Tuna steak – sve što trebaš znati o pripremi i pečenju

Tuna steak je jedna od onih namirnica koja izgleda jednostavno, ali zahtijeva pažljivu pripremu da bi bio savršeno sočan i pun okusa. Ovaj vodič pokriva sve što trebaš znati – od vremena pečenja i pripreme na tavi ili u pećnici, preko začina i marinada, do kalorija i nutritivnih vrijednosti

Osim što je jednostavna za pripremu, tuna je jedna od onih namirnica koja je bogata omega-3 masnim kiselinama, proteinima, te različitim varijantama B vitamina. U narodu tuna steak još nazivaju "morska teletina", a uz losos je možda i najomiljenija vrsta ribe.

Tuna se može jesti sirova, a za one koji nisu fanovi sirove ribe, može ju se pripremiti prijanjem, pečenjem, prženjem ili je se konzervira za daljnju upotrebu. Tuna steak je delikatesa među ribama – mesnat, pun proteina i bogat omega-3 masnim kiselinama. Vrlo brzo se priprema, ali zahtijeva pažnju jer lako postane presuh ako se prepeče.

U nastavku donosimo nekoliko važnih savjeta i trikova koje vrijedi uzeti u obzir ako želiš pripremiti savršeni tuna steak.

Pexels

Kako pripremiti tuna steak za pečenje ili pirjanje?

Debiljna tuna odreska, bilo da se radi o pečenju na tavi ili pripremi na roštilju, izuzetno je važna kako bi meso ostalo sočno. Stoga je bitno tuna steak pripremiti tako da ima između 2-3 cm.

Za pečenje na roštilju preporučuje se korištenje drvenog ugljena jer postiže višu temperaturu od briketa. Odrezak pečemo direktno iznad vatre, koja bi trebala biti srednje visoke temperature. Idealna temperatura može se provjeriti tako da se dlan stavi na visinu od 7-8 cm od rešetaka gdje bi osoba trebala moći izdržati toplinu 2-4 sekunde (na visini dlana 7-8 cm od rešetke trebali biste moći izdržati toplinu 2-4 sekunde).

Tek nekoliko minuta prije pečenja, svaku od strana tuna odreska potrebno je lagano namazati maslinovim ulje, popapriti i posoliti.

Koliko dugo se peče tuna steak?

Tuna se peče vrlo kratko – obično 1,5 do 3 minute sa svake strane na jakoj vatri, ovisno o debljini i željenom stupnju pečenosti. Idealno je da sredina ostane ružičasta (medium rare), jer tada zadržava sočnost i puni okus. Potpuno pečena tuna može biti suha i vlaknasta.

Kako ispeći tuna steak na tavi?

Tuna neka bude sobne temperature (izvadi je iz hladnjaka barem 15 minuta ranije). Lagano je posuši papirnatim ubrusom i premaži maslinovim uljem. Začini solju, paprom ili začinima po želji (npr. limunova korica, češnjak u prahu, sezam). Zagrij tavu (najbolje od lijevanog željeza ili grill tavu) na visoku temperaturu dok ne postane jako vruća. Stavi tunu i peci oko 2 minute sa svake strane za srednje pečenu verziju. Odmah posluži – odlično ide s pečenim povrćem, salatom ili rižom.

Pexels

Tuna steak - recept

Sastojci:

2 tuna steaka (debljine oko 2-3 cm)

2 žlice maslinovog ulja

Sok jednog limuna

2 češnja češnjaka, sitno sjeckana

Sol i papar po ukusu

Svježi peršin za ukrašavanje

Priprema:

Marinada: U zdjeli pomiješajte maslinovo ulje, sok od limuna, sjeckani češnjak, sol i papar. U ovu marinadu stavite tuna steakove i ostavite da odstoje 15-20 minuta kako bi upili arome.

U zdjeli pomiješajte maslinovo ulje, sok od limuna, sjeckani češnjak, sol i papar. U ovu marinadu stavite tuna steakove i ostavite da odstoje 15-20 minuta kako bi upili arome. Zagrijavanje tave: Na srednje jakoj vatri zagrijte tavu koja ne lijepi (najbolje je koristiti tavu od lijevanog željeza).

