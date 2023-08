Nije sve baš tako savršeno: Kako slavne dame izgledaju na Instagramu, a kako u stvarnosti?

I nije neka tajna da svi mi pa tako i brojne slavne osobe volimo malo 'dotjerati' fotografije koje objavljujemo na društvenim mrežama. Svatko se na društvenim mrežama trudi predstaviti u što boljem svjetlu, a celebovi nisu ništa drugačiji.

Korištenje Photoshopa i brojnih drugih alata i aplikacija za brisanje bora i drugih nedostataka danas je postalo gotovo uobičajeno, a i mnoge poznate dame vole na Instagramu objavljivati svoje uljepšane fotografije.

Ponekad fotografije koje zvijezde objavljuju na svojim profilima na društvenim mrežama baš i ne odgovaraju onima koje su snimili profesionalni fotografi na crvenom tepihu. Neke od takvih primjera izdvojile smo u nastavku, a ove su fotografije samo dobar podsjetnik da su društvene mreže i stvarni život dva posve različita svijeta koja se ne bi trebala međusobno uspoređivati.

Naomi Watts

Australska glumica Naomi Watts zaista je izgledala glamurozno na crvenom tepihu uoči dodjele Zlatinih globusa 2020. godine. Međutim, prije no što je objavila svoj look na Instagramu, lijepa je glumica ipak odlučila malo popeglati svoje borice. Naime, njezine su bore na fotografijama koje je snimio fotograf na crvenom tepihu puno izražajnije.

Kate Hudson

Iako je i u stvarnosti prava ljepotica, i glumica Kate Hudson voli malo uljepšati svoj izgled. Uoči premijere filma 'Mona Lisa and the Blood Moon', 44-godišnja zvijezda na Instagramu je objavila svoj savršeni look i lice bez bora, no fotografije sa crvenog tepiha nisu bile tako savršene.

Paris Hilton

Influencerica Paris Hilton prava je 'profesionalka' kad su u pitanju photoshopiranje i brojne druge tehnike za uljepšavanja pa tako na fotografijama koje objavljuje na svom Instagram profilu izgleda gotovo neprepoznatljivo.

Kerry Washington

Slavna glumica Kerry Washington još je jedna u nizu slavnih dama koje vole malo 'popraviti' svoj izgled na fotografijama za društvene mreže. Uoči dodjele nagrade Emmy na crvenom tepihu lijepa je glumica izgledala uistinu fantastično, no ne baš toliko savršeno kao na fotografijama koje je objavila na svom Instagram profilu.

Chloë Grace Moretz

Osim što je iznimno talentirana, mlada glumica Chloë Grace Moretz prava je ljepotica. Blistala je i na premijeri filma 'Mother Android'. Glumici je 26 godina, no na njezinom licu počele su se primjećivati prve bore pa ih je ona odlučila 'ukloniti' prije nego što je objavila svoje fotografije na Instagramu.

Gwen Stefani

Nažalost, i slavna glazbenica Gwen Stefani pokleknula je pred trendom plastičnih operacija pa fanovi na društvenim mrežama često komentiraju kako nekad lijepa pjevačica danas izgleda gotovo neprepoznatljivo. Fotografije koje Gwen objavljuje na Instagramu baš i nisu realan prikaz njezinog stvarnog izgleda.

Demi Moore

Činjenica je da glumica Demi Moore za svoje godine izgleda zaista fantastično, no fotografije koje vidimo na njezinom Instagram profilu ipak su malo drugačije od toga kako 60-godišnja glumica izgleda u stvarnosti.