Žalovanje na holivudski način: Slavne udovice i udovci koji su ubrzo opet stali pred oltar

Neki ljudi vjeruju kako je zdravo i dobro da osoba nakon smrti svog partera krene dalje - čim se osjeća spremna za taj korak. Drugi pak smatraju kako nakon takve tragedije ne bi trebalo niti pomisliti na novu ljubav – barem dok ne prođe vrijeme žalovanja. Treći, vjerojatno oni najmudriji, reći će kako se ovakve stvari ne bi trebale ticati baš nikoga osim samog udovca ili udovice i njihove obitelji.

Nažalost, osobito u dobu društvenih mreža, većina ljudi ipak voli misliti kako imaju pravo drugima određivati koji je to ispravan način žalovanja za preminulim partnerom – iako sami vrlo vjerojatno nisu nikad nisu osjetili što znači takav gubitak u životu.

U svakom slučaju, ovo je situacija koja nije laka, ali još je mnogo teža kad je riječ o slavnim osobama čiji su privatni životi nerijetko doslovno pod povećalom javnosti. Celebovi neće morati slušati samo mišljenja rodbine i znatiželjnijih susjeda, nego će tisuće i tisuće ljudi imati nešto za reći o njihovim odlukama. Ipak, moguće osude okoline ove slavne face nisu zaustavile u njihovim namjerama da što prije ponovno pokušaju pronaći ljubavnu sreću. Evo koje su zvijezde požurile 'skinuti crninu i odjenuti vjenačnicu' - po kratkom postupku.

POGLEDAJ VIDEO: Kako se nositi s kritikom i samokritikom?

Jean Harlow – status veze: komplicirano je

Poznata kao prva holivudska plavuša seks-bomba, Jean Harlow, 1933. treći je put rekla 'sudbonosno da' kad je u brak ušla s uspješnim filmašem Harold Rossonom. Samo godinu prije ovog vjenčanja glumica je bila sklopila brak s redateljem Paulom Bernom koji je preminuo dva mjeseca nakon što je oženio ovu atraktivnu plavušu – navodno je bila riječ o samoubojstvu. Njihov brak, iako kratak, bio je prilično kompliciran. Naime, Bern je istovremeno bio u braku s još jednom ženom, Dorothy Millette, s kojom je cijelo vrijeme ostao u bliskom kontaktu. Na to da je ovo vjerojatno bila fatalna ljubavna priča ukazuje i činjenica što je Millette također digla ruku na sebe nekoliko dana nakon Berove smrti.

Nakon ove neobične priče, Harlow, inače poznata po filmskih ulogama 'zločestih cura', udala se za svog trećeg supruga u zrakoplovu, tijekom leta za Arizonu:

"Hal je bio uz mene tijekom u mojoj tuzi i tijekom tragedije koju sam prošla. Zajedno smo se igrali, zajedno smo radili i uvjerena sam kako sam pronašla savršenog partnera za sebe, što je san svake djevojke“, kazala je svojedobno za novineThe Pittsburgh Press. Ipak, san je kratko trajao jer se par rastao 1935. Dvije godine kasnije, Jean Harlow umrla je od posljedica bolesti bubrega, u dobi od samo 26 godina.

Stanley Tucci – zaruke s okusom krivnje

Slavni karakterni američki glumac Stanley Tucci davne 1995. imao je sve ono o čemu mnogi mogu samo sanjati – već je izgradio svoju glumačku karijeru, bio je angažiran za uloge u filmskim hitovima, a i na privatnom planu sve je išlo kao po loju – pred oltar je odveo svoju partnericu, socijalnu radnicu Kathryn Spath, s kojom je osnovao obitelj. Nažalost, 2006. godine njegova je supruga saznala da boluje od raka dojke, a bitku je izgubila tri godine kasnije, ostavivši za sobom troje djece. Udovac Tucci tijekom gostovanja na CBS Sunday Morning, 2021. kazao je:

„Žalovanje zapravo nikad ne prestaje. I nakon 11 godina još je uvijek teško," no dodao je i kako vjeruje da njegova pokojna supruga ne bi željela da njega i njihovu djecu preuzme bol.

