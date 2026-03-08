Gastro doživljaj Fruške Gore: Od domaćih uštipaka do trendy okusa vojvođanske Toskane
Prekrasna Fruška Gora godinama privlači gastronome koji upravo u ljepoti netaknute prirode, skrivenim salašima, vinarijama i restoranima žele uživati u jedinstvenoj gastronomiji i kapljici vina lokalnih sorti. Spadate li i vi u ljubitelje gastronomije, Vojvođanski Srijem (samo je 350 km od Zagreba i 100 od Osijeka) ima što pokazati. Ovdje su tanjuri kreirani tako da se na njima dodiruje moderno i tradicionalno, vinarije nude odlična vina, a cijene su daleko povoljnije od onih na koje smo navikli. Želite li doživjeti gastronomiju cijele regije na jednom mjestu automobil parkirajte u Vrdniku, na ulasku u resort Fruške Terme. Upravo tu vas čeka pet restorana s različitim konceptom koji će gastronomski užitak dovesti do savršenstva.
Gastronomija Fruške Gore datira iz 15. stoljeća
Fruška Gora prostire se 75 km istočno zapadno u Vojvodini, s malim dijelom u hrvatskoj Vukovarsko-srijemskoj županiji. Smještena u sjevernom Srijemu između Novog Sada (20 km) i Dunava, ujedno je i nacionalni park sa 16 manastira, bogatim vinogradima i spojem panonske tradicije i modernih okusa. Ovdje se odlično jede, a o gastronomiji ovog kraja govore povijesni spisi. Još od 15. stoljeća, franjevci i pravoslavni monasi njegovali su vrtove, vinograde i imanja na padinama Fruške gore.
Od davnina se ovdje radi bermet (slatko desertno vino od malvazije), vino grašac i kadarka (autohtona sorta) regija je bila kraljevski stožer Habsburga. U prošlosti, manastiri su kuhali fiš-paprikaš od dunavskih šarana, kiseli kupus s dimljenim mesom i radili sir od ovčjeg mlijeka. Pekle su se i rakije od dunje i šljive, često opisivali kao "lijekovi" za goste.
Okusi Vojvodine na jednom mjestu
Želite li na jednom mjestu osjetiti posebnost okusa Fruške Gore automobil parkirajte na ulasku u Fruške Terme resort koji uz blagodati termalne vode, pronađene na ovom mjestu još u 19 stoljeću, nudi jedinstveni gastro doživljaj za suvremene putnike. U resortu je 6 restorana u kojima (vrlo povoljno) možete uživati u tipičnoj gastronomiji Srijema poput krepke juhe od fazana, orzotu, biftecima-tradicionalnim okusima Vojvodine u Premier Aqua restoranu te roštilj, tople uštipke i domaći kajmak, ali i isprobati okuse Italije kojima točku na 'I' stavlja kulinarika ovog kraja. U resortu je, dakle, šest različitih restorana a mi vam predstavljamo tri u koje možete zaviriti i kad niste došli na termalnu rivijeru.
Lokalna baština u svakom zalogaju
Etno restoran Vrdnička kula, na samom ulazu u resort, najčešće je hvaljen restoran Fruške Gore. Vole ga domaći, ali i strani gastronomi opisujući pečenja i ćevape najboljim zalogajem ikad. I zaista - teleće ili janjeće pečenje se jednostavno topi u ustima, a Redetovih 11 ćevapa napravljeno je po dobro čuvanom receptu u čijoj se posebnosti može uživati samo na ovom mjestu. No, prave gastronome i ljubitelje meza posebno će oduševiti predjela - mekani uštipci koji se tope u ustima, vrčko meze za dvoje, suhomesnati naresci u čemu jednostavno nećete moći prestati uživati. Deserti: kolač od borovnice, baklava s višnjama, torta od lješnjaka ili vrdnička kremšnita. Gastro doživljaj u ovom tradicionalnom restoranu svakako upotpunite lokalnim vinima i odličnom selekcijom Premier rakija i likera s kojima možete započeti gastro avanturu ali i s kojima možete dočekati tamburaše. Dolazite li ovdje na raniju večeru tijekom tjedna gastronomski užitak svakako završite s nekom od vojvođanskih pjesama.
Restoran koji Frušku goru pretvara u vojvođansku Toskanu
Uklopljen u vizuru resorta s pogledom na prirodu u čijim krošnjama počinje NP Fruška Gora nalazi se restoran Piazza. Čim otvorite vrata miris je poznat, a vama je jasno da ćete uživati u talijanskoj hrani. Od klasičnih pizza napravljenih na dugo odležanom tijestu, do kombinacija toplog i hladnog što stol postavljen za prijatelje čini jedinstvenim. Upravo zato na ovo mjesto uvijek dođite s prijateljima, naručite 'od svega pomalo' kako biste uz ugodno ćaskanje i puno smijeha kušali različite okuse. Što su preporuke ljubitelja talijanske gastronomije? Hladno predjelo šarkuteri (selekcija suhomesnatih delikatesa i sireva) koju jedite uz focacciu, nekoliko vrsta osvježavajućih salata poput onih s rajčicama i začinima, prefinu pastu u kolutu sira Della Nonna, različite vrste njoka. Poput pravih Talijana secondo piatti neka bude meso - Black Angus junetina s prilozima a za desert vas čeka selekcija slastica među kojima je panna cotta, tiramisu, Cannoli Siciliani i hit među slasticama raw cake.