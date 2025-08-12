Petra Meštrić za Žena.hr: Zaštita od komaraca i što napraviti nakon uboda

Kada komarac ubode, ubrizgava malu količinu sline koja sadrži antikoagulanse, koji sprječavaju zgrušavanje krvi kako bi lakše sisao tu krv. Imunološki sustav to prepoznaje kao stranu tvar i reagira otpuštanjem histamina

Tijekom ljetnih mjeseci komarci postaju gotovo neizbježni gosti. Osobito na područjima koja su blizu rijeka i jezera. Iako većinu ljudi oni asociraju na svrbež, neugodne ubode i crvenilo kože oko uboda, u nekim slučajevima oni predstavljaju i veliki javnozdravstveni rizik. Komarci su jedna od najrasprostranjenijih životinjskih vrsta. Postoji preko 3500 vrsta i podvrsta komaraca a tri roda uzrokuju ugrize ljudi: Anopheles, Culex i Aedes. Samo ženke komaraca grizu ljude, jer krv osigurava hranjive tvari potrebne za proizvodnju jaja.

Ubod sam po sebi ne boli, ali reakcija tijela na slinu komarca izaziva reakciju. Kada komarac ubode, ubrizgava malu količinu sline koja sadrži antikoagulanse, koji sprječavaju zgrušavanje krvi kako bi lakše sisao tu krv. Imunološki sustav to prepoznaje kao stranu tvar i reagira otpuštanjem histamina. Posljedice svi znamo a to su svrbež, crvenilo i oteklina. Ljudi različito reagiraju na ubode komaraca, upravo zbog svog imunološkog sustava. Većina ima samo lokalnu reakciju na koži, malog promjera. Rijetko, ubodi komarca mogu izazvati velike lokalne reakcije sa simptomima, kao što su vrućica, urtikarija, angioedem te anafilaksija.

Posljedične reakcije mogu biti infekcija kože zbog češanja i sekundarne bakterijske infekcije. S globalnim zatopljenjem i povećanom mobilnošću ljudi, raste i rizik od bolesti koje komarci prenose pa je tu potreban dodatan oprez.

Kako se zaštititi od komaraca:

Izbjegavajte boravak na otvorenom u zoru i sumrak, tad su komarci najaktivniji

Nosite laganu, ali dugu odjeću

Koristite repelente (sredstva za odbijanje insekata), osobito na izloženim dijelovima tijela

Postavite mrežice na prozore i vrata

Uklanjajte stajaću vodu oko kuće ona je leglo komaraca

Ne povodite puno vremena u blizini stajačica, posebno ljeti, uvečer

Na putovanjima u tropske krajeve, konzultirajte liječnika o mogućoj preventivnoj terapiji

Kad vas komarci ipak ugrizu:

Prvo, koliko god vas svrbjelo nemojte se češati. Na koži žive različite vrsta bakterija koje su uglavnom bezopasne ali ako imate otvorenu ranu, možete utrljati bakterije s kože u tu malu ranu i dobiti infekciju.

Ove infekcije mogu uzrokovati crvenilo, oticanje, mjehure, osjetljivost, iscjedak. Mogu se liječiti antibioticima, ali u rijetkim slučajevima može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput sepse.

Ugrize ne bismo smjeli češati niti zato što naše tijelo počinje oslobađati više histaminskih stanica, što će ugriz učiniti još svrbljivim.

Stavite lokalno hladne obloge ili led umotan u neku tkaninu, ne direkt na ugriz. To smanjuje lokalnu vazodilataciju, edem i provodnost živčanih impulsa koji prenose osjećaj svrbeža. Ponovite više puta dnevno.

Kupite u ljekarni preparate npr s cinkovim oksidom koji ublažavaju svrbež.

Ako imate lokalne ili oralne antihistaminike te lokalne kortikosteroide po preporuci liječnika.

Možete područje prati blagim sapunom i vodom.

Limun, ocat, eterična ulja i slično nemojte nanositi na otvorenu kožu jer mogu izazvati dodatne iritacije a nisu dokazano učinkovitiji od npr. obloga. U većini slučajeva ubodi komaraca su samo neugodni uz osjećaj svrbeža i blagog crvenila te ne zahtijevaju ozbiljniju medicinsku intervenciju. Međutim ako se pojavi jači otok, bol, gnojni iscjedak, povišena temperatura, otežano disanje i vrtoglavica to može ukazivati na ozbiljniju reakciju. U takvim slučajevima odmah potražite liječničku pomoć.