Moda
ELEGANTNO I CHIC

Omiljeni španjolski brend ima torbu sezone, pleteni model inspiriran luksuznim estetikom

Žena.hr
13. kolovoza 2025.
Omiljeni španjolski brend ima torbu sezone, pleteni model inspiriran luksuznim estetikom
Mango
Ova elegantna torba podsjeća na dizajnerske komade, ali dolazi uz znatno pristupačniju cijenu i dostupna je u dvije boje – savršenoj bjeličastoj i efektnoj crvenoj

Torbe od tkane kože bezvremenski su modni klasik i već su sezonama među najpoželjnijim modnim dodacima. Jedan takav model, inspiriran kultnom Bottega Veneta estetikom i njihovom Intrecciato tehnikom tkanja kože, sada je dostupan i u high street ponudi, po puno pristupačnijoj cijeni. Riječ je o elegantnoj torbi iz Manga koja svojim pletenim uzorkom i sofisticiranim dizajnom djeluje izrazito luksuzno te neodoljivo podsjeća na modele s potpisom prestižnih dizajnerskih kuća.

Mango torba izrađena je od fine kože, a karakterizira je prepoznatljivi isprepleteni dizajn, nalik mreži, koji odiše bezvremenskom elegancijom. Svojim minimalističkim linijama i decentnim zlatnim detaljima djeluje izuzetno profinjeno pa je idealna je za one trenutke kada želiš svojim outfitom ostaviti dojam nenametljivog luksuza. Mango torba dolazi u dvije boje – nježnoj, bjeličastoj nijansi te upečatljivoj crvenoj, a njezina cijena iznosi 149,99 eura.

Omiljeni španjolski brend ima torbu sezone, pleteni model inspiriran luksuznim estetikom
Mango

Omiljeni španjolski brend ima torbu sezone, pleteni model inspiriran luksuznim estetikom
Mango - 149,99 €

Ova torba će savršeno zaokružiti elegantnije outfite za posebne prilike, no lako će se uklopiti i u svakodnevne kombinacije. Zahvaljujući kompaktnom formatu i ručki za nošenje u ruci, idealna je kao dnevni chic dodatak, no uz pravi styling može zablistati i kao večernji statement komad.

Omiljeni španjolski brend ima torbu sezone, pleteni model inspiriran luksuznim estetikom
Mango - 149,99 €

Ako ti se sviđa ovakav stil, slične torbe s uzorkom pletenice možeš pronaći i u aktualnim kolekcijama drugih high street brendova poput Zare i Massimo Duttija. Ponuda je raznolika – od malih clutch torbica do većih vrećastih i shopper modela – a svi oni slijede trend pletene teksture koja podsjeća na luksuzne modne klasike.

Omiljeni španjolski brend ima torbu sezone, pleteni model inspiriran luksuznim estetikom
Massimo Dutti - 169 €

Omiljeni španjolski brend ima torbu sezone, pleteni model inspiriran luksuznim estetikom
Massimo Dutti - 249 €

Omiljeni španjolski brend ima torbu sezone, pleteni model inspiriran luksuznim estetikom
Massimo Dutti - 169 €

Omiljeni španjolski brend ima torbu sezone, pleteni model inspiriran luksuznim estetikom
Massimo Dutti - 149 €

Omiljeni španjolski brend ima torbu sezone, pleteni model inspiriran luksuznim estetikom
Massimo Dutti - 349 €

Omiljeni španjolski brend ima torbu sezone, pleteni model inspiriran luksuznim estetikom
Zara - 79,95 €

Omiljeni španjolski brend ima torbu sezone, pleteni model inspiriran luksuznim estetikom
Zara - 119 €

Omiljeni španjolski brend ima torbu sezone, pleteni model inspiriran luksuznim estetikom
Zara - 119 €
Pročitajte još o:
Mango TorbeBottega VenetaKožne TorbeModeli Koji Djeluju Skupocjeno
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ELEGANTNO I CHIC
Omiljeni španjolski brend ima torbu sezone, pleteni model inspiriran luksuznim estetikom