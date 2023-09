Predomislili su se: Slavni roditelji koji su odlučili svom djetetu promijeniti ime

Pronaći pravo ime za svoju bebu jedan je od najtežih zadataka s kojim se susreće svaki roditelj - pa drugačije nije ni u svijetu slavnih. Obično proces traženja i biranja imena traje dugo – nerijetko od trenutka kad smo na testu za trudnoću ugledali plusić pa do pred sam porođaj. Svaki roditelj želi biti potpuno siguran da je svom mališanu odabrao najljepše ime koje će mu osim toga i dobro pristajati. Ako uz to još ima i neko posebno značenje - tim bolje.

No, postoje slučajevi kad roditelji shvate da ime za koje su se bili odlučili, dakle ono koje je već zapisano kod matičara, ipak nije bilo najbolji izbor. Razlozi za takvu veliku odluku mogu biti brojni, a ponekad su i prilično bizarni: od toga da se roditeljima ime više uopće ne sviđa, do toga da se naknadno ispostavio kako, na primjer, ime nije legalno u zemlji u kojoj žive. Vjerovala ili, nekim se slavnim parovima dogodilo upravo to:

POGLEDAJ VIDEO: Kako napraviti sushi kod kuće?

Kylie Jenner i Travis Scott

Reality zvijezda i model Kylie Jenner sa svojim je sada bivšim suprugom 2022. godine dočekala drugo zajedničko dijete. Sinčiću su dali neobično ime – Wolf. Čak 16 mjeseci kasnije, par se predomislio i malenom su Wolfu ove godine promijenili ime u Aire Webster. Kao razlog za ovu odluku 25-godišnja je zvijezda navela kako su i ona i njezin bivši partner osjećali da ime jednostavno ne pristaje njihovom djetetu.

Elon Musk i Grimes

Vjerojatno najčudnije ime svih vremena svom su djetetu dali Elon Musk i njegova partnerica, glazbenica Grimes. Naime svog su sina, rođenog 2020. godine, nazvali X Æ A-12. Kasnije se ispostavilo kako ovo neobično ime nije po zakonu jer je u Kaliforniji legalno samo ime koje se sastoji od 26 slova abecede engleskog jezika. No, slavni je milijarder pronašao način kako da ipak bude po njegovom pa je brojku 12 iz imena zamijenio rimskim brojevima i ime je promijenio u jednako bizarno u X Æ A-Xii.

Caterina Scorsone i Rob Giles

Zvijezda hit serije Uvod u anatomiju, i njezin sada bivši suprug Rob Giles bili su odlučili promijeniti ime svojoj kćeri 4 mjeseca nakon njezina rođenja. Djevojčica se isprva zvala Arwen, no roditelji su je odlučili zvati njezinim srednjim imenom, Lucinda ili skraćeno Lucky. Slavni je par izjavio su tako odlučili nakon što su imali priliku bolje upoznati svoje dijete.

Catelynn Lowell i Tyler Baltierra

Reality zvijezda koje se sjećamo iz popularne emisije Teen Mom za svoje je drugo dijete odabrala ime Tezlee. Ipak, jednom kad su ona i njezin suprug počeli tim imenom zvati svoju kćerkicu, brzo su osjetili da ono naprosto 'ne sjeda' dobro:

“Svaki put kad bi neko rekao Tezlee, mi bismo se naježili! Jednostavno nije sjedalo dobro kao na početku. Tyler mi je rekao za ime Vaeda i zaljubila sam se u to ime! To je ime iz filma 'My Girl' koji mi je Tyler pokazao prije mnogo godina", otkrila je 31-godišnja Catelynn za Us Weekly.

Kourtney Kardashian i Scott Disick

Kad im se 2014. rodilo treće dijete, reality zvijezda je tijekom jednog intervjua otkrila kako su ona i njezin sada bivši parter imali velikih problema oko izbora imena – jednostavno se nikako nisu mogli dogovoriti. Zato su prve dane bebu nazivali raznim imenima u nadi da će se jedno zadržati.

"Isprobala bih različita imena svakog dana. Tako sam ga tijekom jednog cijelog dana zvala Preston ", rekla je slavna sestra Kardashian tijekom gostovanja u emisiji Jimmy Kimmel Live.

Ipak, Preston se na kraju zove Reign - jer je to ime pobijedilo.

Amy Schumer i Chris Fischer

Glumica i stand-up komičarka Amy, danas poznata i kao nesuđena Barbie, jer je trebala glumiti u tom filmu, ali se to nije dogodilo zbog razmirica s producentskim timom, sa svojim je suprugom Chrisom prije 4 godine dočekala prvo dijete. Sinčića su nazvali Gene Attell Fischer da bi nakon punih godinu dana shvatili kako ovo uopće nije bila dobra ideja.

"Dakle, znate li da je Gene, ime naše bebe, službeno promijenjeno? Sada je Gene David Fischer. Bio je Gene Attell Fischer, ali smo shvatili da smo svog sina slučajno nazvali 'genitalni'. Gene Attell zvuči kao 'genitalno'", priznao je Fisher u svom podcastu.