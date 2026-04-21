Savršena frizura za krizmu? Donosimo ideje koje su uvijek u trendu

Od romantičnih valova i pletenica do klasičnih punđi i zaglađenih repova, ove ideje za frizure za krizmu donose savršenu ravnotežu između svečanog i trendi izgleda

Sakrament svete potvrde kod nas poznatiji i kao krizma poseban je dan u životu svake mlade djevojke i njezine obitelji. Uz svečani oufit, frizura je jednako važna jer zaokružuje cjelokupni dojam. Frizura za krizmu trebala bi biti elegantna i primjerena prigodi, ali isto tako i odražavati osobnost mlade krizmanice. Na sreću, inspiracije ne nedostaje. Od romantičnih pletenica, profinjenih punđi ili jednostavnih, lepršavih valova, donosimo mnoštvo ideja za frizure za krizmanice, ali i za njihove mame.

Pexels

Frizure za krizmu za djevojčice

Idealna frizura za krizmanicu trebala bi biti elegantna, ali ne i previše stroga, kako bi zadržala dozu one mladenačke svježine. Cilj je postići dotjeran look, ali da se djevojka i dalje osjeća ugodno i svoje. Kao neke od najpopularnijih frizura za krizmu ističu se pletenice, valovi i razne poluupdo i podignute frizure koje kosu drže podalje od lica, ali istovremeno izgledaju chic.

Poluupdo za krizmu - nepogrešiv odabir

Polupodignuta kosa, poznata kao poluupdo, jedna je od najsvestranijih i najtraženijih frizura za svečane prigode. Istovremeno je elegantan i ležerna, a ujedno odlično izgleda na svim dužinama i tipovima kose. Gornji dio kose podiže se i učvršćuje, dok ostatak slobodno pada. Varijacije su bezbrojne: možete jednostavno uviti dva prednja pramena i spojiti ih na potiljku elegantnom ukosnicom, ili gornji dio kose podići u moderan, zalizani rep. Za romantičan ili boho dojam, umjesto uvijenih pramenova mogu se isplesti nježne pletenice, poput riblje kosti, koje se spajaju na stražnjem dijelu. Dodatni volumen na tjemenu, postignut laganim tapiranjem, dat će ovoj frizuri dozu glamura.

Elegantna frizura za krizmu za profinjen dojam

Za djevojke koje ipak žele malo klasičniji i profinjeniji izgled, podignute frizure odnosno punđe nepogrešiv su izbor. Niska, opuštena punđa odaje dojam ležerne elegancije, dok je visoka, zaglađena punđa sinonim za bezvremensku klasiku. Pletenice se mogu vješto uplesti u punđu kako bi se stvorila zanimljiva tekstura. Uz punđe, glamurozni valovi u stilu starog Hollywooda, nježno prebačeni na jednu stranu, uvijek djeluju efektno i elegatno.

Frizure s dijademom za dašak glamura

Još jedan od prijedloga frizura za krizmu je i s dijademom ili ukrasnim rajfom. Ovakve frizure unose dašak bajkovitosti i čine svečani look još posebnijim. Dijadema ili rajf sjajno će izgledati na puštenoj, bujnoj kosi s velikim kovrčama, dok u kombinaciji s podignutom frizurom, poput visoke punđe, stvara klasičan i vrlo svečan izgled, idealan za ovu prigodu.

Jednostavna frizura za krizmu koja odiše elegancijom

Ako djevojka više preferira jednostavnost, blagi valovi uvijek su u modi jer daju taj opušten, ali ipak dotjeran izgled. Nadalje, jedna deblja pletenica sa strane, poput riblje kosti, može biti vrlo efektna, pogotovo na dugoj kosi. Čak i običan niski rep može izgledati iznimno elegantno ako je kosa savršeno zaglađena. Za dodatnu dozu elegancije, jednostavna frizura može se ukrasiti efektnim ukosnicama, mašnicama ili baršunastom vrpcom.

Frizure za mame: bezvremenska klasika i elegancija

Uz krizmanice, i mame na dan krizme svoje djece također žele izgledati elegantno. Za njih su najbolji izbor sofisticirane frizure, primjerene njihovim godinama i stilu. Za dugu ili srednje dugu kosu poluupdo frizura je klasičan izbor jer omekšava crte lica i laska svima. Za nešto formalniji look, preporuča se niska punđa, ili pak elegantni valovi u kosi. Ako je kosa kraća, elegantan bob ili piksi frizura stilizirana s malo volumena uvijek izgledaju izuzetno chic.