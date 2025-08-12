Horoskop za utorak: Ovnovi se trebaju uozbiljiti, a ribe samo umjereno

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Ako se fokusirate na svoj smisao za humor, uspjet ćete pobijediti i odagnati sve ljubavne brige. POSAO: Iako izgleda kao da je jedan naoko nevažan posao dovršen, vi ste ona karika koja treba povući još malo kako bi to bilo gotovo. ZDRAVLJE&SAVJET: Uozbiljite se.

Bik

LJUBAV: Vaš ljubavni plan mogao bi vam se obiti o glavu. Niti je pametan, niti moralan. Bolje je poslušati druge. POSAO: Danas nećete biti realni u procjenama posla. Potrebno je da se što više povežete s drugima i da ih slijedite. ZDRAVLJE&SAVJET: Pretjerivanja u konzumacijama, posebno slatkog.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn minMaratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Blizanci

LJUBAV: Dobar dio dana provest ćete razmatrajući svoje prioritete u ljubavnom životu. Bit će tu nekih rošada. POSAO: Nećete biti potpuno zadovoljni financijskim stanjem, a u isto vrijeme bit ćete skloni trošenju. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite zlatnu sredinu.

Rak

LJUBAV: Trebat će malo diplomacije da vi i voljena osoba usuglasite stavove na koji ćete način uživati. POSAO: Čuvajte se iluzija i zabluda. Danas nećete biti objektivni u procjenama. Stoga potražite savjetnika ili pričekajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte se napiti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn minMaratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Lav

LJUBAV: Pred vama su novi izazovi koji će vas inspirirati za veća djelovanja u ljubavi. Naći ćete ravnotežu. POSAO: Mali financijski izdaci učinit će ovaj dan blago nestabilnim, ali to je prolazno. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je kašalj.

Djevica

LJUBAV: Neki će biti prilično slatkorječivi i brzi u dijeljenju komplimenata. Ne zaboravite na uvjerljivost. POSAO: Znat ćete se prilagoditi svakoj novoj situaciji jer će vaš šarm i sposobnost diplomacije biti na visini. ZDRAVLJE&SAVJET: Ostanite svoji.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn minMaratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Vaga

LJUBAV: Vaš ljubavni život bit će uredan, a vi otvoreni za svaki partnerov prijedlog. Koristit ćete i intuiciju u ljubavi. POSAO: Nalazite se u fazi istraživanja malih stvari koje bi mogle doprinijeti boljem poslovanju. ZDRAVLJE&SAVJET: Dolazite do novih rješenja.

Škorpion

LJUBAV: Danas ćete dobiti priliku da se zajedno maknete s uobičajenih mjesta kretanja bilo kroz izlet, bilo kroz putovanje. POSAO: Vjerojatno ćete se sve bolje povezivati s kolegama koji nisu iz vašeg mjesta rada. Bit će to konstruktivna suradnja. ZDRAVLJE&SAVJET: Provjerite svoj auto.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn minMaratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Strijelac

LJUBAV: Danas ćete blistati i pokušati privući osobu do koje vam je stalo. Gledat ćete da brzo pređete s riječi na djela. KARIJERA: Bez obzira na to što možete računati na podršku kolega, vi ćete se i dalje imati potrebu dokazivati. To je profesionalno. ZDRAVLJE&SAVJET: Smirite strasti.

Jarac

LJUBAV: Pitat ćete se koliko vrijedi vaša veza i odnos. Očekivali ste nešto više, a do toga treba još poraditi. POSAO: Prolazni izdaci koji nisu bili planirani malo će vas zabrinuti. Ipak, brzo ćete naći načina da sve to nadoknadite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ide vam matematika.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn minMaratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Vodenjak

LJUBAV: U popodnevnim satima vaša najdraža osoba prestat će ponavljati svoje zahtjeve i spustit će se na zemlju. POSAO: Bit ćete kooperativni, iako se nećete baš u svemu složiti sa suradnicima. No ovaj zreo pristup kasnije će donijeti rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o posjetu liječniku,

Ribe

LJUBAV: Vaša ljubaznost i šarm sigurno će vam donijeti još poneko novo poznanstvo ili dodatne bodove u postojećoj vezi. POSAO: Trebate se osloniti na konkretne rezultate koji su opipljivi. Samo tako možete nastaviti dalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite umjereni u svemu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn minMaratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn