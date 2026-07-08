Weekend bob: Nova frizura Penélope Cruz definicija je bezbrižne ljetne elegancije

Ako ste razmišljali o promjeni frizure ovog ljeta, Penélope Cruz možda vam je upravo dala najbolju inspiraciju. Glumica je predstavila opuštenu, teksturiranu verziju klasičnog boba koja spaja eleganciju i bezbrižan ljetni izgled te se već nameće kao jedan od najvećih hair trendova sezone

Penélope Cruz ponovno je dokazala da ponekad i najmanja promjena može imati veliki efekt. Slavna glumica predstavila je novu verziju boba koju je njezin dugogodišnji frizer Dimitris Giannetos nazvao "Weekend Bob", a riječ je o opuštenoj, chic frizuri koja savršeno odgovara ljetnim danima. Ležerna, prozračna i sofisticirana u isto vrijeme, ova frizura već se ističe kao jedan od najvećih trendova sezone.

Njezin novi look predstavljen je tijekom promotivne turneje za film The Invite, kada je Penélope zamijenila nešto duži lob kraćim bobom koji nježno dodiruje vrat. Umjesto strogo ravnih linija i besprijekorno zaglađenog izgleda, naglasak je stavljen na prirodnu teksturu, meke valove i dojam kao da se kosa sama savršeno složila.

Frizer Dimitris Giannetos otkrio je kako je želio stvoriti frizuru koja izgleda svježe, luksuzno i bez previše truda. Kako kaže, weekend bob zadržava eleganciju i urednost, ali ima opušteniji završetak koji podsjeća na bezbrižnu atmosferu vikenda. Upravo je zato cilj da kosa izgleda prirodno, s puno pokreta i mekoće, bez osjećaja težine ili pretjeranog stiliziranja.

Tajna ove frizure krije se u nježno teksturiranim vrhovima koji stvaraju dojam ležernosti. Umjesto savršeno preciznog reza, weekend bob djeluje pomalo razigrano, što ga čini izuzetno nosivim za svaki dan. Može se nositi potpuno ravno, zataknuto iza ušiju ili s blagim valovima, ovisno o prilici i raspoloženju.

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Velika prednost ove frizure jest njezina svestranost. Jednako dobro izgleda uz lanene ljetne kombinacije, večernje haljine ili poslovne outfite, a lako se stilizira i ne zahtijeva sate provedene ispred ogledala. Upravo zbog toga savršeno odgovara ljetu, kada većina nas želi frizuru koja izgleda dotjerano, ali ne djeluje previše "ispeglano".

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Ako razmišljate o osvježenju frizure za preostale dane ljeta, weekend bob mogao bi biti odlična inspiracija. Penélope Cruz još je jednom pokazala da bezvremenska elegancija i opušteni stil mogu ići skupa, a upravo je to kombinacija kojoj se uvijek rado vraćamo.