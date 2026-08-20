Horoskop za petak: Ovnovi će morati usporiti, dok će se vage osjećati blokirano

Petak donosi složenu astrološku sliku kojom dominira opozicija Venere u vagi i Saturna u ovnu. Ovaj planetarni sraz stvara napetost između naših želja za ljubavlju, skladom i užitkom s jedne strane, te osjećaja odgovornosti, ograničenja i obaveza s druge

Ovan

LJUBAV: Planetarni utjecaji mogu stvoriti pritisak između partnerskih odnosa i osobne odgovornosti. U ljubavi se otvara prilika da napravite prvi korak koji dugo čekate, a vaša iskrena strast privlači pravu osobu. POSAO: Hrabra ideja može otvoriti nove mogućnosti, no ključno je završiti započete zadatke prije preuzimanja novih. Strpljenje s detaljima donosi rezultate koji traju. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša hrabrost danas je snaga, ali mudrost je ta koja vodi do uspjeha. Tijelo vam šalje signale da usporite; poslušajte ga i iskoristite energiju za boravak na svježem zraku.

Bik

LJUBAV: Vaša je postojanost najveća vrlina, pružajući partneru osjećaj sigurnosti. Pokažite i svoju nježniju stranu. POSAO: Kolege cijene vašu pouzdanost, a suradnja s osobom koja cijeni temeljitost otvara prostor za konkretan dogovor. Financijska situacija polako se popravlja. ZDRAVLJE&SAVJET: Stabilna energija nosi vas kroz dan, no opozicija vašeg vladara Venere sa Saturnom donosi svojevrsni test realnosti. Ako osjetite otpor prema novome, zastanite i preispitajte svoje strahove. Večer posvetite opuštanju uz lagano istezanje.

Blizanci

LJUBAV: Neočekivana poruka ili susret mogli bi vam uljepšati dan i donijeti zanimljiv flert. Vaša razigrana komunikacija i duhovitost otvaraju vrata novim poznanstvima i omekšavaju napete situacije u vezi. POSAO: Vaša kreativnost dolazi do izražaja, a sposobnost obavljanja više zadataka istovremeno donosi vam priznanje. Zapišite ideje koje vam dolaze, jer bi mogle biti vrijedne. ZDRAVLJE&SAVJET: Današnja planetarna napetost može donijeti osjećaj da vas obaveze sputavaju. Pripazite na mentalnu iscrpljenost i uzmite kratke pauze.

Rak

LJUBAV: Dan donosi toplinu u emotivnim odnosima, a vaša ranjivost postaje most ka većoj bliskosti s partnerom. Ne dopustite da vas tuđe primjedbe pokolebaju. POSAO: Poslovne i obiteljske obveze mogle bi se ispreplesti, stoga ne pokušavajte sve riješiti sami. Sposobnost slušanja čini vas dragocjenim sugovornikom u poslovnim pregovorima. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša intuicija danas je izoštrena i vodi vas prema ispravnim odlukama brže od logike. Dovoljno sna i kvalitetan odmor danas su vam prioritet za obnovu energije.

Lav

LJUBAV: U središtu ste pozornosti, a vaša karizma i odlučnost otvaraju vrata novim prilikama. Partner će biti ponosan na vas, dok slobodne lavove očekuje zanimljivo poznanstvo. POSAO: Hrabra ideja koju predložite može naići na odobravanje. Budite velikodušni i podijelite zasluge s timom kako biste izgradili istinski autoritet. ZDRAVLJE&SAVJET: Dopustite i drugima da zasjaju. Vaša unutarnja vatra traži zdrav odušak, pa iskoristite dan za kretanje. Kratka šetnja u prirodi obnovit će vam životnu energiju.

