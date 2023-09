Iza sebe su ostavili bogatstvo: Ove slavne face nisu stigle napisati oporuku

Kad je riječ o sastavljanju oporuke, ljudi imaju prilično različite stavove - jedni će reći kako je oporuka apsolutno nužna jer žele svoj imetak ostaviti u dobre ruke, onako kako smatraju da je najpravednije. Drugi pak imaju pomiješane osjećaje s tim u vezi - jer pisanje oporuke neminovno nas podsjeća na ono neizbježno o čemu nas većina bas i ne voli misliti - naime na to da nitko od nas neće ostati ovdje zauvijek.

Odvjetnik William D. Zabel koji je 20 godina svoje karijere posvetio upravo nasljednom pravu o ovom je fenomenu kazao:

"Kad odbijamo sastaviti oporuku - ili pak potpisati onu koja je već napisana, većinom se radi o strahu od konfrontacije s vlastitom smrtnošću."

Čini se kako na česti prisutni strah nisu imuni ni slavni - jer na kraju krajeva i oni su samo ljudi. Doduše, neke od njih smrt je doslovno zatekla, no drugi su imali dovoljno vremena da razmisle o tome tko će naslijediti njihovo bogatstvo - ali su to ipak propustili učiniti.

Dakle, ovih 8 zvijezda napustilo je ovaj svijet bez da su se izjasnili o svojoj posljednjoj volji, a to se u većini slučajeva pokazalo kao loša odluka. Evo i zašto.

Billie Holiday

Slavna jazz pjevačica preminula je u dobi od 44 godine, a da prije toga nije sastavila oporuku. Holiday u trenutku smrti nije imala novaca na svom bankovnom računu, ali je za sobom ostavila velik imetak koji je, skupa s autorskim pravima, nasljedio njezin treći suprug, Louis McKay. Tužno u ovoj priči bilo je to što se radilo o čovjeku koji ju je bio zlostavljao dok su bili u braku.

"Nije u redu da netko kao Louis McKay, koji je nekoć bio tako grozan prema Billie Holiday, ima kontrolu nad njezinim imageom i novcem", smatra Danyel Smith, autor knjige 'Shine Bright: A Personal History of Black Women in Pop'.

Pablo Picasso

Slavni je umjetnik doživio respektabilne godine - bila mu je 91. kad je preminuo. Iza sebe je ostavio nevjerojatnu kolekciju od 45 tisuća umjetničkih djela, među kojima 1885 tisuća slika. No, ono što nije ostavio bila je oporuka. Njegov odvjetnik Armand Antebi tom je prilikom kazao za The New York Times:

"Oporuke nema. Nikad je nije sastavio zbog praznovjerja. Moglo bi se reći da je to bio način izbjegavanja smrti."

U osamdesetim je godina Picassova ostavština procijenjena na vrtoglavih 250 milijuna dolara. Od toga je na sudski postupak potrošeno 30 milijuna dolara te je trajalo 6 godina da se nasljedstvo podijeli među nasljednicima osebujnog slikara i kipara.

Bob Marley

U dobi od samo 36 godine preminuo je Bob Marley, slavni glazbenik s Jamajke, no prije toga nije napisao oporuku. Ovaj propust bila je zapravo njegova svjesna odluka s obzirom na to da je godinama prije znao kako umire od raka. Dijagnozu je bio dobio 1977, a preminuo je 4 godine nakon toga. Njegove posljednje riječi koje je rekao svom sinu Ziggyju Marleyu navodno su bile one o tome kako novac ne može kupiti život.

Prema zakonu Jamajke ostavština preminulog dijeli se u jednakom omjeru između djece i bračnog druga. No, Marley je imao 11 djece, a njegova supruga Rita podigla je tužbu jer nije bila zadovoljan s 10 posto koliko joj je bilo dodijeljeno zakonom.

Stvari su se dodano zakomplicirale kad je Rita naknadno priznala da je krivotvorila potpise i dokumente kako bi uzela imovinu vrijednu 9 milijuna dolara, no tvrdila je kako su je njezini odvjetnici uputili da tako učini. 1992. godine država ju je oslobodila odgovornosti za ovo nedjelo, no odvjetnik i računovođa proglašeni su krivima za prevaru.

Aretha Franklin

Legendarna kraljica soul glazbe napustila nas je sa 78 godina, ali bez zakonski važeće oporuke. U njezinoj su kući doduše bile pronađene 3 rukom pisane oporuke - jedna ispod kauča, dok su druge bile pod ključem. Imetak ove glazbene ikone bio je procijenjen na 18 milijuna dolara.

Četvorica Arethinih sinova svađali su se oko toga koja od oporuka je važeća jer je u svakoj od njih imetak bio podijeljen u različitim omjerima. Sud je tek u lipnju ove godine odlučio da će se u obzir uzeti oporuka koja je bila napisana posljednja - a to je bila ona nađena ispod kauča.

Kurt Cobain

Slavni frontmen Nirvane preminuo je 1994. godine, sa samo 27 godina. Negova imovina bila je procijenjena na čak 450 milijuna dolara. Pronađeno je nekoliko skica oporuka no, prema zakonu, država Washington ni jednu od njih nije mogla smatrati važećom.

Glavna nasljednica bila je Cobainova supruga Courtney Love, a dio imetka nasjedila je i njegova kći Frances Bean.

Prince

Slavni je glazbenik preminuo 2016. godine, u dobi od 57 godina, ali je propustio sastaviti oporuku. Njegova je ostavštine procijenjena na visokih 300 milijuna dolara. Prince je navodno bio osoba koja se nije rado oslanjala na druge i sve je htio obaviti sam pa je moguće da je to bio razlog zašto nije ostavio oporuku.

Nakon pjevačeve smrti nekoliko se ljudi javilo kako bi tražilo pravo na nasljedstvo, a među njima su bili i žena i djeca za koje nitko prije nije čuo. Njihovi su zahtjevi bili odbačeni, a proces podjele imovine, s obzirom na to da nije bilo zakonite supruge niti djece, trajao je 6 godina.

Tupac Shakur

Legendrani reper Tupac Shakur preminuo je od posljedica pucnjave u dobi od samo 25 godina. Nakon tragedije njegov je imetak, koji je bio procijenjen na 40 milijuna dolara, naslijedila reperova majka Afeni Shakur-Davis.

Nakon njezine smrti, voditelj izdavačke kuće Tom Whalley preuzeo je dužnost izvršitelja ostavštine.

Godine 2022. Tupacova sestra Sekyiwa tužila je Whalleyja tvrdeći da je od Shakurovog imetka nezakonito prisvojio 5,5 milijuna dolara.

Amy Winehouse

Još jedna u klubu 27, glazbenica Amy Winehouse rano je preminula, a prethodno nije bila sastavila oporuku. Za sobom je ostavila i dugove, no kad se sve zbrojilo i oduzelo, njezina je ostavština iznosila 4,6 milijuna dolara.

Glavni nasljednici bili su roditelji slavne pjevačice. Njezin bivši suprug Blake Fielder-Civil najprije nije dobio ništa, no kasnije mu je dogovorom dodijeljeno 320 tisuća dolara. U međuvremenu je podigao tužbu u nastojanju da mu se dodijeli dodatnih 1,4 milijuna dolara, no još nije poznato kako je to završilo.