Dvije godine nakon tragične smrti supruge, na setu smiraja filma Vrag nosi Pradu kolegica Emily Blunt upoznala je glumca sa svojom sestrom Felicity Blunt – i dogodila se ljubav. Prema njezinim riječima za The Times, Tucci je paničario i mučio ga je osjećaj krivnje kad ju je zaprosio. Ipak, par je pred oltar stao 2012. i skupa imaju dvoje djece.

Patton Oswalt – vjenčanje koje je podiglo prašinu

Svijet slavnog komičara i glumca Pattona Oswalta doslovno se srušio kad je njegova voljena supruga, spisateljica Michelle McNamara, iznenadna preminula u snu. Tragedija se zbila 2012. godine, a uzrok smrti navodno je bila kombinacija lijekova i neprepoznatog zdravstvenog problema. Simpatični je komičar tako ostao sam s kćeri Alice. Oswalt je na svom Facebook profilu, kako prenosi The Hollywood Reporter, godinu dana nakon smrti svoje partnerice objavio riječi koje diraju u srce:

„Mislimo na nju svaki dan – ona je još tako prisutna u našim životima, a na neki način to je ohrabrujuće i osnažuje nas“.

No, na iznenađanje mnogih ubrzo nakon toga glumica Meredith Salenger na svojoj je društvenoj mreži objavila veliku novost o zarukama sa zvijezdom serije Kralj Queensa:

„Najsretnija sam djevojka u svemiru!!! Volim te @pattonoswalt. Volim te Alice Oswalt!"

Neki su požurili čestitati paru, dok su drugi ostali u nevjerici. Glumac je svoju kolegicu oženio 2017. godine, a vijest o njihovom braku digao je mnogo prašine te se u javnosti otvorila debata o tome kada je dolično za udovicu i udovca stupiti u novi brak, odnosno koliko bi zapravo trebalo trajati žalovanje.

Faith Evans – život ide dalje

Generacija rođena osamdesetih vjerojatno se još dobro sjeća tragičnog događaja koji se zbio u ožujku 1997, kad je u pucnjavi život izgubio slavni reper Christopher Wallace, poznat pod imenom The Notorious B.I.G. U to je vrijeme glazbenik živio odvojen od svoje partnerice R&B pjevačice Faith Evans, ali službeno su još bili u braku, a godinu dana prije dobili su i sina Christophera Wallacea.

Samo 12 mjeseci nakon događaja koji je duboko potresao američku glazbenu scenu, Evans se udala za menadžera i producenta Todda Russawa. Za njihov je susret navodno zaslužna popularna reperica i producentica Missy Elliott. Skupa imaju dvoje djece, ali su se odlučili razvesti 2011. godine, a kao razlog za neuspjeli brak naveli su 'nepomirljive razlike u karakterima'. Evans koja se između ostalog proslavila po hitu Neve gonna let you go i treći je put stupila pred oltar, a njezin je posljednji izabranik bio reality zvijezda i glazbeni producent Stevie J. Njihov je brak imao mnogo uspona i padova te se na kraju raspao 2021. godine.

Elizabeth Taylor – prijateljici otela supruga

Treći suprug Elizabeth Taylor, kazališni i filmski producent Mike Todd, poginuo je kad se njegov privatni avion 'The Lucky Liz' srušio u Novom Meksiku, 1958. godine. Samo 14 mjeseci kasnije slavna se glumica udala za pjevača Eddieja Fishera – a ova je ljubavna priča prerasla u tipični holivudski skandal.

