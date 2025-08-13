Horoskop za četvrtak: Strijelci bez tračeva, rakovi trebaju pomagati

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Sve što vas muči, danas ćete uspjeti pobjeđivati uz pomoć dobre volje i humora, pa i na vlastiti račun. POSAO: Da bi razvili posao, svjesni ste da vama trebaju mlade snage. Danas ćete povući konkretne poteze u tom pravcu. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će zaplesati.

Bik

LJUBAV: Zabavljanje je izvjesno, no osobni odnosi bit će ili na površnoj razini, ili na distanci. Izdržat ćete. POSAO: Oni čija je djelatnost povezana sa sportom, mladima ili zabavom, danas će imati dosta posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite redovni u rekreaciji.

Blizanci

LJUBAV: Senzualnost će se miješati s maštom i intuicijom, pa ćete u ljubavnim izražajima biti zanimljivi i privlačni. POSAO: Iako će vas svi gurati u prvi plan, vi ćete duboko u sebi osjećati potrebu da se malo povučete. ZDRAVLJE&SAVJET: Imat ćete zanimljive snove.

Rak

LJUBAV: Otvorenost za druge i privlačnost bit će vaše sigurne dobitne kombinacije u ljubavnom životu. POSAO: Radit ćete lakše i bolje surađivati s drugima. Utoliko će doći do poboljšanja u poslu, a i rezultati neće izostati. ZDRAVLJE&SAVJET: Pomozite kome treba.

Lav

LJUBAV: Pred vama je dan u kom se nećete najbolje razumjeti s voljenom osobom. Pokušajte biti tolerantni. POSAO: Unatoč vašim dobrim namjerama da poboljšate posao, morat ćete prihvatiti određene zahtjeve druge strane s kojim se ne slažete. ZDRAVLJE&SAVJET: Mirujte.

Djevica

LJUBAV: Možda vam je malo teško, no ako pogledate dokle ste zajedno stigli, vidjet ćete da vrijedi izdržati ove prolazne nesuglasice. POSAO: Od vas će se i dalje tražiti prilagođavanje i spremnost da prihvatite nešto od onoga što niste očekivali. ZDRAVLJE&SAVJET: Svako zlo za neko dobro.

Vaga

LJUBAV: Danas ćete biti posebno inventivni. Mogući su brzi i neočekivani potezi koji će drugu stranu ili oduševiti ili uznemiriti. POSAO: Oni koji rade glavom danas će biti na dobitku. Rješavat će zagonetke bolje od svih ostalih. ZDRAVLJE&SAVJET: Netko bi vas mogao proglasiti genijem.

Škorpion

LJUBAV: Emotivnost i potreba da dijelite bit će jake. Mnogi će se približiti voljenoj osobi više nego inače. POSAO: Neki će zaista zablistati na poslu jer će njihove zamisliti toliko zaintrigirati druge, da im neće moći odoljeti. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerni ste sebi, a to je dobro.

Strijelac

LJUBAV: Oni u vezama pokušat će su svoju svakodnevicu unijeti nešto novo i originalno. Oni koji su sami, bit će u svojim hobijima. POSAO: Na radnom mjestu bi danas moglo biti jako zanimljivo. Izaći će na vidjelo nešto sasvim neočekivano. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne tračajte.

Jarac

LJUBAV: Mnogi će se potruditi osvježiti svoj ljubavni život s partnerom nekim zanimljivim hobijem ili zgodnom večerom. POSAO: U poslu ćete pokazivati lucidnost na kojoj bi vam mnogi mogli pozavidjeti. Pitat će vas da ih uputite. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete ljubazni.

Vodenjak

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete postajati sve lucidniji u ljubavnim poduzimanjima. POSAO: Oni čiji je rad istraživačkog karaktera, danas bi mogli doživjeti efekt paljenja lampice. Nešto će otkriti. ZDRAVLJE&SAVJET: Pomoć stiže od intuicije.

Ribe

LJUBAV: Vaše sanjarenje privodi se kraju i vi se polako spuštate na zemlju. Ljubavni život se također poboljšava. POSAO: Mjerit će se vaša postignuća, pa se potrudite da vas primijete. Ako nešto nije jasno, objasnite. ZDRAVLJE&SAVJET: Odvojite emocije od posla.

