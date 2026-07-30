Bakrena, auburn ili cherry cola? Ovo su najljepše nijanse crvene kose za novu sezonu

Razmišljate li o promjeni boje kose, upravo je prijelaz iz ljeta u jesen idealno vrijeme za novi look. Ove sezone u fokusu su tople, bogate nijanse crvene koje pristaju različitim tonovima kože i dolaze u bezbroj varijanti – od nježnih bakrenih tonova i strawberry blonde pa sve do trendi cherry cole

Ako već neko vrijeme razmišljate o promjeni boje kose, kraj ljeta i početak nove sezone idealan su trenutak za to. Nakon mjeseci u kojima su dominirali posvijetljeni pramenovi i zlatni tonovi, fokus se polako seli na bogatije, toplije nijanse koje kosi daju dubinu, sjaj i dozu elegancije. Upravo zato crvena ponovno dolazi u prvi plan, a izbor je veći nego ikad – od nježnih bakrenih tonova pa sve do dubokih nijansi višnje i trešnje.

Najljepše je to što crvena više nije rezervirana samo za one najodvažnije, kao što je Marina Kapov, glavna junakinja nove hit serije "IQ 160". Današnje verzije djeluju mekše, prirodnije i lako se mogu prilagoditi gotovo svakom tenu i prirodnoj boji kose.

Klasici koji se uvijek vraćaju

Ako želite osvježiti izgled, ali ne tražite drastičnu promjenu, odličan izbor su kestenjasta (auburn) i strawberry blonde. Kestenjasta kombinira smeđe i crvene tonove te izgleda elegantno, prirodno i bezvremenski. Ujedno je jedna od najzahvalnijih crvenih nijansi za održavanje.

S druge strane, strawberry blonde savršena je za sve koji vole svjetliji izgled. Riječ je o nježnoj kombinaciji plave i crvene koja licu daje toplinu i svježinu, a posebno lijepo pristaje svjetlijem tenu. Ujedno je odličan izbor za plavuše koje žele isprobati nešto novo bez potpunog prelaska na intenzivnu crvenu.

Bakrena je i dalje najveći favorit

Ako postoji nijansa koja će obilježiti prijelaz iz ljeta u jesen, onda je to bakrena. Ove sezone nosi se u svim mogućim varijantama – od vrlo svijetlih, gotovo zlatnih tonova do nešto tamnijih, bogatijih verzija. Posebno su popularni takozvani sun-kissed copper tonovi koji izgledaju kao da je kosu prirodno posvijetlilo sunce. Takva boja puna je dimenzije i sjaja te djeluje vrlo prirodno.

Za brinete koje žele tek dašak crvene odličan je izbor cinnamon gloss. Umjesto potpunog bojanja, riječ je o toplim cimetnim refleksima koji smeđoj kosi daju dubinu, toplinu i prekrasan sjaj.

Burnt sienna – savršena nijansa za jesen

Kako se približava nova sezona, sve više dolaze do izražaja tamnije i profinjenije nijanse. Jedna od njih je burnt sienna, odnosno bogata smeđa baza prožeta toplim bakrenim podtonovima. Rezultat je kosa koja izgleda luksuzno, sjajno i višedimenzionalno, bez dojma prenaglašene crvene boje. Upravo zato ova nijansa mnogima će biti jedan od najpoželjnijih izbora tijekom jeseni.

Cherry cola i druge odvažne nijanse

Ako volite upečatljiv izgled, cherry cola i dalje je među najvećim hitovima. Ova tamna nijansa spaja crvene, smeđe i ljubičaste podtonove pa djeluje bogato, elegantno i pomalo misteriozno. Posebno lijepo izgleda na tamnijoj prirodnoj kosi jer joj daje dubinu, a pritom ne djeluje prenapadno.

Sve su popularnije i nježnije varijante poput copper rose koja kombinira bakrene i ružičaste tonove. Takve nijanse izgledaju vrlo svježe, a zahvaljujući igri svjetla kosi daju dojam dodatnog volumena i punoće.

Kako zadržati sjaj crvene boje?

Koliko god bila efektna, crvena je poznata po tome da se ispire nešto brže od ostalih nijansi. Zato se isplati koristiti šampone i regeneratore namijenjene obojenoj kosi, po mogućnosti bez sulfata, te kosu prati nešto rjeđe. Tijekom toplijih dana dobro je koristiti proizvode s UV zaštitom jer sunce ubrzava blijeđenje boje, a povremeni gloss tretman u salonu pomoći će da kosa između bojanja ostane sjajna i puna života.

Prilikom odabira nijanse vrijedi se voditi i podtonom kože. Toplijem tenu obično najbolje pristaju bakrene i kestenjaste nijanse, dok će hladniji podton kože lijepo naglasiti tamnije crvene boje poput cherry cole ili bordo tonova. Naravno, najbolju preporuku uvijek će dati vaš frizer koji će nijansu prilagoditi upravo vašoj prirodnoj boji i tenu.

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