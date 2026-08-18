Vikend bijeg za odrasle nadomak Hrvatske: Hotel Premier Aqua krije se u zelenilu Fruške gore

Umjesto klasične hotelske animacije i obiteljskih sadržaja, naglasak je na wellnessu, opuštanju, zdravlju, gastronomiji i privatnosti

Trend putovanja namijenjenih isključivo odraslima posljednjih godina sve je izraženiji. Putnici sve češće traže mir, privatnost, wellness i vrhunsku uslugu, daleko od svakodnevne užurbanosti. Upravo zato adults only hoteli postaju jedan od sve traženijih oblika odmora. U tom se segmentu posebno ističe Hotel Premier Aqua, smješten u Vrdniku na obroncima Nacionalnog parka Fruška gora. Kao prvi adults only hotel u Srbiji, svoj je koncept prilagodio gostima starijima od 18 godina, stvarajući prostor u kojem su tišina, udobnost i individualni pristup u središtu iskustva. Umjesto klasične hotelske animacije i obiteljskih sadržaja, naglasak je na wellnessu, opuštanju, zdravlju, gastronomiji i privatnosti.

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Samo sat vremena od granice s Hrvatskom

Jedna od velikih prednosti Hotela Premier Aqua njegova je lokacija. Hotel se nalazi u sklopu kompleksa Fruške Terme, u pitoresknom Vrdniku, na području poznatom po termalnim izvorima, šumama i čistom zraku. Od granice s Hrvatskom potrebno je otprilike sat vremena vožnje, dok se iz Novog Sada do Vrdnika stiže za svega tridesetak minuta automobilom. Blizina većih gradova čini ovu lokaciju posebno zanimljivom za vikend odmor, wellness bijeg ili kraći odmor u prirodi. Položaj na obroncima Fruške gore dodatno povezuje hotelsku ponudu s prirodom, termalnim vodama i zdravstvenim turizmom, po čemu je ovaj dio Srbije poznat već desetljećima.

Od hotela s pet zvjezdica do ekskluzivne adults only destinacije

Hotel Premier Aqua svečano je otvoren 30. kolovoza 2012. godine, a prve goste primio je 1. rujna iste godine. Investitor je kompanija Promont Group, dok projekt potpisuje novosadski Atelje Ratan. U trenutku otvaranja Premier Aqua bio je prvi hotel s pet zvjezdica u Banji Vrdnik te jedanaesti hotel najviše kategorije u Srbiji. Velika promjena uslijedila je deset godina kasnije. Tijekom 2022. godine hotel je promijenio koncept poslovanja i postao prvi adults only hotel u Srbiji, odnosno hotel namijenjen isključivo gostima starijima od 18 godina. Time je odgovorio na sve veću potražnju za odmorom u mirnom okruženju, bez dječje buke i gužve. Koncept je posebno zanimljiv parovima, gostima koji traže wellness vikend, poslovnim putnicima i svima koji žele nekoliko dana potpunog odmora.

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54 luksuzne sobe, wellness, medicinski centar i kongresni sadržaji

Hotel Premier Aqua raspolaže s 54 luksuzne smještajne jedinice različitih kategorija. Ponuda uključuje Superior i Deluxe sobe, kao i prostranije Spa, Royal i predsjednički apartman. Većina smještajnih jedinica ima balkon ili terasu s pogledom prema bazenskom kompleksu ili zelenilu Fruške gore. No smještaj je samo jedan dio ponude. Hotel objedinjuje nekoliko različitih sadržaja: Katarsys Wellness & Spa centar, Aqua Medica, medicinski centar specijaliziran za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, kongresni centar s pet multifunkcionalnih dvorana,pristup wellness sadržajima resorta Fruške Terme, bazene, saune i sadržaje namijenjene rekreaciji i opuštanju. Upravo kombinacija luksuznog smještaja, wellnessa i medicinskih sadržaja čini Premier Aqua nešto više od klasičnog hotela za vikend odmor.

Arhitektura koja povezuje hotel s prirodom Fruške gore

Hotel Premier Aqua projektiran je u suvremenom arhitektonskom stilu, s naglaskom na jasne linije, funkcionalnost i povezanost s prirodnim okolišem. Velike staklene površine omogućuju obilje prirodnog svjetla te vizualno povezuju unutrašnjost hotela sa zelenilom Fruške gore. Jednostavni volumeni i suvremeni materijali stvaraju elegantan izgled bez pretjeranih dekorativnih elemenata. Raspored prostora osmišljen je tako da povezuje smještajni dio, wellness, restoran, kongresne sadržaje i medicinski segment u funkcionalnu cjelinu.

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Medical Spa koji je osvojio međunarodno priznanje

Posebnost Hotela Premier Aqua posebno dolazi do izražaja u njegovom medicinskom segmentu. Aqua Medica osvojila je ESPA Innovation Award, nagradu Europske SPA asocijacije za najinovativniji Medical Spa koncept. Prema podacima hotela, Premier Aqua tako je postao prvi hotel izvan Europske unije kojem je dodijeljeno ovo priznanje. Dodatno priznanje stiglo je 2020. godine, kada je hotel postao prvi certificirani Medical Spa objekt na Balkanu s međunarodnim certifikatom The International Quality System for Medical Spa and Wellness. Takva kombinacija medicinskih programa i klasične wellness ponude dodatno je pozicionirala Premier Aqua među zanimljivije destinacije za zdravstveni i wellness turizam u regiji.

Neobično rješenje u bazenima: Zašto su korišteni aluminijski paneli?

Jedan od zanimljivijih detalja krije se u bazenskom kompleksu resorta Fruške Terme. Za razliku od klasičnih wellness centara, gdje se za oblaganje bazena i pojedinih površina najčešće koriste keramičke pločice, na određenim su površinama korišteni aluminijski paneli. Takvo rješenje omogućuje stvaranje većih, gotovo neprekinutih površina s manje spojeva. Budući da upravo fuge mogu biti zahtjevnije za održavanje i čišćenje, smanjenje njihova broja može olakšati održavanje površina i pridonijeti higijenskim standardima prostora. Riječ je o tehničkom detalju koji možda nije vidljiv na prvi pogled, ali pokazuje koliko se kod projektiranja modernih wellness prostora pažnje posvećuje funkcionalnosti i održavanju.

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