Djevica

LJUBAV: Vaša pažnja prema sitnicama pokazuje voljenoj osobi koliko vam je stalo. Mali, promišljeni znakovi pažnje govore više od riječi. POSAO: Preciznost i posvećenost detaljima danas vam donose prednost. Moguće je da ćete uočiti grešku koju su drugi previdjeli i tako spriječiti veći problem. Dan je odličan za rješavanje administrativnih i financijskih pitanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Jedan dovršen zadatak vrijedi više od deset započetih. Kvalitetan san obnovit će vašu sabranost bolje od prekovremenog rada.

Vaga

LJUBAV: Vaš šarm i diplomacija danas su ključni alati za premošćivanje nesporazuma. Nemojte odgađati iskren razgovor s partnerom iz straha da ne narušite mir. POSAO: U poslovnom okruženju suradnja donosi bolje rezultate od samostalnog rada. Postavite jasne granice na ljubazan način. ZDRAVLJE&SAVJET: S Venerom u vašem znaku u opoziciji sa Saturnom, mogli biste se osjećati blokirano ili ograničeno. Želje i odgovornosti bit će u sukobu. Odvojite trenutak tišine samo za sebe.

Škorpion

LJUBAV: Dan traži iskrene emocije i duboke razgovore. Vaša strast privlači posebnu pažnju, a ako ste sami, netko vas promatra s interesom. POSAO: Ne bojte se zahtjevnog zadatka, jer upravo izazovi bude ono najbolje u vama. Vaša snažna volja pokreće projekte koji su dugo stajali. Diskrecija se danas isplati više od isticanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Intuiciji dodajte i dozu trezvenog razmišljanja prije donošenja odluka. Pripazite na razinu stresa i ne preuzimajte tuđe brige na sebe.

Strijelac

LJUBAV: Iskrena riječ produbit će vezu više od bilo kakvog poklona. Slobodne pripadnike znaka mogao bi iznenaditi nepredvidiv susret. POSAO: Spremnost na učenje otvara vam vrata koja niste ni primjećivali. Prihvatite zadatak koji vas pomalo plaši, jer upravo tu najviše rastete. ZDRAVLJE&SAVJET: S Mjesecom u vašem znaku osjećate optimizam, no planetarni utjecaji zahtijevaju balansiranje između želje za avanturom i svakodnevnih dužnosti. Voda i lagani obroci pomoći će vam da zadržite vedrinu.

Jarac

LJUBAV: Strpljenje u ljubavi donosi mir, stoga ne žurite s rješenjima. Dopustite si da budete manje suzdržani; nježnost koju pokažete vratit će vam se dvostruko. POSAO: Vaš vladar Saturn je u izazovnom aspektu, što može donijeti prepreku, posebno u balansu između karijere i privatnog života. Vaša pouzdanost i disciplina dolaze do izražaja, a upornost primjećuju pravi ljudi. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaš pristup se isplati. Kratka šetnja na svježem zraku vratit će vam bistrinu uma.

Vodenjak

LJUBAV: Nemojte se bojati pokazati emocije; iskrenost otvara vrata dubljem povjerenju. Samci bi mogli upoznati nekoga neobičnog na mjestu koje rijetko posjećuju. POSAO: Originalne ideje danas privlače pažnju, stoga slobodno iznesite ono što se drugi ne usuđuju. Timski rad vam ide od ruke kada se osjećate slobodno, a suradnja donosi rješenja koja sami ne vidite. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je prolazna nervoza, ali lako ćete je nadvladati fizičkom aktivnošću ili šetnjom.

Ribe

LJUBAV: Vaše srce osjeća i ono što drugi tek naslućuju, stoga partneru pristupite s toplinom. Iskren razgovor navečer može razriješiti tihi nesporazum. POSAO: Ne podcjenjujte svoj dar, jer ono što vama dolazi s lakoćom, za druge ima veliku vrijednost. Ne dopustite da vas tuđe sumnje udalje od dobrih ideja. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša intuicija pomaže vam prepoznati što vrijedi prihvatiti, a što odbiti. Potrebno vam je više odmora i kvalitetnog sna kako biste sačuvali energiju.

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