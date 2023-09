Jedva smo ih prepoznali – slavne face koje s naočalama izgledaju potpuno drugačije

Kako im ne bi smetale u poslu ili smanjile šansu da dobiju željenu ulogu, mnogi holivudski glumci vješto skrivaju to da nemaju savršen vid. Neki su pobornici optičkih leća, a ima i onih koji su se odlučili na dugoročno rješenje - lasersku korekciju vida. No, neki celebovi svoj su nedostatak odlučili pretvoriti u prednost. Kad već moraju nositi naočale, mnoge su zvijezde odabrale da one, osim što su dioptrijsko pomagalo, budu i skupocjeni modni dodatak – naravno, s drizajnerskim potpisom. Među onima koji su poznati po tome da uvijek biraju trendi naočale definitivno je i mega slavna Oprah Winfrey.

Neke slavne osobe poput Jennifer Lopez i Jay-Z-a viđamo s uočljivim naočalima velikih okvira, dok drugi preferiraju klasičnu, sofisticiraniju varijantu pa biraju tanke, pravokutne okvire, poput, na primjer, princa Williama.

Bez obzira na to kakve su okvire odabrali te nose li ih samo za 'po doma' ili čak i na crvenom tepihu, ova slavna lica izgledaju poputno drugačije s naočalama na nosu – a neke od njih jedva smo prepoznali:

Jennifer Aniston

Legendarna 'prijateljica' Jennifer Aniston povremeno nosi naočale za vid, a mišljenja oko toga je li bolja u izdanju s ili bez njih su podijeljena. Neki smatraju kako slavna Rachel s naočalama izgleda kao stroga učiteljica, dok drugi pokušavaju kopirati njezin smart casual stil.

Ryan Gosling

Slavni glumac svoje dioptrijske naočale ne nosi stalno, iako možda bi trebao, jer prema mišljenju mnogih obožavateljica, s njima izgleda mnogo sofisticiranije. Vjerojatno bismo radi seksi naočala mogle sasvim zaboraviti da je ikad bio Ken.

Ashton Kutcher

Glumac koji se proslavio ulogom Michaela Kelsa u humorističnoj hit seriji Lude sedamdesete povremeno se u javnosti može vidjeti s naočalama četvrtastih okvira u 'namjerno se nisam potrudio' izdanju. Čini se kako bi muškarci mogli mnogo naučiti od ovog bivšeg modela jer je većini žena upravo ovaj štreberski look prilično seksi.

Kim Kardashian

Slavna reality zvijezda rijetko nosi naočale, iako joj stoje izvrsno, čega je, čini se, i sama svjesna. Naime, na početku svoje karijere na svom je Twitter profilu dala podršku svima koji ih trebaju nositi:

"Naočale za vid isto mogu biti veoma seksi. Sestre mi imaju mnogo različitih naočala koje vole nositi. Nitko se ne bi smio sramiti što nosi dioptrijske naočale. Štreberski je izgled seksi."

Gigi Hadid

Među slavnim facama koje povremeno nose dioptrijske naočale, model Gigi Hadid vjerojatno je jedna od onih kojima stoje daleko najbolje. Zato i ne čudi što, kad ne nosi revije, 28-godišnja manekenka rado nosi šik dizajnerske naočale za vid.

Emma Watson

Glumica koja se proslavila kao Hermione u serijalu filmova Harry Potter dioptrijske naočale nosi samo kad nije na setu ili na crvenom tepihu. To je šteta jer s njima, smatraju njezini obožavatelji, izgleda kao slatka mala štreberica i miljenica svakog profesora.

Pedro Pascal

Čileanski glumac svjestku je slavu stekao zahvaljujući seriji The Last of Us u kojoj je utjelovio lik samohranog oca. No, prave obožavateljice u ovog su se 47-godišnjaka zaljubile još u vrijeme dok je glumio Oberyna Martella u četvrtoj sezoni Igre prijestolja. Kad se u javnosti pojavio s naočalama tamnih okvira samo je potvrdio svoj novopečeni status miljenika ženskog dijela publike.

Jennifer Lopez

J.Lo poznata je kao ljubiteljica velikih glamuroznih sunčanih naočala s tamnim staklima koje su postale njezin zaštitni znak, ali slavna pjevačica ponekad nosi i dioptrijske naočale s kojima, moramo priznati, izgleda kao sasvim druga osoba. Iako više izgleda kao Jenny from the block nego diva na kakvu smo navikli, Jennifer Lopez s dioptrijskim naočalama pojavljuje se i na službenim događanjima. Bez obzira na drugačiji stil, naočale joj, složit će se muški dio obožavatelja, ne oduzimaju baš ništa od njezina seksepila - baš naprotiv.