Na srednje jakoj vatri zagrijte tavu koja ne lijepi (najbolje je koristiti tavu od lijevanog željeza). Pečenje: Tuna steakove izvadite iz marinade i stavite na zagrijanu tavu. Pecite ih 2-3 minute sa svake strane, ovisno o debljini steaka i željenoj razini pečenosti. Tuna steakovi su najbolji kad su srednje pečeni (medium rare), s blagom ružičastom sredinom.

Tuna steakove izvadite iz marinade i stavite na zagrijanu tavu. Pecite ih 2-3 minute sa svake strane, ovisno o debljini steaka i željenoj razini pečenosti. Tuna steakovi su najbolji kad su srednje pečeni (medium rare), s blagom ružičastom sredinom. Posluživanje: Gotove steakove pospite svježim peršinom i poslužite uz prilog po izboru, poput povrća na žaru ili salate.

Unsplash

Tuna steak sa sojom na žaru - recept

Sastojci:

2 tuna steaka (debljine oko 2 cm)

2 žlice sojinog umaka

1 žlica sezamovog ulja

1 žlica meda

1 žlica svježeg đumbira, naribanog

1 režanj češnjaka, sitno sjeckan

Sezamove sjemenke za posipanje

Priprema:

Marinada: U zdjeli pomiješajte sojin umak, sezamovo ulje, med, naribani đumbir i sjeckani češnjak. Tuna steakove stavite u marinadu i ostavite ih da odstoje najmanje 30 minuta, a po mogućnosti do 2 sata u hladnjaku.

U zdjeli pomiješajte sojin umak, sezamovo ulje, med, naribani đumbir i sjeckani češnjak. Tuna steakove stavite u marinadu i ostavite ih da odstoje najmanje 30 minuta, a po mogućnosti do 2 sata u hladnjaku. Priprema žara: Zagrijte roštilj na srednje visoku temperaturu. Prije stavljanja tuna steaka, pobrinite se da je roštilj čist i lagano nauljen kako bi se izbjeglo lijepljenje ribe.

Zagrijte roštilj na srednje visoku temperaturu. Prije stavljanja tuna steaka, pobrinite se da je roštilj čist i lagano nauljen kako bi se izbjeglo lijepljenje ribe. Grilanje: Tuna steakove izvadite iz marinade i stavite na roštilj. Pecite ih 2-4 minute sa svake strane, ovisno o debljini steaka i preferenciji pečenosti.

Tuna steakove izvadite iz marinade i stavite na roštilj. Pecite ih 2-4 minute sa svake strane, ovisno o debljini steaka i preferenciji pečenosti. Posluživanje: Prije posluživanja, steakove pospite sezamovim sjemenkama. Poslužite ih uz prilog po želji, poput riže, kvinoje ili salate s avokadom.

Koliko dugo se peče tuna na žaru?

Tuna odrezak stavimo na vruću rešetku roštilja, a nakon 60 sekundi pečenja ga zarotiramo za 60 stupnjeva kako bismo dobili grill oznake. Zatim, nakon dodatnih 40 sekundi, okrenemo odrezak na drugu stranu i pečemo ga još 90 sekundi. Kod pripreme tuna odreska važno je da unutrašnjost ostane sočna i lagano ružičasta.

Tuna steak u pećnici - recept

Sastojci:

2 tuna steaka (150–200 g svaki)

2 žlice maslinovog ulja

Sok i naribana korica pola limuna

1 češanj češnjaka (sitno nasjeckan ili protisnut)

Sol i svježe mljeveni papar

Svježi peršin ili ružmarin (po želji)

Priprema:

Zagrij pećnicu na 200°C.

U maloj posudi pomiješaj maslinovo ulje, limunov sok i koricu, češnjak, sol i papar.

Tuna steak premaži pripremljenom marinadom s obje strane. Možeš ga ostaviti da odstoji 10–15 minuta, ali nije nužno.

Na lim za pečenje stavi papir za pečenje i posloži odreske.

Peci 8–12 minuta, ovisno o debljini i željenoj pečenosti (tanji komadi su gotovi već nakon 7–8 min).

Po želji pospi svježim peršinom ili ružmarinom i odmah posluži.

Prijedlog za serviranje: Odlično se slaže s pečenim povrćem, mladim krumpirom ili svježom salatom.

Tuna steak – kalorije

Kalorijska vrijednost ovisi o načinu pripreme, ali prosječno: