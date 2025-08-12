Veliko platno, mala cijena - svi u Cinestar za samo 2,50 eur!

Uživajte u filmskim hitovima po super cijeni samo u srijedu 20. kolovoza - vrijedi za sva CineStar kina u Hrvatskoj!

U srijedu, 20. kolovoza, CineStar kina diljem Hrvatske donose poseban ljetni filmski doživljaj po cijeni koja se ne propušta – svi filmovi, na svim lokacijama, bit će dostupni po cijeni od samo 2,50 eura!

Tradicionalna ljetna jednodnevna akcija na oduševljenje svih generacija već godinama privlači tisuće ljudi koji nerijetko pogledaju i dva filma na velikom platnu, u jednom danu.

Akcija „Dan za 2,50 €“ savršena je prilika za izlazak u kino – bilo da dolazite sami, s prijateljima ili cijelom obitelji, jer vas očekuje raznolik filmski program koji uključuje blockbustere, akcijske avanture, animirane filmove i naslove domaće produkcije. Gledatelji će moći uživati u hitovima poput “Fantastična 4: Prvi koraci”, vizualno impresivne Marvelove retro-futurističke avanture, “F1 film” – visokooktanski film godine s Brad Pittom i Javierom Bardemom, zatim tu je “Superman” koji je najavio novu eru DC filmova, “Goli pištolj” urnebesna komedija s Pamelom Anderson i Liamom Neesonom i “Šašaviji petak” s povratkom Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan u omiljenim ulogama majke i kćeri koje “zamijene tijela”! Ljubitelji horora mogu birati između jezivog trilera “Trenutak nestajanja” i psihološke napetosti u filmu “Zajedno”, dok je za mlađu publiku i cijelu obitelj na programu animirani “Štrumpfovi film” - legendarni Štrumpfovi vratili su se na velika platna spremniji, plaviji i zabavniji no ikada prije, a tu je i domaći dječji hit “Bumbarovo ljeto” te mnogi drugi.

“Dan za 2,50 €” uključuje sve redovne projekcije, kao i IMAX 2D i 3D filmove, bez dodatnih nadoplata za formate, duljinu filma, sjedala posebne kategorije poput Love Boxa, VIP sjedala, Royal Beds ili eXtreme. Također, zagrebačko boutique kino Kaptol Boutique Cinema taj dan neće nuditi svoju uobičajenu Boutique uslugu, već će cijena ulaznice za sva sjedala u kinu biti jednaka – 2,50 eura. Uživanje u najnovijim filmskim naslovima po ovoj cijeni moguće je i u premium dvoranama poput ScreenX (dostupne u Splitu, Rijeci, Varaždinu i Zagrebu) te 4DX dvoranama (Zagreb, Rijeka i Split), uz dodatnu nadoplatu za te jedinstvene formate.

Ulaznice su u prodaji putem CineStar aplikacije, online ili na blagajnama kina. Broj sjedala je ograničen, nisu moguće rezervacije te se preporučuje da svoje ulaznice osigurate na vrijeme i iskoristite ovu iznimnu priliku za vrhunski kino doživljaj po najpovoljnijoj cijeni ovog ljeta.

