan za tanku kosu kojoj treba dodatan volumen i punoća. Može se koristiti samostalno ili kao baza prije drugih proizvoda. Cijena: oko 9 €

Promo

Ziaja Sea Salt sprej za oblikovanje kose

Lagana, vodena formula obogaćena morskom soli, biotinom, vitaminima B skupine i termalnom vodom. Ne otežava kosu, već stvara efekt „surferskih” valova, dajući joj oblik i volumen uz ugodan, svjež miris. Dobar je izbor za svakodnevnu upotrebu. Cijena: oko 5 €

Promo

Balea Sea Salt sprej

Drogerijski favorit po izuzetno pristupačnoj cijeni. Ovaj veganski sprej bez silikona i alkohola idealan je za kreiranje ležernog izgleda s plaže. Pruža fleksibilno, prirodno učvršćivanje i mat završetak. Cijena: oko 2 €

Promo

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!