Final sale u Fashion Company i Fashion&Friends trgovinama – sve cijene padaju!

FINAL SALE traje do isteka zaliha, a najpoželjniji komadi brzo nestaju – zato požuri i osiguraj svoj omiljeni brend po najboljoj cijeni

Prilika za uštedu i ulov najboljih ljetnih kombinacija. Vrijeme je za završni shopping sezone! Od 11. kolovoza, Fashion&Friends i Fashion Company trgovine diljem Hrvatske – kao i webshop fashionandfriends.com – započinju FINAL SALE, završni val ljetnog sniženja koji donosi najveće modne prilike ove godine.

Na sniženju su najtraženiji svjetski brendovi: Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Steve Madden, HUGO, Superdry i mnogi drugi. Ljetni klasici, bezvremenski favoriti i komadi inspirirani modnim pistama sada su dostupni po cijenama koje jednostavno ne možeš zanemariti.

Bilo da tražiš lagane haljine, topove, torbe i stylish sandale koje prate tvoje ljetne dane i večeri, ili polo majice, košulje i modne dodatke koji podižu svaki muški outfit – sada je pravi trenutak da obnoviš garderobu.

Popusti su dostupni u trgovinama u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Puli, Osijeku i Zadru, kao i online na fashionandfriends.com te putem mobilne aplikacije.

Ljeto je tvoje. Stil također. Iskoristi FINAL SALE – i zablistaj!

FASHION&FRIENDS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

FASHION&FRIENDS JOKER CENTAR, Put Brodrice 6

FASHION&FRIENDS CITY CENTER ONE SPLIT, Vukovarska 207

FASHION&FRIENDS MALL OF SPLIT, Josipa Jovica 93

FASHION&FRIENDS PORTANOVA OSIJEK Svilajska ul. 31a

FASHION&FRIENDS SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

FASHION&FRIENDS TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

FASHION&FRIENDS MAX PULA, Ulica Stoja 14A, Pula

FASHION&FRIENDS OUTLET Designer Outlet Croatia

CALVIN KLEIN ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

CALVIN KLEIN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

TOMMY HILFIGER ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

TOMMY HILFIGER MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

TOMMY HILFIGER Trg kralja Tomislava 1, Split

TOMMY HILFIGER SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

TOMMY HILFIGER TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

GUESS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

GUESS MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

GUESS OUTLET Designer Outlet Croatia

LIU JO ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

HUGO MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

HUGO SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

STEVE MADDEN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

SUPERDRY MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93