Prije Taylor, Fisher je bio u braku s kolegicom Debbie Reynolds, a njih su dvoje slovili za jedan od najpopularnijih parova svog vremena. Reynolds je za časopis People otkrila kako su ona i Taylor bile dugogodišnje prijateljice, a Fisher je navodno bio najbolji prijatelj s Toddom te mu je bio i kum na vjenčanju. Reynolds je, nakon Toddove smrti, navodno zamolila svog supruga Fishera ds posjeti ožalošćenu udovicu i pomogne joj – što je on i učinio, a ovo se druženje pretvorilo u romansu koja je završila brakom.

"Mislim da nikada nije stvarno voljela Eddieja. Bio joj je samo usputna zabava u vrijeme njezina žalovanja“, kazala je Reynolds za časopis People, 1983. godine.

Ipak, dvije su se filmske zvijezde opet srele na krstarenju, pomirile su se i obnovile svoje staro prijateljstvo.

Henry Fonda – žurno vjenčanje s ljubavnicom

Moglo bi se reći da je filmska zvijezda Henry Fonda serijski maladoženja, naime ženio se čak pet puta. Doduše, to u Hollywoodu nije nešto neobično, no ono što se smatralo kontroverznim bila je njegova olduka da doslovno odmah nakon smrti svoje žene uplovi u novu bračnu luku.

Naime, Henryjeva druga žena, Frances Ford Seymour, počinila je suicid u svojoj 42. godini. Par je dobio dvoje djece, Jane i Petera, koji su i sami nastavili očevim stopama i postali poznati glumci. Samo nekoliko mjeseci nakon nemilog događaja, zvijezda filmskog hita Plodovi gnjeva oženio je kazališnu producenticu Susan Blanchard. Zanimljivo je što je razlika u godinama bila pozamašna – Blanchard je bila mlađa čak 21 godinu, a navodno mu je prethodno bila ljubavnica. Par je usvojio kćer Amy, ali njihov brak nije bio dugog vijeka:

Fondov sin Peter otkrio je ponešto o razlazu svog oca i njegove puno mlađe bivše žene u razgovoru za Express, 2014. godine:

"Imao sam 15, a ona 27 godina kada je otišla. Živjeli smo u Rimu i ona nam je tijekom doručka saopćila kako želi otići. Bio sam shrvan i plakao sam, a ona je rekla: 'Mlada sam, želim plesati i zabavljati se. Moram biti slobodna'. I točno sam znao na što je mislila."

Roy Rogers – od tragedije do happy enda

Slavni pjevač i glumac Roy Rogers oženio je svoju prvu suprugu Grace Arline Wilkins 1936. godine. Nakon jednog desetljeća zajedničkog života Wilkins je umrla od komplikacija tijekom porođaja.

"Kad je moja supruga umrla po rođenju našeg trećeg djeteta, morao sam se istodobno suočiti sa zahtjevnom karijerom i odgovornošću podizanja troje dobre djece", rekao je svojedobno za Guideposts.

Rogers se ponovno povezao s kolegicom pjevačicom Daleom Evans u Atlantic Cityju. Njih su se dvoje bili upoznali na setu snimanja filma Kauboj i senjorita, 1944. godine, a pošto je Rogers postao udovac, počeli su ponovno surađivati i zaljubili se. Nakon što su mu njegova djeca dala blagoslov, Rogers je Evans odveo pred oltar 1947. godine

"Prije vjenčanja s Royem odjednom sam se uplašila. Nisam baš bila sigurna jesam li sposobna imati troje djece pa sam se zatvorila u ormar. Molila sam se i obećala sam Bogu da, ako mi pomogne u ovom braku, nikada, ni pod kojim okolnostima, neće doći do razvoda – jer sam htjela biti majka toj djeci", priznala je u razgovoru za Happy Trails Theatre.

Njezine su molbe bile uslišane jer su Rogers i Evans ostali zajedno do Rogerove smrti 1998. godine te su povećali obitelj za još petoro djece. Tri godine nakon smrti voljenog supruga Evans je preminula zbog zatajenja srca.