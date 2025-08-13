Omiljeni španjolski brend ima torbu sezone, pleteni model inspiriran luksuznim estetikom

Ova elegantna torba podsjeća na dizajnerske komade, ali dolazi uz znatno pristupačniju cijenu i dostupna je u dvije boje – savršenoj bjeličastoj i efektnoj crvenoj

Torbe od tkane kože bezvremenski su modni klasik i već su sezonama među najpoželjnijim modnim dodacima. Jedan takav model, inspiriran kultnom Bottega Veneta estetikom i njihovom Intrecciato tehnikom tkanja kože, sada je dostupan i u high street ponudi, po puno pristupačnijoj cijeni. Riječ je o elegantnoj torbi iz Manga koja svojim pletenim uzorkom i sofisticiranim dizajnom djeluje izrazito luksuzno te neodoljivo podsjeća na modele s potpisom prestižnih dizajnerskih kuća.

Mango torba izrađena je od fine kože, a karakterizira je prepoznatljivi isprepleteni dizajn, nalik mreži, koji odiše bezvremenskom elegancijom. Svojim minimalističkim linijama i decentnim zlatnim detaljima djeluje izuzetno profinjeno pa je idealna je za one trenutke kada želiš svojim outfitom ostaviti dojam nenametljivog luksuza. Mango torba dolazi u dvije boje – nježnoj, bjeličastoj nijansi te upečatljivoj crvenoj, a njezina cijena iznosi 149,99 eura.

Ova torba će savršeno zaokružiti elegantnije outfite za posebne prilike, no lako će se uklopiti i u svakodnevne kombinacije. Zahvaljujući kompaktnom formatu i ručki za nošenje u ruci, idealna je kao dnevni chic dodatak, no uz pravi styling može zablistati i kao večernji statement komad.

Ako ti se sviđa ovakav stil, slične torbe s uzorkom pletenice možeš pronaći i u aktualnim kolekcijama drugih high street brendova poput Zare i Massimo Duttija. Ponuda je raznolika – od malih clutch torbica do većih vrećastih i shopper modela – a svi oni slijede trend pletene teksture koja podsjeća na luksuzne modne klasike.

